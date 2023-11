Hva betyr EUs fjerde energipakke?

Norge vedtok i 2018 EUs tredje energipakke, en prosess som tok over ti år.

Nå venter EU utålmodig på at Norge skal følge etter og vedta den fjerde energipakken, kalt Ren Energi.

Hva inneholder EUs fjerde energimarkedspakke?

Pakke nummer fire blir karakterisert som den mest omfattende energipakken noensinne, og består av åtte lover som forbedrer og skjerper inn dagens klima- og energiregelverk.

Utbygging av mer fornybar kraft og mer energieffektivisering er to nøkkelord.

Det betyr følgende:

32 prosent av EUs totale energiforbruk i 2030 skal komme fra fornybare kilder.

EU trapper opp målet for energieffektivisering til 32,5 prosent for å redusere energiforbruket i Europa.

En styrking av forbrukerens rolle og rettigheter på energimarkedet

Hvert land skal i samarbeid med nabolandene utforme nasjonale energi- og klimaplaner for 2021 og 2030. Her skal det gis en beskrivelse av tiltak for å nå de ulike målene

Pakken gir også en større og viktigere rolle til Acer, som er EU-landenes overordnede reguleringsmyndighet for energi. Det er punktet som har vært mest kontroversielt i Norge.

Pakken ble vedtatt i EU i 2019 og er nå til vurdering for å bli innlemmet i EØS-land som Norge.

Målet med pakken er å tilrettelegge for overgangen fra fossil til ren energi, oppfylle klimaforpliktelsene i Parisavtalen og sørge for forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser.

Hva mener de to regjeringspartiene Ap og Sp?

For Sp er ikke valget vanskelig. De gjør saken svært krevende for Ap med å sette ned foten. Det er uaktuelt for Sp å sitte i en regjering som innfører EUs fjerde energimarkedspakke.

Et ja fra regjeringen blir sett på som en alvorlig myndighetsoverføring av makt over energipolitikken. Partiet vil ikke at vi skal gi fra oss makt som påvirker norske energipriser.

Sp er for å ha en energipolitikk med nasjonal kontroll og eierskap over energiressursene.

Ap jobber for å innføre EUs fjerde energimarkedspakke. Olje- og energidepartementet har i lang tid vært i dialog med EU om pakken, har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) uttalt til NTB.

Arbeiderpartiet ønsker samtidig å kjøpe seg mer tid. De får ikke med seg Sp samtidig som partiet vet at de ikke kan vende tommelen ned til EU. Pakken skal derfor bli utredet nøye.

Aasland er også opptatt av nasjonal selvråderett over kraftforsyningen, og full kontroll over investeringer i kraftsystemet slik vi har i dag.

Hva betyr denne pakka for deg?

Energimarkedet skal bli mer gjennomsiktig med denne pakken. Det betyr at du som forbruker skal få tilgang til informasjon om de beste tilbudene på strøm på markedet.

Det skal bli lettere å skifte strømleverandør. Først innen tre uker og deretter i løpet av 24 timer.

Som forbruker kan du organisere deg i lokale energisamfunn og aktivt delta i energimarkedet ved å produsere, lagre, konsumere og selge energi på lik linje som etablerte energiselskaper.

Det vil gjøre det enklere for husholdninger å kontrollere egen energibruk samt spare penger. Du kan lagre egenprodusert strøm når strømmen på markedet er billig, og bruke den når strømmen er dyr.

Hva mener fagbevegelsen?

Et skudd for baugen for Støres tilnærming til Europa, er Fellesforbundets tydelige nei til EUs fjerde energimarkedspakke på landsmøtet i oktober.

Det største LO-forbundet i privat sektor sa ikke bare nei til denne pakken mot ledelsen og regjeringens anbefalinger. Forbundet vil også ut av Acer og reforhandle kablene til Tyskland og Storbritannia.

Fellesforbundets vedtak er et brudd med det markedsliberale og børsstyrte kraftsystemet som Norge har i dag.

Hva sier motstanderne?

Organisasjonen Nei til EU er blant dem som hevder at vi overfører for mye makt ut av landet, ved å la avgjørelser fra Acer være bindende for Norge.

Et argument for nei-siden er at Norge ikke selv kan bestemme hvor mye kraft som kan selges i kablene. I pakken kreves det at minst 70 prosent av maksimal kapasitet på utenlandskablene stilles til rådighet.

Partiet Rødt vil legge ned veto mot den fjerde energimarkedspakken.

Ifølge partiet vil en slik pakke bety mer markedsstyring og mindre politisk kontroll over krafta.

Hva sier tilhengerne?

Støtten bygger på en tro om at pakken vil gi mer fornybar energi og energieffektivisering.

Dette er også noe Høyre viser til. I pakken, som består av åtte nye lover, er det et viktig krav for partiet at minst 32 prosent av energimiksen skal være fornybar innen 2030.

Venstre mener det er bred støtte i Stortinget for å innføre dette regelverket. Partiet sier ja fordi pakka skjerper klima- og energiregelverket, og er en forutsetning for at Europa skal nå klimamålene.

