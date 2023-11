Det er gjennomarbeidede planer prosjektleder Dag Hvaring har med seg i kofferten. For to år siden fikk han en henvendelse fra sine ungdomskamerater brødrene Kristian og Roger Adolfsen. Det endret jobbhverdagen.

– Spørsmålet var: «Har du lyst til å bygge en filmby i Mysen?». Jeg svarte umiddelbart ja, smiler Dag Hvaring, som har lang erfaring i TV-produksjon og har tidligere vært ansatt i Warner Bros. og Dinamo Story.

– En jubeltur

Adolfsen-brødrene har et imponerende forretningsimperium hvor Adolfsen Group omsetter for 17 milliarder kroner, med virksomheter i 9 land og 27.000 ansatte. For 15 år siden kjøpte brødrene fra Andøya et område på Slitu i Indre Østfold. Rett ved E18. I 2018 kunne de innvie hotellet Scandic Brennemoen i Mysen – og det var her en gryende «storyboard» så dagens lys.

– Etter å ha vært på lokasjonsjakt i området samlet en gruppe bransjefolk, med blant annet Filmlocation Østfold, filmprodusenter og en filmkommisjonær, seg her på hotellet. En av deltakerne mente at Adolfsen-gutta burde bli oppfordret til å bygge et filmstudio på Brennemoen, forteller prosjektleder Hvaring.

Planene for første byggetrinn av studiobyen i Indre Østfold er nå på detaljnivå. – Vi har allerede beregnet hvor langt sminkestolen skal stå fra speilet, smiler daglig leder i Studio City Norway, Dag Hvaring. (Tomm Pentz Pedersen)

I to år har prosjektleder Dag Hvaring reist rundt for å presentere Studio City Norway for hele filmbransjen, lokale -, regionale - og sentrale politikere, fylkets utdanningsansvarlige og bransjens fag- og arbeidsgiverorganisasjoner. Møtt over 1.000 personer.

– Det har vært en liten jubeltur. Nå er vi nede på detaljnivå i planprosessen. I første fase planlegges det tre studioer og tilhørende fasiliteter, på til sammen 8.000 kvadratmeter, med en investeringskostnad på opp mot 400 millioner kroner. Håpet er at det blir tatt en investeringsbeslutning like over årsskiftet. Skjer det, kan bygging starte neste år og filmproduksjoner være i gang fra 2026, sier Hvaring til Dagsavisen.

Grundige vurderinger

Flere investorer har vist interesse for prosjektet. I utgangspunktet tenker Adolfsen Group at finansieringen skal løses med egenkapital og lånefinansiering.

– Store studioer, kjente skuespillere, omfattende kulisser og rekvisitter – på Slitu. Har sindige østfoldinger oppfattet dette som et luftslott?

– Absolutt ikke. Men et godt spørsmål. Vi har selv vært gjennom alle disse fasene i prosessen. Vært konstruktivt kritiske til egne planer. Stilt oss spørsmålene: Er dette faktisk mulig å gjennomføre? Hvor stort er markedet? Hvor mange produksjoner klarer vi å trekke tilbake til Norge? Klarer vi å konkurrere på pris? forklarer Hvaring og legger til:

– Vi har sammenlignet og referansemålt oss med europeiske studioer og fasiliteter. Det har vist at vi er konkurransedyktige.

---

STUDIO CITY NORWAY

Brennemoen, Slitu, Indre Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Studioby for film og TV-produksjon på Slitu ved E18 i Indre Østfold. Total bygningsmasse kan ferdig utbygd bli på 50.000 kvadratmeter.

Studio City Norway skal tilrettelegges med studioer, bygg og fasiliteter for etablering og samlokalisering av virksomheter i alle deler av verdikjeden.

Studiobyen skal tilby ny teknologi, tilgang på produksjoner, økt kapasitet og kompetanse hos fagfolk – og samarbeide med organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og myndigheter.

Ambisjonen er å skape en av verdens mest bærekraftige film- og TV-studiobyer. Med blant annet bygg, energi, catering, produksjoner, innhold, drift og avfall.

Kilde: Studio City Norway AS

---





Bærekraft nøkkelen

Adolfsen Group jobber innen flere segmenter. Eiendom, helse, reiseliv, turisme og hotell er noen av dem.

Som forretningskonsept har hotellbransjen faktisk en del likheter til etablering av en studioby, mener Dag Hvaring.

