Sandra må ha to jobber for å kjøpe egen bolig: – Vanskelig å holde motivasjonen oppe

– Denne maten lagde jeg i går. Det blir litt enkle, kjappe løsninger.

Sandra Flensborg (27) tar en plastboks med ris og kylling i chilisaus ut av mikrobølgeovnen.

Hun trekker beina godt oppunder seg og setter seg i sofaen for å spise. For ti minutter siden kom hun inn døra fra fulltidsjobben ved Byggmakker Tiller i Trondheim.

Om kort tid må hun dra hjemmefra for å rekke deltidsjobben i sportsbutikken Stormberg.

– På mandag ble det bare en Big Bite-bagett mellom jobbene. Det er verken sunt eller billig.

I tre år har 27-åringen leid en liten kjellerhybel med seng i stua og delt bad med utleier.

Drømmen er å bo på et småbruk med plass til dyr. Men først håper Flensborg at hun klarer å spare nok penger til å kjøpe en egen leilighet, helst en toroms med et eget soverom.

Det er derfor hun spiser mikrobølgemat og har to jobber. To-tre dager i uka jobber hun tolv-tretten timer, bare avbrutt av spisepauser.

– Jeg ønsker å eie mitt eget og å få mer privatliv.

Sparer, sparer, sparer

– 18.000, 14.000, 16.000.

Flensborg har logget seg inn i nettbanken og leser opp det hun har spart de siste månedene etter at hun begynte å jobbe ekstra.

– Jeg sparer alt jeg kan. Før lønna kommer, er det tomt på kontoen.

Hun har spart til sammen 260.000 kroner. Årslønna fra Byggmakker ligger på 470.000 kroner. I tillegg har hun et studielån på 200.000 kroner fra interiørstudier ved Høyskolen Kristiania.

Sandra Flensborg sparer stort sett alt hun tjener. Det er seks år siden hun var i utlandet sist. Da kjøpte hun en tur til Hellas på kredittkortet. (Martin Guttormsen Slørdal/FriFagbevegelse)

Rett før sommeren hadde Flensborg 190.000 kroner på sparekontoen. Da sa banken at hun kunne kjøpe en bolig til maks 1,9 millioner kroner.

Med det beløpet har hun råd til å kjøpe rundt to prosent av boligene i Trondheim, ifølge et søk på Finn.no 26. oktober. Det er stort sett små ettroms leiligheter uten soverom.

Målet er å kjøpe en bolig til 2,5 millioner kroner. 27-åringen vet ikke når hun har spart nok penger til å klare det.

– Jeg jobber mot et mål som ligger langt fram i tid. Noen ganger er det vanskelig å holde motivasjonen oppe, sier Flensborg.

Et boligmarkedet av skaftet

– What!!! tenkte jeg da jeg traff Sandra, sier Elisabeth Sundset.

Like etter sommerferien var nestlederen i Handel og Kontor (HK) på en ververunde på Tiller. Der møtte hun HK-medlemmet.

– Da jeg fikk høre at hun hadde en jobb til, trodde jeg det var nok en deltidsjobb. Jeg ble overrasket da Sandra sa at hun jobber fulltid på Byggmakker.

– Det er forferdelig at butikkansatte må ha to jobber for å klare å spare nok penger til å kjøpe en egen bolig, sier Sundset og legger til at HK prioriterer boligpolitikk høyt.

Hun trekker fram sykepleierindeksen som viser at en singel sykepleier med en årslønn på 643.800 kroner har råd til 27 prosent av boligene i Trondheim og 1 prosent av boligene i Oslo. Indeksen er laget av Eiendom Norge.

– Våre medlemmer i varehandelen tjener 200.000 kroner mindre. De har så å si ikke sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene uten hjelp fra en rik onkel eller tante. Boligmarkedet har gått helt av skaftet, sier nestlederen.

Sundset er med i LOs boligpolitiske utvalg som jobber politisk for å gjøre det lettere for lavtlønte å komme inn på boligmarkedet.

I desember skal LO lansere en fagarbeiderindeks. Den tar utgangspunkt i hvor stor andel av boligene på markedet en helsefagarbeider, en butikkansatt, en barnehageassistent og en tømrer kan kjøpe (se faktaboks).

Jobber doble skift

Verken Sandra Flensborgs mor eller far (eller onkler eller tanter) kan hjelpe henne økonomisk. Moren har fortsatt gjeld på boligen sin, og faren er på leiemarkedet.

Selv om 27-åringen ikke har spist opp middagen, finner hun fram en T-skjorte og fleecejakke med Stormberg-logo.

Sandra Flensborg liker å jakte og drømmer om å eie et småbruk. Enn så lenge bor hun på 23 kvadratmeter i en kjeller. Fra et lite vindu høyt oppe på veggen kommer det inn litt dagslys. (Martin Guttormsen Slørdal/FriFagbevegelse)

Med mat i munnen skifter hun. Snart må hun gå for å rekke jobb nummer to.

27-åringen har vært våken siden klokka halv fem i morges. Hele uka har hun tidligvakter hos Byggmakker. Da jobber hun fra klokka seks eller sju om morgenen og til klokka to eller tre om ettermiddagen.

Annenhver uke har hun seinvakter og arbeider fra klokka to til ti om kvelden.

På papiret har Flensborg bare en ti prosent stilling hos Stormberg, men hun jobber ofte to-tre dager i uka. Når 27-åringen arbeider tidlig på byggevarevarehuset, jobber hun seint i sportsbutikken. Og vice versa.

Ofte har hun bare en time mellom vaktene og rekker så vidt hjemom for en kjapp matbit.

– Det går stort sett bra når jeg er på jobb, men jeg kjenner det når jeg kommer hjem. Da er jeg gåen i beina. På kveldene tar det tid å lande før jeg sovner.

Flensborg går opp trappa og ut i høstlyset. Det tar 15 minutter å gå til Stormberg. Hun er tidlig ute. Butikkmedarbeideren må rekke å kjøpe en Redbull før jobb.

– I dag kommer jeg til å bli trøtt.

Fagarbeiderindeksen

LOs versjon av sykepleierindeksen som måler hvor stor andel av boligene på markedet en helsefagarbeider, en butikkansatt, en barnehageassistent og en tømrer kan kjøpe.

Indeksen lanseres i desember.

Her er et eksempel fra fagarbeiderindeksen:

En familie på fire med to barn, der en voksen jobber heltid som barnehageassistent og en jobber deltid i en 75 prosent stilling som butikkmedarbeider og har en samlet årsinntekt på 811.280 kroner.

De har egenkapital på 225.000 kroner.

Bankenes lånegrense er fem ganger årsinntekt. Med denne familiens evne til å betjene lånet og kravet til egenkapital på 15 prosent, vil de kunne kjøpe en leilighet til maks 1,5 millioner.

En familie på fire trenger en bolig på minst 80 kvadratmeter for å unngå trangboddhet.

I 2023 kan denne familien kjøpe 0,2 prosent av boligene over 80 kvadratmeter i Oslo.

I 2015 kunne de kjøpe 3,9 prosent av de samme boligene i Oslo.

Kilde: FriFagbevegelse

