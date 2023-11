Vil gi inntil 500.000 kroner ekstra til Matsentralen

Utvalg for miljø og natur hadde sitt første møte tirsdag ettermiddag. I det historiske møtet i det nyopprettede utvalget foreslo Benedicte Solaas (Ap) å bruke 500.000 kroner fra kommunens klima- og miljøfond til en ekstrabevilgning for Rogaland Matsentral. Forslaget ble levert på vegne av mindretallspartiene Ap, SV og MDG.

– Vi ønsker å ta vare på ressursene, samtidig som vi reduserer utslipp. Vi kan alle gjøre en forskjell når det gjelder matsvinn. Det kastes flere hundre tusen tonn mat årlig, det koster oss mange milliarder årlig, og det fører til store Co₂-utslipp. Vi må sikre at maten havner på bordet, ikke i søppelet, argumenterte Solaas.

Benedicte Solaas, Stavanger Ap

Dobling av behovet

Hun pekte på at Matsentralen Norge har gitt beskjed det nå er dobbelt så mange som har bedt om hjelp til mat sammenlignet med sommeren 2022, og at Matsentralen har opplyst at de deler ut mer mat enn noen gang før, men at de likevel kunne delt ut mye mer.

– Belastningen er ekstra stor nå før jul, spesielt for barnefamilier, sa Solaas.

Utvalgets nestleder Nils Petter Flesjå (H) pekte på at temaet var viktig, både om matsvinn og de sosiale effekten.

– Samtidig kommer forslaget lovlig sent, vi ikke fått drøftet det i gruppen. Kunne det vært et forslag at vi ba om en sak, og tok det opp til en bredere drøfting, spurte Flesjå.

Solaas viste til at utvalgets neste møte ikke var før 19. desember, og at det kunne bli for kort tid til å effektuere vedtaket før jul, og insisterte på at det ble votert over saken i tirsdagens møte.

– Tettere samarbeid

[ Slutt på gratis buss – Slik blir de siste dagene ]

Flesjå og utvalgsleder Kjartan Alexander Lunde (V) pekte på at utvalget ville måtte ta viktige og krevende grep for å nå kommunes svært offensive mål om 80 prosent reduksjon av klimagassutslippene, og at det krever samarbeid på tvers av en rekke ulike myndigheter, næringsliv og organisasjoner.

– Det er tydelig at vi trenger tettere samarbeid innen mange områder, som i innkjøp, avfallshåndtering og samferdsel. Vi må være flinke til å få et system for å se effektene av tiltakene og hvilke endringer som vi påvirkes av framover. Det blir mye å ta tak, sa Lunde, som ønsket å se klimasatsingen som en helhet i budsjettarbeidet framover.

– Vi må ikke bare legge til rette for samarbeid, men også ta initiativ og bruke av kommunens egne midler. Hvilke bidrarg vil Venstre og dere andre i flertallet bidra med, spurte Daria Maria Szymaniuk (MDG).

Del av HØP

[ Nå blir det på ny liv i Køhlerlåven og Køhlerkjelleren: – Blir boliger av en helt egen karakter ]

Kjell Erik Grøsfjeld pekte også på at flertallspartiene før jul skal behandle også klimabudsjettet som en del av handlings- og økonomiplanen (HØP). Der står også bystyrets flertall fritt til å disponere ekstra penger til Matsentralen fra kommunekassen.





Kjell Erik Grøsfjeld (Stein Roger Fossmo)

Direktør Leidulf Skjørestad opplyste at 2023-budsjettet for Klimafondet i det store og hele var disponert, men at det var tvil om alle pengene ville bli brukt opp i år, og at eventuelle penger til overs kunne gå til Matsentralen etter 19. desember-møtet. Stavanger-politikerne har for øvrig allerede bevilget 1 million kroner fra klimafondet til Rogaland Matsentral tidligere i år.

Etter tautrekking og gruppemøter samlet utvalget seg enstemmig om å bruke eventuelle restmidler fra Klimafondet til Matsentralen. Det var også full enighet om å lage et system slik at overskuddsmat etter politiske møter ble gitt til nettopp Matsentralen, Varmestuens Venner eller andre aktuelle organisasjoner.