Søndagens direkte TV-sport. Bunndrama i Oslo foran en fullsatt stadion

05.00: Golf, Asian Tour, Hong Kong Open fra Hong Kong Golf Club. (Vsport Golf)

07.00: Snooker, International Championship fra Tianjin, Kina. Finaler. (Eurosport N)

09.00: Golf, Golf Challenge (6 mill. dollar), europatour menn i Sun City, Sør-Afrika. (Vsport Golf)

10.00: Alpint, verdenscup kvinner (2 av 11) i Levi, Finland: Slalåm, 1. omgang. (TV3, Vsport3)

11.30: Alpint, verdenscup menn i Zermatt/Cervinia, Sveits/Italia: Utfor. De kjører i samme trase som lørdag, og denne løypa er helt ny i verdenscupen. (TV3, Vsport2)

12.00: Fotball, dansk superliga menn (15. runde): FC København – Brøndby fra Parken. (Vsport+)

12.00: Tennis, ATP250-turnering. Dag en i gruppespillet med dobbelmatch fra Torino, Frankrike. (Eurosport N)

12.30: Skiskyting, sesongåpning på Sjusjøen, fellesstart: 12,5 km kvinner. (NRK1)

13.00: Alpint, verdenscup kvinner (2 av 11) i Levi, Finland: Slalåm, 2. omgang. (TV3, Vsport3)

13.00: Fotball, skotsk eliteserie menn (13. runde): Livingston – Rangers fra Alderstone Road. (Vsport1)

13.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (6. runde): Tottenham – Liverpool. Her kan vi se hvordan Celin Bizet Ildhushøy gjør det for hjemmelaget. (Vsport2)

13.30: Sykling, UCI Cycle cross fra Dendermonde. Kvinnenes ritt. (TV2 Sport Premium)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Mallorca – Cádiz fra Estadi Iberostar. (TV2 Sport Premium2)

14.00: Darts, Grand Slam og Darts fra Wolverhampton. (Vsport+)

14.05: Håndball, tysk Bundesliga menn (12. runde): Rhein-Neckar Löwen – Kiel. (Vsport3)

14.15: Skiskyting, sesongåpning på Sjusjøen, fellesstart: 15 km menn. (NRK1)

14.30: Fotball, 1. divisjon menn (30. og siste runde): Kongsvinger – Moss fra Gjemselund stadion. OBOS-ligaen skal avsluttes og alle kampene spilles samtidig. Kongsvinger ender som nummer tre og skal ut i kvalifisering for opprykk uansett utfall av denne kampen, mens Moss teoretisk trenger ett poeng for å være sikker på å unngå kvalifisering for å unngå nedrykk. (TV2 Sport1)

14.30: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs) i Torino, Italia. Første dag. Verdens åtte beste spillere gjør opp om tittelen. Casper Ruud er dessverre ikke kvalifisert. (Eurosport N)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Liverpool – Brentford fra Anfield. (Vsport Premier League), Aston Villa – Fulham fra Villa Park. (Vsport Premier League1), West Ham – Nottingham Forest fra London stadium. (Vsport Premier League2), Brighton – Sheffield United fra Falmer stadium. (Vsport Premier League3)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): Bayer Leverkusen – Union Berlin fra BayArena. (Vsport1)

15.30: Fotball, skotsk eliteserie menn (13. runde): Celtic – Aberdeen fra Celtc Park. (Vsport2)

16.15: Fotball, spanskLa Liga menn (13. runde): Barcelona – Alavés fra Olympiastaion. (TV2 Sport Premium2)

16.45: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (12. runde): Feyenoord – AZ Alkmaar fra Feyenoord stadion. (Vsport3)

17.00: Fotball, Eliteserien menn (28. runde): Vålerenga – Stabæk fra Intility Arena. Det går mot utsolgt hus til denne skjebnekampen i nedrykksstriden. Se omtale foran. (TV2 Sport1), Sandefjord – Rosenborg fra Jotun arena. Også hjemmelaget kjemper febrilsk mot nedrykk, mens Rosenborg er på trygg grunn. (TV2 Sport Premium)

17.00: Golf, Golf, PGA-turnering menn (6,5 mill. dollar) i Southampton, Bermuda. (Eurosport 1)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Chelsea – Manchester City fra Stamford Bridge. (Vsport Premier League)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): Werder Bremen – Eintracht Frankfurt fra Weserstadion. (Vsport1)

18.00: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs) i Torino, Italia fortsetter hele kvelden. (Eurosport N)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Sevilla – Real Betis fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Golf, LPGA-turneringen The Annika fra Pelican Golf Club i Florida. Siste dag. (Vsport Golf)

19.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Florida Panthers – Chicago Blackhawks fra Amerant Bank Arena. (Vsport2)

19.15: Fotball, Eliteserien menn (28. runde): Molde – Lillestrøm fra Aker arena. (TV2 Sport1)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): RB Leipzig – Freiburg fra Red Bull Arena. (Vsport1)

20.00: Darts, Grand Slam og Darts fra Wolverhampton. Kveldsprogrammet. (Vsport+)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, fra 8. kampdag: Gruppe I: Kosovo – Israel fra Pristina. Denne kampen er interessant med norske øyne. Israels resultater i de utsatte kampene kan bety at Norge får en plass i omspillet til EM neste år. (TV2 Sport Premium2)

20.45: Fotball, engelsk superliga kvinner (6. runde): Leicester – Arsenal. (Vsport3)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Atlético Madrid – Villarreal fra Wanda Metropolitano. (TV2 Sport Premium)

00.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Dallas Stars fra Xcel Energy Center. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Columbus Blue Jackets fra Madison Square Garden. (Vsport2)

