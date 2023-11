Æret sin søster Kjersti med bok

Hvem: Liv Holmen (79).

Hva: Førskolelærer, spesialpedagog og forfatter.

Hvorfor: Kom i august ut med en kritikerrost bok om sin søster, skuespilleren Kjersti Holmen, som hadde Alzheimers, og døde i 2021. Har tidligere gitt ut bøkene «Så nær», om å bli mor, og «Med verden i hendene», om å være lærer for et multi-funksjonshemmet barn.

Du kom i høst ut med bok om din avdøde lillesøster Kjersti, «Til Kjersti – savner deg», som har fått veldig gode kritikker. Hva ønsker du med boken?

– Jeg ønsket at det skulle være noe etter Kjersti, en bok, tanker og opplevelser som kunne være til glede for andre. Som jeg skriver i boka: jeg ønsket å ære henne for den store kunstneren hun var, det var mitt utgangspunkt, men det ble umulig ikke å skrive om sykdommen, fordi de fleste kjente til den, selv om den ikke var omtalt noen steder. Så ble det å beskrive opplevelsene som pårørende etter hvert en viktig del av boka, som jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på fra andre pårørende.

Du har sagt i intervjuer at små notater og tanker fra dine besøk hos Kjersti på sykehjemmet ble til bok. Hva var det vanskeligste ved å skrive en så nær og personlig bok?

– Jeg begynte med å skrive ned tanker og opplevelser som en del av en sorgprosess, uten at jeg den gang tenkte det skulle bli en bok. Da jeg senere sendte inn noen sider til Pitch forlag og fikk positive tilbakemeldinger, måtte jeg jo ta stilling til noen vanskelige spørsmål. Hva hadde Kjersti tenkt om dette? Hun var en veldig privat person. Samtidig var hun også veldig klok og omsorgsfull. Så jeg mener hun ville akseptert det, særlig med tanke på at royalty (min fortjeneste av boken) går til Nasjonalforeningen for folkehelse og Alzheimers-forskning. Så hadde boka naturligvis ikke blitt utgitt, om ikke Kjerstis sønner, Elias og Isak Holmen Sørensen, og hennes samboer Sverre Anker Ousdal hadde satt seg imot det. Det har de ikke. Tvert imot, de synes det er en viktig bok.

Du skriver i forordet: «Kjersti var en stor skuespiller, en av de største, sies det om henne. Jeg ønsker å ære henne slik hun fortjener, men vil også skrive om det uforutsigbare livet, om sykdom og sorg». Var skriveprosessen en del av din egen sorgprosess?

– Ja, tankene fra perioden hun var syk hjalp meg til å holde fokus, klare å forbli i rollen som pårørende, istedenfor rollen som beundrer av henne som den store skuespilleren hun var. Og da jeg etter hvert også tok fram alle barndomsminnene om henne, var det sårt å skrive. Men første og fremst en god følelse. Det å kjenne på hvor nære vi var hverandre. Du vet, jeg var 12 år da Kjersti ble født og jeg var verdens lykkeligste storesøster.

Kjersti var syk i mange år før hun døde. Hvordan oppdaget dere at noe var galt?

– Alzheimers sykdom kommer snikende, og selv om det anslås at minst 2.000 mennesker under 65 år får denne sykdommen, er det ikke det første vi tenker på når noen som står oss nær, forandrer seg. Vi tillegger det gjerne stress, og ser velvillig over med symptomer som blir tydeligere etter hvert. Jeg tror mange som rammes, ung eller eldre, i det lengste prøver å lure seg selv og sine omgivelser. Til slutt blir ulike tegn på glemsel og forvirring så tydelige at de ikke er mulig å overse. Dette har jeg skrevet mer om i boka.

Fortsatt føler mange at det å være pårørende til noen med Alzheimers er skambelagt. Er det slik dere som familie også følte det da hun var syk?

– Jeg vil vel si at vi var mer i sjokk. Det var så uvirkelig at denne fantastiske, kreative, blomstrende jenta skulle rammes av denne grufulle sykdommen. Jeg vet ikke akkurat om jeg kjente skam, men fordi hun var så kjent ute i verden, ble det jo lagt merke til når hun eksempelvis glemte ting, og jeg kjente et stort behov for å beskytte henne, og en stor sorg, fordi jeg ikke var i stand til det. Men det er jo en sykdom som forbindes med skam. Det gradvis å miste sine kognitive evner er jo vår alles skrekk, og jeg tror at etter hvert som forskning kommer nærmere en eller annen behandlingsform, så vil også skammen avta.

Hvordan var det for deg å være pårørende til en med Alzheimers?

