Venter med å anerkjenne Palestina: – Hvis ikke nå, når?

Tirsdag skulle Stortinget opprinnelig votere om å be regjeringen anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Den siste tiden har representantene på Stortinget mottatt svært mange e-poster i forbindelse med Rødts dokument 8-forslag. Nå ligger det an til at voteringen blir flyttet til senere denne uka.

Regjeringspartiene Ap og Senterpartiet har kommet med et nytt forslag. Det lyder ifølge Aftenposten slik:

Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.

– Jeg er skuffet og frustrert. Hvis ikke nå, når? Hvis ikke vi, hvem? spør Maria Qureshi, som er partistyremedlem i Oslo Ap og vara til bystyret i Oslo.

Qureshi sier at antall ulovlige bosettinger på palestinsk jord har økt, og at lite tyder på at Israel vil gå med på en tostatsløsning. Ap-politikeren mener tiden er i ferd med å renne ut for Palestina, og at det snart ikke vil være nok landområder igjen.

Derfor mener hun det er feil av Arbeiderpartiet å vente.

– Anerkjenn Palestina nå!

Hun får støtte av sin partikollega Laial Janet Ayoub som skriver på sin Facebook-profil:

– Anerkjenn Palestina som en egen fri stat nå! Det koker i meg (igjen), og denne gangen er det mitt eget parti som står for oppvarmingen.

Ayoub reagerer på utenriksminister Barth-Eides uttalelser.

– Norge har en solid tradisjon for å anerkjenne realiteter og ikke intensjoner. En anerkjennelse i dag vil være en intensjon og ikke en realitet, uttalte Barth-Eide fra Stortingets talerstol under spørretimen sist onsdag den 8. november, skriver VG.

Partifelle og stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam skriver på sosiale medier:

– Jeg er for et fritt og selvstendig Palestina. Arbeiderpartiets politikk er å jobbe for dette. En anerkjennelse er riktig når forholdene ligger klare for det. En anerkjennelse er riktig når det kan skape fremgang i fredsprosessen. Men akkurat nå, akkurat i dag, vil ikke det bidra til fremgang dersom Stortinget går for det. Og viktigst: det hjelper ikke de utallige menneskene som lider i Palestina dersom Stortinget går inn for det. Intensjonene er gode, og vi deler dem. Men de politiske beslutningene må skape fremgang. Det aller viktigste nå er at vi gjør alt vi kan: Vi må først og fremst bidra humanitært og med bistand. Og ikke minst politisk. Det er det som hjelper palestinerne.

Ayoub mener også i likhet med Gunaratnam at det er viktig å gjøre begge deler, men at en anerkjennelse må på plass for å jobbe politisk.

– Israel har fått herje fritt i altfor mange år. Dette er en krig som vil blusse opp igjen om noen år. Dette har vi allerede sett altfor mange ganger. Det er nå folkemordet foregår. Det er nå vi bør ta et standpunkt!

Blir trist

Tidligere byrådssekretær Nasir Ahmed (AP) skriver også på sin Facebook-side at avgjørelsen til Arbeiderpartiet gjør ham trist:

– Dessverre er Arbeiderpartiet et av partiene som foreløpig har valgt å ikke støtte dette, det gjør meg trist! Trist fordi Arbeiderpartiet har alltid ment og har også et landsmøtevedtak fra 2015 om å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat! Hvorfor ikke da støtte et slikt forslag på Stortinget i dag? skriver han i innlegget sitt.

Han legger til at han forstår godt at det er en komplisert sak, men spør om det trenger å være det.

– Så klart vil en anerkjennelse ikke bety så mye for den pågående krigen, men det er i hvert fall et standpunkt og et signal som Norge sender til verdenssamfunnet.

– Ta ansvar

Maria Qureshi understreker at Arbeiderpartiet tidligere har vært tydelige på at en tostatsløsning er den riktige og beste løsningen.

– Den siste måneden har Norge vært tydeligere enn mange andre europeiske land, det er veldig bra, men det har skapt reaksjoner. Det er nettopp derfor det er viktig og riktig at Norge anerkjenner Palestina nå. Jeg mener også at Norge bør ta internasjonalt ansvar og bidra til å gi palestinere fremtidshåp, noe som egentlig virker helt fjernt i den grusomme virkeligheten de lever i, i dag. Kjære Arbeiderparti, det er nå det gjelder!

Arbeiderpartiet i Bergen har allerede anerkjent Palestina som egen stat. Nå ber de regjeringen gjøre det samme, skriver Bergensavisen.

Shila Khayrollahzadeh som er bysterepresentant i Oslo for Ap bekrefter også på sosiale medier at partiet kommer til å stemme imot forslaget.

Farukh Qureshi som tidligere har sittet i bystyret i Oslo, bekrefter også at det virker som Arbeiderpartiet har bestemt seg for å stemme imot. Han skriver på sin Facebook-side:

– Jeg har ikke samvittighet til å la dette forbigå i stillhet og sier derfor klart og tydelig ifra.

Han mener at det er nå Arbeiderpartiet må anerkjenne Palestina som egen stat og at tidspunktet aldri har vært riktigere. Farukh Qureshi ønsker at også LO skal steppe opp og legge press på Arbeiderpartiet.

Han viser til fjellvettregel nummer 8 i innlegget sitt, og skriver «Vend i tide, det er ingen skam å snu» – og det er min beskjed til både Arbeiderpartiet og LO i forkant av voteringen. Lytt til tillitsvalgte, medlemmenes og velgernes røst. Hvis ikke Arbeiderpartiet snur i morgentimene, må LO må bruke sin unike posisjon og påvirkningskraft til å få Arbeiderpartiet til å snu og votere for anerkjennelse av Palestina».

