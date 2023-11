Slik snudde Lene livet da hun slet med vekta: – Det var litt nå eller aldri

Flyginga, eller løpinga som folk som ikke er fra Toten kanskje vil kalle det, er blitt en livsstil for Lene Myhrvold.

Hun er den sjeldne kombinasjonen av industriarbeider og personlig trener, PT.

28-åringen har jobbet på bildelfabrikken Kongsberg Automotive på Raufoss siden 2015, da hun ved en tilfeldighet fikk sommerjobb der.

Den sommerjobben har hun fortsatt. Nå jobber hun for å ta fagbrev, men studerer samtidig ernæring for å bli rådgiver.

La om livsstilen

Engasjementet for flyging, trening og ernæring startet med at hun selv gjorde en radikal omlegging av livsstilen for noen år siden.

– Jeg kommer fra en aktiv familie. I 2019 skulle vi gå tur på et fjell, og jeg skjønte at formen var helt drit. Jeg ble kvalm og fikk blodsmak i kjeften. Av å gå opp et fjell bestefaren min på over 70 år klarte helt fint!

Myhrvold hadde spilt fotball og vært idrettsjente, men de ekstra kiloene kom snikende på.

– Det er så utrolig mange helseeffekter av å trene og spise sunt. Så jeg brenner for å kunne hjelpe andre med å komme seg ut av sofaen og ut i aktivitet, sier Lene Myhrvold etter livsstilsendringen. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

En stund var hun ungdomssekretær i Fellesforbundet, og på mye konferanser der wienerbrød og kos florerte.

Koronatiden ble tung, ikke minst psykisk. Det var grubling og angst for helsa til nære familiemedlemmer.

Trøsten kunne fort bli mat eller snop. Men det var der på hjemmekontoret at hun bestemte seg.

– Jeg var inne i en veldig kjedelig sirkel, og var blitt veldig stor. Det var litt nå eller aldri. Så jeg tvang meg selv til å begynne å like grønnsaker, og til å gå turer. Det begynte med 30 minutter hver dag.

Gode helseeffekter

I dag er hun en skikkelig spreking. Målet er å flyge mila på under 45 minutter. Nå ligger hun rett i overkant av 50. I tillegg trener hun styrke, med ønske om å bli sterkest mulig i forhold til egen kroppsvekt.

– Jeg liker å ha mål og å konkurrere, sier Myhrvold.

PT er egentlig også en helsearbeider, mener Myhrvold. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

Men livsstilsendringen bunnet også i et ønske om en dag å få barn, og å være godt rusta til å klare å gjøre hverdagslige ting uten at det blir for tungt.

– Det er så utrolig mange helseeffekter av å trene og spise sunt. Så jeg brenner for å kunne hjelpe andre med å komme seg ut av sofaen og ut i aktivitet. Som PT på et treningssenter på Raufoss, drar hun stadig i gang treningsgrupper, med vekt på å motivere folk og gi dem mestring og utfordringer samtidig.

Naturlig engasjert

Myhrvold stopper imidlertid ikke å være engasjert når hun er ferdig dusja etter dagens treningsøkt. Hun er aktiv i lokalpolitikken for Arbeiderpartiet, og ble nylig gjenvalgt til kommunestyret i Vestre Toten kommune.

– Jeg har alltid ment at ting skal være rettferdig, og brydd meg om hvordan folk har det. Så det å være politisk aktiv og fagorganisert faller helt naturlig, sier Myhrvold.

Men også i politikken siver engasjementet for trening og kosthold fram.

– Fedme og overvekt er et stort samfunnsproblem. Tenk så mye penger vi bruker på å behandle i stedet for å forebygge. Så PT er egentlig også en helsearbeider, sier Myhrvold.

