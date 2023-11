Barnesykepleier: – Jeg har aldri angret på min utdanning i disse 30 årene

I 30 år har Nina Granum Lycke (55) jobbet som sykepleier og barnesykepleier. Akkurat nå jobber hun som barnesykepleier hos avansert hjemmesykehus for barn ved Oslo universitetssykehus.

Hun hadde selv lyst til å bli jordmor, men da hun fikk jobb i en barneavdeling, skjønte hun at det var noe hun ønsket å jobbe med resten av livet.

– Jeg har funnet drømmejobben min, jeg har aldri angret på min utdanning i disse 30 årene, forteller hun.

Mangler barnesykepleiere

Hun understreker at hun kun snakker om hvordan situasjonen er for henne som jobber med barn på hjemmesykehus, og ikke de som jobber med voksne.

– Jeg hører jo ofte huffa meg, og så ille synes ikke jeg det er, forklarer hun.

Lycke ser ikke bort fra det som er realiteten, nemlig at det finnes for få barnesykepleiere i landet og at de får lite betalt i forhold til den jobben de gjør.

Knapt 2 av 10 sykepleiere på norske somatiske barneavdelinger er spesialutdannet i barnesykepleie. Det viste en undersøkelse gjort av Sykepleien i 2021.

Barnesykepleier Nina Granum Lycke håper at flere unge utdanner seg som sykepleiere. (Privat)

– God ledelse er viktig

Lycke har selv jobbet 80–90 timer overtid den siste måneden, forteller hun.

– Men jeg har aldri følt noe press for å jobbe overtid. Jeg tror mye av det kan løse seg hvis man har en god ledelse. En ledelse som tilpasser seg litt etter hvilken livssituasjon deres ansatte er i, forklarer hun.

Hun jobber turnus, men har takket nei til nattvakter.

– Jeg er et A-menneske så det fungerte ikke for meg, men det kan jo hende at nattvakter fungerer bedre for andre, forklarer hun.

En god ledelse er viktig påpeker hun, Ikke minst for samholdet mellom kolleger.

– Jeg har et fint team rundt meg og det er alltid noen på jobb som du kan snakke med, i tillegg til det har vi jevnlig kontakt med psykolog som hjelper oss å takle de vanskelige situasjonene, sier hun.

– Jobben gir energi

Lycke forteller at hun ofte møter barn og pårørende som står i en vanskelig situasjon.

– Når jeg ser at pasienten blir bedre gir det meg meg mer energi enn det negative med dette yrket. Og den positive energien trumfer for meg alt det andre, forklarer hun.

Hun er nå bekymret for at de som vurderer å bli sykepleiere skal la seg påvirke av den negative omtalen av yrket.

Søkertallet til sykepleierutdanning stuper også. Både Høgskolen på Vestlandet og UiT i Harstad har pekt på for høye karakterkrav som en stor utfordring, Høgskolen på Vestlandet har nå søkt om dispensasjon for karakterkrav i norsk og matte for sykepleierstudentene.

Og forsknings- og høyere utdanningsminister, Sandra Borch (Sp), har lovet en ny stortingsmelding om ny opptaksmodell til våren.

Riksrevisjonen varslet i 2019 at bemanningen på sykehus ikke er blitt bedre og at dette kan få alvorlige konsekvenser, og i år forteller de at situasjonen er det samme som i 2019.

«Etter fire år – vel å merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget, og turnover er på samme nivå», skriver Riksrevisjonen.

Om man ikke setter inn tiltak er Lykce bekymret for at den onde sirkelen vil fortsette.

Hun mener at det bør settets i gang en ordning som sørger for at de som ønsker å bli sykepleiere kunne skygge de på jobb også ta en avgjørelse etter det.

– Vi må ikke glemme fordelene, sykepleier er et yrke som vi kommer til å trenge alltid. Du får en fast jobb og ikke minst så har du mulighet til å tjene ekstra ved å ta ekstravakter. Og man kan jobbe med mye forskjellige og ikke minst videreutdanne seg, sier hun.

