FHI: – Det går litt sakte med koronavaksinasjonen

I slutten av neste uke utgir Folkehelseinstituttet (FHI) en vurdering for vinteren. De vil samle analysene sine om hva vi helt spesifikt kan forvente for vinteren.

Sykehusene og kommunene må være forberedt på flere innleggelser med covid-19. I uke 44 var nesten 500 personer innlagt, en økning på 18 prosent fra uka før. Fortsatt er få innlagt på intensivavdeling, melder NTB.

– Det er fortsatt den såkalte omikronvarianten av koronaviruset som dominerer slik den har gjort siden nyåret 2022, skriver Preben Aavitsland, fagdirektør i FHIs områdeledelse for smittevern i en e-post til Dagsavisen.

Han forteller at denne varianten har en rekke undervarianter, og av disse er XBB-variantene mest utbredt. Disse variantene gir omtrent samme sykdomsbilde og sprer seg omtrent like godt som andre varianter.

XBB og undervarianter av denne er veldig smittsomme og har en evne til å unngå eksisterende immunitet. Den gir imidlertid ikke et mer alvorlig sykdomsbilde sammenlignet med andre Omikron-varianter.

Går litt sakte

Høsten 2023 skal koronavaksinen Comirnaty Omicron XBB. 1.5 benyttes i Norge.

– Foreløpig ser det ut til at vaksineringen går litt sakte. Vi hadde gjerne sett at flere av dem over 65 år skynder seg for å få tatt den dosen; vi er foreløpig bare på 30 prosent. Høstens vaksinedose skal beskytte dem ytterligere gjennom vinteren, forteller Aavitsland.

For å hindre sykdom og død er vaksinasjon fortsatt det viktigste virkemiddelet, understreker FHI.

FHI har anbefalt følgende grupper å ta en oppfriskningsdose i høst

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere

personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe

ungdom i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom

barn 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig

gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Så langt i år er 45 prosent av dem over 65 år vaksinert mot influensa. Per 5. november er 30 prosent i aldersgruppen 65 år og eldre vaksinert siden 1. september 2023.

– Vi ser at folk har vært senere ute med å ta influensa- og koronavaksine i år, men Oslo og andre kommuner fortalte denne uken nå om ganske stor pågang av folk som ønsker å vaksine seg, sa assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad til NTB forrige uke.

Kommunene har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer som oppholder seg i kommunen.

Tilbudet gjelder alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Tilbudet gjelder ikke norske statsborgere eller andre som oppholder seg i utlandet.

Sykehus forberedt

Ifølge Aavitsland skal sykehusene være godt forberedt.

– Vi vet ikke hvor hardt helsetjenesten, herunder sykehusene, kommer til å bli belastet i vinter. Vi håper at vinterens influensaepidemi kommer først etter den koronabølgen som pågår nå, skriver han i mailen.

Sykehusene forbereder seg hvert år på en ny influensasesong ved å legge om driften og forsøke å holde de ansatte friske.

– Det som er utfordrende, er en situasjon med mye influensa og covid-19 i de samme vinterukene, sier Nakstad til NTB.

