Kvinners egen feil at de tjener dårlig, mener Trygve Hegnar

Kvinner tjener under 90 prosent av det menn gjør.

De siste 20 årene har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge minket, men det går svært sakte, påpekte forsker Kjersti Misje Østbakken under likelønnsfrokosten på FOs landsmøte.

Lønnsgapet i Norge skyldes lønnsforskjeller mellom yrker og i liten grad direkte kjønn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er bred enighet om at det i liten grad skyldes forskjellsbehandling av personer, men av posisjoner.

#Hunjobbergratis

Men likevel:

Fra torsdag 16. november, jobber kvinner gratis ut året, mener Fellesorganisasjonen – som er Norges største fagforening for sosialarbeidere.

Forbundet markerer denne «likelønnsdagen» som den dagen i året en gjennomsnittlig mann har tjent en gjennomsnittlig kvinnes inntekt.

FO har fått oppmerksomhet og kritikk etter at de i fjor lanserte emneknaggen #hunjobbergratis. Det har ført til debatt om tallene som ligger bak kampanjen.

Man kan ikke si at kvinner jobber gratis resten av året, ifølge redaktør Trygve Hegnar. Han har lite sans for det han omtaler som likelønnsmaset.

– Det blir tullete, sa han i en NRK-debatt i fjor. Neste år kommer det samme igjen, spådde han. Hans alternative navn på dagen i dag: «Det samme tullet hvert år»-dagen.

Hegnar fikk rett: FO-kampanjen dukket opp igjen i år også.

Og Hegnar selv dukket opp på likelønnsdebatt på landsmøtet til Fellesorganisasjonen.

«Djevelens advokat»

Problemet er at mediene tror på det FO sier, mener Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør i Finansavisen og Kapital. Han ble omtalt som «djevelens advokat» av ordstyrer Torbjørn Røe Isaksen.

– Det er Trygve Hegnar mot røkla i dag, sa Isaksen.

Og Hegnar provoserte panelet:

– Det dere sier er tull. Lønnsforskjellene i samme yrker og på samme arbeidsplass, er minimale.

Poenget hans var dette: Kvinner velger feil. De jobber i yrker med lav lønn, og det velger de selv.

Motstand

Det stemmer ikke at lønnsforskjellene i samme yrker er så minimale, påpekte Julie Lødrup, førstesekretær i LO.

Forsker Kjersti Misje Østbakken ved Universitetet i Oslo la fram tall:

Lønnsforskjellen mellom «like» kvinner og menn i 2017 var 92 kroner og 100 kroner.

Blant lavtlønte kvinner og menn: Lønnsforskjellen er 4 prosent.

Blant topplønte kvinner og menn: Lønnsforskjellen er 19 prosent.

Lødrup i LO slo et slag for mer kollektive forhandlinger.

– Det er menn som tjener mest på individuelle forhandlinger, sa hun.

Påtroppende leder i Fellesorganisasjonen Marianne Solberg sa at uansett lønnsstatistikk, er det alltid kvinner som kommer dårligst ut.

– Dette handler om at samfunnet verdsetter mindre de som jobber for at velferdsstaten skal fungere, og det er mange kvinner.

Solberg pekte på den såkalte aktivitets- og redegjørelsesplikten. Det er en plikt arbeidsgivere har til å fremme likestilling og rapportere på hvordan det står til.

Frontfagsmodellen: Kun en velsignelse?

Er frontfagsmodellen en velsignelse for å utjevne lønnsforskjeller? spurte ordstyrer Torbjørn Røe Isaksen.

Det er tradisjon i Norge for at industrien går i front og forhandler først. På den måten legges malen for de øvrige lønnsoppgjørene.

Marianne Solberg i Fellesorganisasjonen mener at denne modellen er gullstandarden for å holde et stabilt høyt lønnsnivå også i offentlig sektor.

– Det er ikke frontfagsmodellen som er problemet, det er tolkningen av den vi må diskutere. Den er ikke skrevet i stein, sa hun og ville ha høyere ramme i kommunal sektor.

Julie Lødrup mente at frontfagsmodellen er nøytral om likelønn.

Her avslørte debatten store forskjeller: Leder Raghild Lied i Unio mener frontfagsmodellen sementerer det hun omtalte som likelønnsgapet.

– Frontfagsmodellen er problematisk for store grupper i offentlig sektor, sa hun og etterlyste en bred debatt om hvordan modellen blir praktisert.

– Markering av en stor urett

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) sa på FO-landsmøtet torsdag at likelønnsdagen er en markering av en stor urett.

Hun viste blant annet til at når næringslivet skal velge ledere, velger de menn. Kun 13 prosent av styreledere i de største selskapene er kvinner, framholdt hun.

– Vi ser lønnsforskjeller også i like stillinger. Vi ser strukturell urettferdighet. Kjør på FO, her er vi på lag, sa likestillingsministeren.

Hun forsikret delegatene om at regjeringen jobber med likelønn:

Det kommer etter hvert, blant annet, en stortingsmelding om seksuell trakassering.

– Kvinner velger bort yrker på grunn av trakassering, sa Jaffery.

Pekte på Island

Både Unge Venstre-leder Ane Breivik og forbrukerøkonom Derya Incedursum viste til Island.

For en måneds tid siden streiket kvinner på øya. Årets streik var på samme dato som den historiske streiken for kvinner på Island i 1975. Da streiket de for å vise hvilken betydning de hadde for samfunnet som helhet og i familiene.

– Kanskje kvinner i Norge kan gjøre det samme som islandske kvinner? foreslo Incedursum.

Hegnar: – Legitime krav

Trygve Hegnar slet med både rusten stemme og dårlige knær, og håpet han ville overleve debatten.

Det gjorde han.

Og det hadde bare vært fint å være sammen med folk som ikke er hans egne, smilte han til Fontene på vei ut av Folkets Hus på Youngstorget i Oslo sentrum.

– De har legitime og gode krav å kjempe for, sa han – et knepp mildere stemt enn i selve debatten noen minutter før.

Han la likevel fort til:

– Men forskjellene er små, og langt ifra så store som de vil ha det til. I likt arbeid, på samme område, er det nesten ingen forskjeller på menns og kvinners lønn, sa Hegnar på vei inn i heisen.

Kjønn og lønn

I Norge er det i hovedsak slik at kvinner og menn som har samme jobb, og ellers like forutsetninger som lengde på utdanning og erfaring, også ligger på samme lønnsnivå.

De siste 20 årene har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge minket.

Likevel: Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn.

Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,6 prosent av menns lønn i 2022.

Forklaring 1: Det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyest lønn.

Forklaring 2: Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor.

Forklaring 3: Flere kvinner jobber deltid.

Kilde: Statistikkog rapportfra Statistisk sentralbyrå

