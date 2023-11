Firma kjørte ut varer for Elkjøp og Power. Nå må sjefen i fengsel

Borgarting lagmannsrett har dømt en daglig leder i et budbilfirma til tre år og tre måneders fengsel.

Han er også dømt til å betale én million kroner til staten som følge av svindelen.

Mannen som kom til Norge fra Tsjetsjenia i 2003, drev et budbilselskap som kjørte varer for de store elektrokjedene som Elkjøp og Power.

Lang «næringskjede»

Tsjetsjeneren firma var det tredje leddet i næringskjeden.

Øverst var elektrokjedene som hadde inngått avtale med et firma som heter Mavi Logistikk.

Nederst i næringskjeden var det enkeltpersonforetak, som var fiktive selskap.

Umulig å jobbe hvitt

Retten konkluderte også med at det «etter lagmannsrettens syn nærmest (er) umulig, for en underleverandør som drev lovlig virksomhet uten bruk av svart arbeidskraft, å få til en lønnsom drift.»

I tillegg til bruk av svart arbeid, har det også vært et omfattende bruk av fiktive fakturaer.

Dette medfører at en virksomhet kan motta refusjon av merverdiavgift fra staten for tjenester som ikke har vært utført.

I tillegg ble den tiltalte også dømt for Nav-svindel. Han har mottatt arbeidsavklaringspenger mens han har kjørt budbil.

Fem personer dømt

Dette er en sak i et større sakskompleks blant varebilsjåfører. Den domfelte er en av fem personer som har blitt tiltalt i de samme sakskomplekset.

To personer er dømt og har fått rettskraftige dommer. Begge er dømt til nesten fire års fengsel.

Til våren kommer den siste saken opp i lagmannsretten mot to personer som ble dømt til to år og sju måneders fengsel og ett år og sju måneders fengsel for hvitvasking av henholdsvis 10,9 millioner kroner og 6,5 millioner kroner.

Streng straff

Aktor i saken, politiadvokat i Økokrim, Anne Line Grøstad sier i en pressemelding at økonomisk utroskap, underslag og skattesvik, slik vi har sett i denne saken, er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig.

– Det fører videre til at det er vanskelig for sjåfører i denne bransjen å arbeide hvitt. Når det er driver eller eier av et selskap som gjør seg skyldig i økonomisk utroskap overfor selskapet, er oppdagelsesrisikoen liten. Av allmennpreventive hensyn er det derfor viktig med et strengt straffenivå i slike saker, legger hun til.

