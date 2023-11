Lover en halv milliard til Gaza

Det fortalte statsminister Jonas Gahr Støre på LOs kartellkonferanse på Gol onsdag ettermidag.

Vi setter av en halv milliard kroner gjennom bevilling og omgrupperinger. På den måten kan vi få inn mat, vann og medisiner. Det kan skje allerede i morgen, sa Støre.

Han gjorde det klart at de vil velge nøye hvilke organisasjoner som vil få pengene for å være sikker på at de kommer helt fram til befolkningen på Gaza.

Støre pekte blant annet på internasjonale Røde Kors, FN-organisasjoner og norske hjelpeorganisasjoner.

