Overlege: Hudkontakt veldig viktig for premature barn

– Hudkontakt med foreldrene er veldig viktig, sier overlege ved nyfødtintensiven på Rikshospitalet, Sverre Medbø, til Dagsavisen.

Premature barn får dette på intensivavdelingen, men det er kun på et fåtall sykehus som har foreldrerom, hvor barn og foreldre kan være sammen hele døgnet.

Prematurforeningen mener helsemyndighetene nå må ta aktivt grep for å bedre situasjonen for syke premature barn og deres familier.

– Nyere forskning understreker hvor viktig hudkontakt er for premature. Dette må få konsekvenser for hvordan norske sykehus tilrettelegger for kontakten mellom barn og foreldre, sier Hege Andersson Nordhus, som er leder i Prematurforeningen til Dagsavisen.

20 nyfødtintensiver

WHO (Verdens helseorganisasjon) kom i fjor med nye retningslinjer for behandling av premature barn som sier hudkontakt er kritisk for å øke sjansen for overlevelse. Mor og barn bør ikke skilles. I stedet for at nyfødte barn i ustabil tilstand skal legges i kuvøse, slår WHO fast at hudkontakt tvert imot er kritisk viktig for å øke deres sjanse for overlevelse.

– Å legge til rette for at mor og andre omsorgspersoner får være nær babyen helt fra start, uten at de atskilles, øker sjansen for overlevelse, heter det i en uttalelse fra barnelege Karen Edmond i WHO.

I 2022 ble 6,5 prosent av alle norske barn født for tidlig. Det utgjør 3.355 barn, eller 10 barn hver eneste dag, året rundt.

– Jo tidligere et barn fødes, jo høyere er risikoen for helseproblemer som for eksempel cerebral parese, BPD (bronkopulmonal dysplasi er en lungesykdom som skyldes manglende utvikling eller skade på lungene hos for tidlig fødte barn), konsentrasjonsvansker og nedsatt syn og hørsel, sier Hege Andersson Nordhus.

På verdensbasis fødes hvert år rundt 15 millioner premature spedbarn, noe som tilsvarer rundt en av ti fødsler.

Det er 20 nyfødt intensivavdelinger i Norge. De fleste sykehusene er fra en tid hvor foreldre ikke bidro aktivt i omsorgen til sitt eget syke barn, men gjestet avdelingen og tittet inn i kuvøsen en gang iblant. På noen sykehus må foreldre sove på hotell et godt stykke fra barnet sitt. På andre sykehus sover de vegg i vegg med den nyfødte (som på sykehuset i Vestfold).

– Å være sammen med foreldrene døgnet rundt er veldig viktig for særlig premature barn. Vi vet at barnet får lavere puls, metningen holder seg stabil, og de regulerer varmen bedre når de ligger ved mor eller fars bryst, sier hun.

– Den kjemien som skjer mellom foreldre og barn er en fin grobunn for hjernes utvikling. Vi ser også at sykehusinnleggelsen blir kortere, og barna får en bedre psykisk og fysisk vekst. Så hudkontakt er veldig bra helsemessig, sier Hege Andersson Nordhus.

Verken på Rikshospitalet, Ullevål, eller UNN i Tromsø har de egne familierom hvor barn og foreldre kan være sammen hele tiden.

De mest syke

Drammen sykehus har egne familierom. Også på det nye sykehuset bygges det familierom på nyfødtavdelingen. På Ahus har de gjort om avdelingen, og bygget inn to familierom.

Rikshospitalet, hvor de sykeste barna ligger, har ikke egne familierom. Det vil først tidligst komme i 2030, når et nytt sykehusbygg står ferdig.

– På Rikshospitalet ligger alle de premature barna i en åpen løsning. De sykeste barna innerst, så blir de friskere og friskere jo nærmere utgangen du kommer. Foreldrene kan være sammen med barna gjennom dagen, men må ut når legevisitten kommer om morgenen på grunn av personvernhensyn. Andre skal ikke vite hva som feiler det enkelte barn. Samme om det skjer noe kritisk med et barn. Da skal det være ro, og alle andre må ut, sier hun.

– Om natten er foreldrene plassert på andre overnattingssteder på sykehuset. Noe som ikke er gunstig, sier hun. Du kan bare se for deg hvordan det er når man skal prøve å få til amming. Man blir gående fram og tilbake mellom nyfødt intensiv og overnattingsstedet i det uendelige gjennom hele døgnet.

Hun sier at Prematurforeningen flere ganger har tatt opp dette med sykehuset, og det er gjort enkelte endringer, til det bedre.

– På Drammen er det egne foreldrerom hvor barn og foreldre kan være sammen hele døgnet, uten å bli forstyrret. Om natten er det en skyvedør mellom der barnet og foreldrene sover, slik at barnet kan passes på, uten at foreldre vekkes, sier hun.

– Det er også søskenvennlig, slik at søsken kan komme og være der i helgene, slik at de kan være der som en familie, sier hun.

Overlege

Sverre Medbø er overlege på nyfødtintensiven på Rikshospitalet, og er enig i WHO om at hudkontakt med foreldrene er like viktig som kuvøse.

– Det er veldig viktig, sier han til Dagsavisen.

– Alle barn reagerer svært positivt på kroppskontakt. Det gjelder også premature barn. De kjenner igjen lydene fra moren, både fra magen de lå i, og mors stemme. På tilsvarende måte blir de også kjent med far. Så hudkontakt er veldig viktig. Helsemessig har det også mange fordeler, sier han.

Først om åtte år, når det kommer nye bygg på Rikshospitalet vil det komme familierom.

– Vi gjorde om noe for fem år siden, blant annet ble det fire enkeltrom, to fullverdige isolater og to vanlige enkeltrom, Til 19 pasienter. Så det betyr at det er 15 som ikke får tilbudet. For de aller sykeste er det ikke enkeltrom tilgjengelig, sier han.

– Det finnes tegninger, men det er ikke vilje eller økonomi til å gjøre noe, før de nye byggene kommer om en åtte års tid, sier Medbø.

Han synes det er synd at det ikke gjøres noe med dette nå.

– Da Rikshospitalet og andre sykehus ble planlagt på 90-tallet var ikke enerom på prematuravdelingen et tema. Nå tenker man annerledes, og alle nye sykehus planlegges og bygges med dette formålet, sier Medbø.

