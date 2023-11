LO-lederen er lei: – Mange føler seg krenket eller at noen er ute etter dem

GOL (Dagsavisen): – Det bekymrer meg at når vi begynner å snakke om arbeidslinja går vi så lett i skyttergravene. Det er så mange som føler seg krenket eller at noen er ute etter dem, eller at arbeidslinja er et angrep på noen. Det er lite konstruktivt. Denne saken er viktig, og derfor må vi ha ordentlige debatter og diskusjoner

Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Dagsavisen.

De siste årene har debatten om arbeidslinja vært en tøff debatt i norsk politikk. Også internt på venstresida, blant annet på Arbeiderpartiets landsmøte, der det oppstod en konflikt mellom de som ønsket å øke de laveste trygdeytelsene og de som ønsket sterkest mulig incentiver for å holde flest mulig folk i jobb.

Nå ber altså LO-lederen folk om å roe ned retorikken og snakke med innestemme i debatten om arbeidslinja.

«Stå opp om morran»

Av konkrete eksempler nevner Følsvik blant annet alle angrepene mot arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, som har vært en av arbeidslinjas varmeste forsvarere.

– Det ble sagt at hun hadde bedt dem «stå opp om morran», noe hun ikke hadde sagt. Folk føler at hun peker på noen som utnytter systemet. Det var ikke Tonjes intensjon, sier LO-lederen.

– En som faktisk har sagt at det skal «lønne seg å stå opp om morran» er finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Var det et konstruktivt bidrag til debatten å si det fra Stortingets talerstol?

– Det får du spørre Trygve Slagsvold Vedum om. Det vil jeg ikke mene noe om. Jeg mener vi må kunne diskutere dette. Det må være et tema vi snakker med rolig stemme om, uten at folk går i skyttergravene og føler seg krenka, eller tror at noen er ute etter dem. Hvis ikke finner vi ikke de gode løsningene, sier Følsvik.

Hun mener kjernen i arbeidslinja er at folk skal ha rett til jobb, at arbeid til alle fortsatt er jobb nummer én.

– Å få flest mulig ut i jobb er nå det viktigste. Både fordi arbeidslivet skriker etter arbeidskraft, men ikke minst fordi det er viktig for den enkelte å være i jobb. Det betyr at folk både får et sosialt fellesskap når de er på jobb, sier LO-lederen.

Vil heve ytelsene på Nav

Motargumentet mot arbeidslinja er vel først og fremst at argumentet med at det skal lønne seg å jobbe blir brukt til å ikke øke de laveste ytelsene for de som ikke kan jobbe?

– Det skal alltid lønne seg å jobbe. Det må det. Vi baserer hele stønadssystemet vårt på inntekt fra arbeid. Pensjonene våre og trygdene våre er knyttet til arbeid. Samtidig er vi veldig tydelige på at de som ikke kan jobbe, enten de er uføretrygdede på grunn av sykdom eller noe annet, skal vi selvsagt ha velferdsytelser som gjør at folk kan leve verdige liv. Men da må selvsagt store deler av befolkningen være i arbeid, sier Følsvik, og legger til:

– Derfor er det for LO viktig å heve de ytelsene. På samme måten som det er viktig for oss å heve minstelønssatsene. Det var derfor vi gikk til streik i vår. Nettopp for å løfte de svakeste. Det med at man skal ha så lite å leve for at det skal tvinge en ut i jobb er en høyresidetolkning av arbeidslinja. Men vi må ikke gå i fella. Vi må snakke om arbeidslinja på våre premisser. Og selvsagt skal vi ha ytelser som folk kan leve verdige liv av. Det står i alle uttalelser vi vedtar. Det jobber vi med hele tiden. Men det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig.

Arbeidslinja framover

I Norge har vi svært lav arbeidsledighet nå, selv om dyrtida er en tøff økonomisk tid for mange. Følsvik og LO mener det neste skrittet i utviklingen av arbeidslinja nå er å utnytte muligheten lav arbeidsledighet gir oss til å gi flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet en vei inn.

– Det som først og fremst virker er god, individuell oppfølging fra Nav. Spesielt blant unge, som ikke helt har klart å komme seg inn i arbeidslivet. Det er grepet som virker aller best. At Nav har nok folk og gode nok folk til å følge opp alle som trenger det veit vi at virker, sier LO-lederen.

– Hva mener LO om den danske modellen for å styrke arbeidslinja med et eget jobbskattefradrag?

– Jeg tror ikke det er den store utfordringen. All erfaring viser at å se den enkelte, følge opp den enkelte og se hva som skal til for å få folk inn i arbeidslivet er det som virker. Jobbskattefradrag får det til å høres ut som det finnes folk der ute som syntes det er mer behagelig å sitte hjemme og motta trygd. Jeg tror ikke det er sånn det er. De aller, aller fleste ønsker å være en del av arbeidslivet vårt, sier Følsvik, og legger til:

– Vi må ikke sette ulike grupper opp mot hverandre. Dette handler om å gi flere et bedre utgangspunkt. Det er vår arbeidslinje. At folk skal ha en bra jobb å gå til. De skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Og de skal bli en del av et organisert arbeidsliv.

