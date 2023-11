Jeg var nesten ikke født en gang

Dette er Dagsavisens Innfall-spalte. Spor av satire kan forekomme.

Det hender at jeg føler alderen tynge. Som når jeg kommer med en anekdote fra mitt lange liv i pressen (et klart tegn på aldring), og det går opp for meg mens jeg snakker at dette hendte jo i 1997. Eller i 2000. La oss si at temaet var Thorbjørn Jagland og 36,9, eller da Jens Stoltenberg felte statsminister Kjell Magne Bondevik i Stortinget. Det er gjerne da yngre kolleger utbryter: «1997! Da var jeg nesten ikke født en gang!» Eller: «2000! Da gikk jeg i barnehagen». Og: «Hvem var egentlig han der Kjell Magne Bondevik igjen?»

Det er da jeg føler meg cirka 100 år gammel. Jeg bekrefter at ja, jeg levde faktisk da og var på jobb, mens jeg noterer meg at neste gang jeg vil plage folk med anekdoter, så bør de helst finne sted etter 2015. En litt eldre kollega i en annen avis fortalte at hennes yngre arbeidskamerater ikke ante hvem Åse Kleveland var. Og da Toralv Maurstad døde, var de ikke helt sikre hvem han var heller.

Altså, hva er det som skjer med ungdommen i dag? Vet de ingenting, eller? Jeg kunne jo selvsagt slå tilbake med noen hersketeknikker, av typen: «Dette skjedde jo før du ble født, så dette vet nok ikke du så mye om, lille venn». Men jeg har liksom ikke lyst til å bli sånn. (Da må jeg i så fall øve litt på de hersketeknikkene først).

Jeg husker ennå en av min mors venner, som en gang sa: «Altså, hvis folk er så unge at de ikke en gang husker EF-natta i 1972, da er det ikke mye vits i å snakke med dem. De vet jo absolutt ingenting». Dette gjorde inntrykk på meg som 20-åring. Jeg var fem år i 1972, men jeg husket likevel ikke EF-natta (hadde sikkert lagt meg).

Men nå er det gode tider for oss gamliser, for nå går serien «Makta» på TV. Jeg hører nå historier om folk på min alder som har blitt direkte populære blant sine yngre kolleger. «Denne Reiulf Steen, så du husker du ham?» sier de imponert. «Oj, du har faktisk sett ham en gang, på Nesoddbåten? Hvordan VAR han?» De stiller visstnok også interesserte spørsmål om Gro, Bjartmar Gjerde og Einar Førde.

Likevel sliter jeg litt, for da blir jeg plutselig for ung igjen. Odvar Nordli husker jeg bare så vidt (en mann som så trøtt ut på TV), og Trygve Bratteli har jeg ingen minner om i det hele tatt. Jeg var bare 12 da den berømte fylletog-turen gikk fra Oslo til Trondheim i 1979-valgkampen, og jeg ser at mine eldre journalistkolleger som faktisk var med det toget nå får skinne i intervjuer, kommentarer og podkaster.

Men jeg traff da Reiulf Steen en gang. Det vil si, jeg sto inne på Stortinget og ventet på en heis. Heisen kom, og døren åpnet seg. Der sto plutselig Reiulf Steen. «Neimen, hei!» hørte jeg meg selv si. Han så litt overrasket ut. Det var nok da jeg kom at vi ikke kjente hverandre.

