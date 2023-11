Krever nye, kraftigere strømgrep fra Jonas

Saken oppdateres

– Vi må jobbe frem gode løsninger som gir enda bedre kontroll på strøm og strømprisen.

Ordene kom fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik under hennes tale på den tradisjonsrike Kartellkonferansen på Gol. Hun ga klar beskjed til statsminister Støre: Nå brenner det under beina på folk.

– Vi må gjøre noe med måten strømprisene bestemmes på. I dag bestemmes prisen av den dyreste måten å produsere strøm på, selv om vannkraften vår bare koster noen få øre. Det innebærer store overføringer fra familier og bedrifter til kraftselskapene, sa Følsvik.

Strømprisene

Hun pekte på at LO er utålmodige for at regjeringen skal følge opp strømprisutvalgets rapport med politisk handling for å få ned de fortsatt veldig høye strømprisene.

– Dette må vi rydde i. På veien fra folks strømregning til statskassa og strømstøtte, lekker det penger i hvert ledd, sa Følsvik.

– Jonas. Jeg vet dette er mye. Og ingen lett bestilling, men jeg er helt sikker på at dette er nødvendig for å sikre tryggheten til folk, sa Følsvik.

I tillegg til å ta kontroll på strømprisene trakk LO-lederen fram at regjeringen må gjøre noe med den økende fattigdommen i Norge. Hun trakk fram tre nøkkelpunkter hun mener må til for å vinne valget i 2025:

Bedre sosialhjelp

Høyere bostøtte

Sterkere grep om barnehage og SFO

– Og Jonas, sikrer vi tryggheten til folk, da får vi tilliten til folk, og klarer vi det, styrer vi Norge også etter 2025, sa Følsvik.

Dårlig valg

LO-lederen tok også opp det elendige valgresultatet for Arbeiderpartiet nå i høst.

Hun pekte på den historisk høye prisstigningen i kombinasjon med det hun mener er en historisk aggressiv rentepolitikk som hovedårsaken til valgnederlaget.

– Velgerne tar ikke feil. Vi får det resultatet vi fortjener, sa LO-lederen.

LO har lenge anklaget Norges bank for å heve rentene for raskt og for mye. Dette budskapet gjentok Følsvik onsdag.

– I løpet av to år har Norges Bank satt opp renta hele 13 ganger. Vi i LO har etterlyst et klarere mandat, slik at Norges Bank besinner seg, at Norges bank ikke hindrer politiske løsninger gjennom statsbudsjettet, sa Føsvik.

LO-lederen pekte også på lav valgdeltakelse i områder der mange tradisjonelt har stemt Ap som en hovedårsak til det dårlige valgresultatet.

