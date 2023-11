Esben ble truet med kniv og banket opp: – Å jobbe alene om natta bør bli ulovlig

På sin andre arbeidsdag i en nå nedlagt bar i Oslo, står Esben Strøm alene bak disken.

Han har avvist å gi alkohol til en 16-åring. En annen gjest, stupfull, ber tenåringen komme seg ut, fordi «de ikke vil ha utlendinger i baren.»

16-åringen svarer med å trekke fram en kniv. Esben stiller seg mellom de to kamphanene og ber ungdommen dra før han må ringe politiet. Flytt deg, ellers kutter jeg deg også, svarer 16-åringen aggressivt, flere ganger. Til slutt går han.

Esbens andre arbeidsdag endte bare med trusler, ikke med vold. Så heldig har han ikke alltid vært.

En annen gang han var alene på jobb, oppdaget han rundt ti menn som sniffet kokain på biljardbordet bakerst i lokalet. Da han ba dem slutte og komme seg ut, fikk Strøm det han selv kaller «grisebank.»

Gir alenearbeid skylda

Etter ti års erfaring i utelivsbransjen, har Strøm utallige eksempler på vold, trusler, ran og trakassering.

Ja, alkohol har åpenbart mye av skylda, innrømmer den erfarne bartenderen. Men han mener også det finnes en enkel løsning som vil hindre de fleste og de verste tilfellene:

– Det bør bli ulovlig å jobbe alene om natta. Dette handler om folks sikkerhet og helse, mener Strøm.

Forklaringa hans er også enkel: I utelivsbransjen skjer de mest alvorlige hendelsene etter solnedgang. Folk er fullere og det er færre i gatene, færre vitner.

Da trenger man hjelp. Både fysisk og psykisk. Om du er alene, er du utsatt, forklarer den erfarne bartenderen. Og det er ubehagelig å vite.

– Men det finnes ingen regler for alenearbeid i utelivet, og det trengs, sier Strøm.

Gjelder flere bransjer

Som tillitsvalgt for Fellesforbundet på baren Folk i Storgata, kjenner han best utfordringene i utelivet.

Samtidig er Strøm åpen for at mange av problemene med å jobbe alene sannsynligvis gjelder i andre bransjer også.

– Jeg kan godt tenke meg at å stå mutters alene i en kiosk eller butikk sent på kvelden, kan være like skummelt som å stå alene i bar, sier Strøm.

Foreslår forbud

På Fellesforbundets landsmøte nylig støttet derfor Strøm forslaget fra avdeling 250 – som organiserer ansatte i hotell, kantiner, kafeer, restauranter, puber og nattklubber i søndre Trøndelag – at forbundet skal jobbe for å forby alenearbeid.

Om ikke hele døgnet, så i hvert fall på natta.

Resultatet ble at forslaget sendes videre opp i systemet, til forbundsstyret. Ikke et avslag, men ikke gjennomslag heller.

«Kunne ønsket meg noe klarere, men jeg går ut ifra at de kommer til å behandle det seriøst», skriver Strøm i en tekstmelding etter landsmøtet.

