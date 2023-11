Butikkene må holde stengt på julaften i år

Du er kanskje vant med å kunne stikke innom butikken på julaften for å kjøpe mjølka til risgrauten?

Butikkene holder vanligvis åpent til klokka 16.00 på julaften. Det er så lenge helligdagsloven tillater.

Men i år faller 24. desember på en søndag.

– Da skal butikkene holde stengt, understreker regionsekretær Eirin Saaler Nabben i Handel og Kontor (HK) Region Innlandet.

Medlemmene lurer

Nabben forteller at regionkontoret har fått flere spørsmål fra medlemmer om arbeidstid i jula.

– Det kan virke som at flere har fått beskjed om å jobbe på julaften, sier hun.

Hvis arbeidsgiver har fått for seg at du skal jobbe i butikken på julaften, er det, med noen få unntak, ulovlig.

Butikker under 100 kvadratmeter, såkalte brustadbuer, og butikker på typiske turiststeder får fortsatt holde åpent.

De tre siste søndagene før julaften, i år blir det første, andre og tredje søndag i advent, kan alle butikker holde åpent mellom klokka 14 og 20. Sia julaften i år faller på fjerde søndag i advent, trur Nabben denne bestemmelsen i helligdagsloven kan skape forvirring blant butikkeierne.

– Noen trur sikkert da at de kan holde åpent på julaften også. Men det gjelder kun de tre søndagene før, sier regionsekretæren.

Uansett er loven klinkende klar, mener Nabben: Det skal være søndagsstengt, selv om det er julaften.

Enige

Arbeidsgiverne i hovedorganisasjonen Virke er enige med HK.

– Siden julaften er på en søndag, er det reglene for åpningstid på søndager som gjelder, sier leder for arbeidsrett i Virke, Per Engeland.

Hvis noen butikker trur de kan holde åpent fordi det er julaften, eller fordi de regner med julaften som en av de tre siste søndagene før jul, tar de feil, ifølge Engeland.

Dette har du rett på

Det er flere butikker som utvider åpningstidene og endrer arbeidstida før jul og i jula. Alle endringer i arbeidstid, bruk av overtid eller mertid, og bruk av ekstrahjelp og midlertidig ansatte skal drøftes med tillitsvalgt, ifølge HKs informasjonshefte om jul og arbeidstid i 2023.

Jobb på de tre siste søndagene før julaften:

I butikker bundet av tariffavtalen mellom HK og Virke har heltidsansatte rett på et 100 prosent lønnstillegg. Deltidsansatte har rett på tillegg for helgearbeid på 110 kroner per time og eventuelle overtidstillegg.

I butikker bundet av tariffavtalen mellom HK og NHO, har hel- og deltidsansatte rett på et 100 prosent lønnstillegg.

For butikker uten tariffavtale er det bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som gjelder. Loven sier at alle har rett på et overtidstillegg på minst 40 prosent.

Det er ikke lov å pålegge en ansatt å jobbe to påfølgende søndager.

HK og Virke anbefaler at arbeid på søndagene før julaften er frivillig, ikke pålagt.

Arbeid i romjula:

Arbeidsgiver kan ikke trekke av lønna selv om arbeidstida er kortere i jula, med mindre det er inngått avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstida.

Ellers er dagene mellom andre juledag og nyttårsaften vanlige arbeidsdager.

Siden både julaften og nyttårsaften faller på søndager i år, er det reglene for åpningstider og arbeid på søndager som gjelder.