– Et hotell leier ut rom, et filmstudio leier ut lokaler og tilhørende fasiliteter. Men langsiktige kontrakter blir det ikke i første omgang. Ikke før byggetrinn II blir en realitet. Da planlegges det lokaler til underleverandører i hele verdikjeden, som eksempelvis produksjonsbedrifter, editering, lyd- og bildebearbeiding, snekkerverksted, malersal, rørlegger, anleggsgartner og lignende, det blir med langsiktige kontrakter.

Miljøgater og trær. Foreløpige skisser for Norges neste filmby viser at det legges vekt på hvordan studioene skal gli inn i landskapet. (Studio City Norway)

Dag Hvaring i Studio City Norway anslår at mellom fem hundre millioner og én milliard produksjonskroner går ut av landet hvert år til film- og TV-produksjoner. Neste år økes refusjonsordningen i statsbudsjettet for å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge.

For øyeblikket er det få alternativer som konkurrer med de store og tilgjengelige studiofasilitetene i utlandet. — Espen Horn, filmprodusent

En forbedring av insentivordningen kan bli en stor bidragsyter til at filmbyen i Indre Østfold lykkes fordi det vil øke produksjonsvolumet i Norge. I tillegg er bærekraft en viktig nøkkel, forteller Hvaring.

– Mange produksjoner gjøres nå i Øst-Europa, her er energimiksen opp mot 90 prosent bruk av fossilt drivstoff. Ambisjonen er at vi skal bli en av verdens mest bærekraftige studiobyer, sier Dag Hvaring.

– Jeg tror ikke det er lenge før både investorer og skuespillere sier nei til å bli med i produksjoner som ikke er bærekraftige i hele verdikjeden, poengterer han.

På Jar og Slitu

Gamle fabrikklokaler har også blitt brukt som filmstudioer opp gjennom årene, men vi må helt tilbake til 1930-tallet for å finne et lignende prosjekt som nå planlegges på Brennemoen i Indre Østfold. I 1935 åpnet Filmparken på Jar i Bærum.

– Etter dagens krav er studioene på Jar for små for de store produksjonene, og vi tenker at Studio City blir et godt supplement som vil skape vekst i bransjen. Vi tenker for så vidt det samme man gjorde i 1935, lage en sammenkobling av alt man trenger til filmproduksjoner. På Brennemoen. Erfaringer fra filmstudioer i Tyskland og Storbritannia tar vi også med oss. Studio City Norway skal bli funksjonelt, effektivt, moderne og holdbart i mange tiår framover, avslutter prosjektleder Dag Hvaring.

– Studiobyen er planlagt oppført bak hotellet på Brennemoen, forteller Dag Hvaring, daglig leder i Studio City Norway AS. (Tomm Pentz Pedersen)

«Grønn produksjon» og finansiering

Motion Blur-sjef og produsent av blant annet Netflix-suksessen «Troll», Espen Horn, mener det alltid er behov for gode og store nok studioer i Norge.

– Vi i produksjonsselskapet Motion Blur ønsker så langt det er mulig å spille inn filmene våre her i landet. For øyeblikket er det få alternativer som konkurrer med de store og tilgjengelige studiofasilitetene i utlandet. Som i Øst-Europa, men også i London, Belgia og Tyskland, sier Horn til Dagsavisen.

Kristian Sinkerud (t.v) og Espen Horn, filmprodusenter i Motion Blur. (Lasse Nyhaugen/Motion Blur)

Prosjektleder og daglig leder, Dag Hvaring, i Studio City Norway løfter fram bærekraftige film og TV-produksjoner som et viktig satsingsområde framover. Det er filmprodusent Espen Horn helt enig i.

– Vi er alltid opptatt av bærekraft, minst mulig utslipp og grønn produksjon. Derimot er dette avhengig av finansiering. Med dagens filminsentivordning, som ikke er automatisk og har en begrensning med hensyn til størrelse, er det vanskelig å gjennomføre produksjoner i Norge, sier Horn og legger til:

– Suksessfaktoren for Studio City Norway er avhengig av automatiske insentiver til Norske og utenlandske produksjoner. Uten begrensning på størrelse, slik man har på Island, i Ungarn, Belgia, UK, Finland, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Bulgaria m.fl.

– Er planene for etablering av en studioby i Indre Østfold, med et budsjett på 400 millioner kroner på første byggetrinn, et luftslott?

– Nei, det behøver det absolutt ikke være. Men det ene henger alltid sammen med det andre, og uten en attraktiv insentivordning vil det alltid være vanskelig å tiltrekke seg produksjoner til Norge, Oslo og Østfold, avslutter filmprodusent Espen Horn.