– Det å være pårørende til en med Alzheimers er alltid krevende og smertefullt, uansett om det er en lillesøster eller en gammel far. Langsomt forsvinner en kjær person. Det å tilpasse seg denne forandringen er krevende i seg selv, det å besøke, kanskje aldri føle at en besøker nok. Er lenge nok på besøk. Jeg hadde jo dager hvor jeg ikke ville gå på besøk. Ikke ville ta innover meg det som skjedde. Dager med dårlig samvittighet fordi jeg ikke maktet det jeg følte jeg skulle makte. Det er en vond og utmattende opplevelse som jeg tror alle pårørende kjenner seg igjen i. Dette har jeg også skrevet mer om i boka. Det var først mulig for meg å sette ord på det etter Kjerstis død. Mens hun levde, gikk det mye krefter til bare å stå i det. Vite at jeg som storesøster ikke kunne hjelpe henne på den veien hun nå gikk på.

Vi vet jo hvordan Kjersti var som en av våre mest kjære skuespillere. Men hvordan var Kjersti som lillesøster?

– Hun var en fantastisk lillesøster. Etterlengtet, myk og varm og positiv. Hun var veldig mye sammen med meg – gråt når jeg skulle til skolen, jublet da jeg kom tilbake. Hun satt sammen med meg når jeg leste alle triste dikt som Brand, Terje Vigen, eller Eventyr til Ellen, som hun for øvrig kunne utenat knapt tre år gammel. Hun var hele familiens lim. Det er et enormt tomrom etter henne.

Vi har jo en felles bakgrunn, da vi begge er oppvokst i Tittutveien på Alnabru. Og ifølge min mor, så var du «trillepike» for meg da jeg var liten. Hva husker du fra den tiden?

– Ja, Tom, vi vokste opp på Tittut. Hvor det krydde av småbarn. Jeg hadde ikke nok med å trille en lillesøster, jeg trillet deg og andre rundt i de nesten bilfrie gatene på Tittut. Jeg hadde en tek hvor jeg samlet småbarn i vogner, trillet en vogn framover, dro en vogn baketter meg og diverse som holdt i håndtakene. Så min interesser for småbarn kom tidlig. Tittut var et fantastisk sted, med små hus, bondegård, skoger med hester fra Tveita gård – jeg «bodde» der fra jeg var 4 til 17 år.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er vanskelig. Som ung av jeg veldig glad i «Drep ikke en sangfugl» av Harper Lee. Akkurat nå er jeg bergtatt av boka til Oliver Lovrenski , «Da vi var yngre». Hvordan han bruker språket for å beskrive både tøffe og såre opplevelser er helt imponerende. Jeg tenker han er et språklig geni. Jeg rett og slett elsker den boka, selv om jeg ikke forstår alle ordene, til tross for ordliste bak. Nå er vel ikke jeg akkurat i målgruppen heller, men det viser jo hvor genialt den er skrevet når en snart 80 år gammel dame nyter å lese den.

Hva gjør deg lykkelig?

– Barn gjør meg lykkelig. Barnelatter. Barn som betrakter verden, zoomer alt inn. Jeg er jo sånn at ser jeg en barnevogn på T-banen, så setter jeg meg der så jeg kan ta inn den energien og gleden de gir meg. Å møte disse åpne, granskende blikkene som ikke vet hva hat og forakt er. Det gjør meg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Min barndomshelt var Sonja Henie. Når jeg ble spurt som liten hva jeg skulle bli som stor, svarte jeg «is-minesse». Mor sydde rød fløyelskjole med hvit pusekant nederst, jeg fikk hvite danseskøyter og svirret rundt på isen på Tittut. Men noen is-prinsesse ble jeg ikke

Hva misliker du mest ved deg selv?

– I grunnen ganske mye faktisk. Jeg grubler mye over det å bli gammel. Jeg liker ikke det. Og jeg er flinkere til å falle ned i vonde følelser (og det er det jo nok av i denne verden) enn jeg er til å holde fast ved alt det gode. Akkurat det å glede seg over små ting som jo gir krefter, det var jeg nok flinkere til tidligere. Men jeg tillegger også dette at jeg er sliten og litt følelsesmessig endevendt etter å ha mistet lillesøstera mi.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Vet du, damer på 79 skeier vel egentlig ikke så mye ut. Dessverre. Jeg er ganske streng med meg selv. Og holder nok mye glede og «galskap» inne.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg har gått i en del demonstrasjonstog i min ungdom. Akkurat nå er det krigen i Midtøsten som opptar meg og andre.

Er det noe du angrer på?

– Å, ja, dessverre. Jeg angrer på en del. At jeg ikke klarte å skaffe meg en snill mann og fire barn synes jeg er trist. Men sånn ble det ikke. Men jeg fikk en flott datter og fire fantastiske barnebarn, så jeg kan absolutt ikke klage. Og jeg har vært så privilegert at jeg aldri en dag har angret på mitt yrkesvalg.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror faktisk jeg helst ville stått fast i heisen med Oliver Lovrenski, jeg, bare for å ta inn hans energi, se denne fantastiske gutten. Eller han som bokbadet meg på SILK, litteraturfestivalen Skudeneshavn sist helg, John Kaare Hoversholm. Han ga meg sånn god energi under samtalen om boka. Og det trenger vi i disse tider.

