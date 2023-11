Hva passer ikke bedre med en fottur uten sko når vinteren tar tak. I Brasil kan du gå i dag- og ukesvis på stranda fra landsby til landsby med sand mellom tærne.

PRAIA DA PIPA/BRASIL (Dagsavisen): Da Pedro Alvares Cabral seilte feil ved Kapp Verde i år 1500, havnet han fire uker senere utenfor Bahia i dagens Brasil. Det første han så var fjellet Monte Pascoal, det neste var sandstrender ved byen som fikk navnet Porto Seguro. Sier du strand og Brasil, er det mange som tenker på Copacabana og Rio de Janeiro. Men Brasil har mil på mil med strender, mange av dem uberørte, som er verdt et besøk, spesielt i Nordøst-Brasil.

Av Brasils 7491 kilometer kystlinje er det meste ei lang sandstrand som man kan tilbakelegge til fots, kjenne sanden kile under føttene som en evighetsmassasje. Se bølgene som slår innover og vasse i temperert vann. Å finne linja, ikke gå for langt opp på stranda ­– da synker du ned og må bruke foten som gravemaskin for å få fremdrift.

Går du for langt ned mot havet synker du ned i fuktigheten fra bølgene som gjør stranda myk og tung å gå i. Men klarer du å finne linja – der fuktigheten er tørket inn, men ikke helt, vil du kunne går som om det er et lett skrånende stuegulv. Stort sett er det behagelig – særlig når føttene er godt herdet og det nesten kjennes ut som å gå med sko, men med tærne lykkelig fri.

Strender så langt du kan se. Skal du ut å gå, må du finne linja der stranda verken er for løs eller for våt. Da er det som å gå på et gulv. (Børre Haugli)

Nådeløs sol

Skal du ut å gå i flere dager på stranda, bør du starte tidlig for å unngå den nådeløse sola som kan brenne deg alvorlig og tømme deg for krefter. Du må sjekke tidevannstabellen, strandgåing er bare mulig ved lavvann.

Varmt er det uansett, men når sola kommer skrått inn på deg vil den ta mer på kroppen, men hvis du går midt på dagen har du sola rett opp - du befinner deg tross alt rett sør for Ekvator. Da treffer ikke sola deg bortsett fra i topplokket – husk derfor god solhatt og solfaktor 50–60. Det varmt, men en vinden som aldri tar slutt gjør det ganske behagelig.

Strandlivet har stor betydning for brasilianerne, det her de samler seg for å møte familie, venner, spise, bade og bare slappe av. Det er nesten bare stranda som ikke er i privat eie i Brasil og Marinen har fått oppgaven med å administrere og passe på strendene. Skal du leie ut strandstoler og selge mat og øl, er det Marinen som gir tillatelser og får leieinntektene.

Praia da Pipa er livlig. Når du blir lei folk er det bare å legge på fottur. (Børre Haugli)

Drapstall

Denne turen starter i Praia da Pipa, sju mil sør for Natal – millionbyen nordøst i Brasil. Den har et frynsete rykte på grunn av høye drapstall og at norske kriminelle la sin elsk på byen på begynnelsen av 2000-tallet.

Pipa derimot har rundt 8000 innbyggere og har utviklet seg til et svært populært reisemål for ferierende brasilianere, noen europeer og ikke minst en norsk koloni. Pipa er ikke som resten av Brasil, Pipa er Pipa. Eller republikken Pipa, som lokalbefolkningen liker å kalle hjembyen sin for.

Turen skal ende om fem dager i Camaratuba, rundt fem mil retning sørover.

Ren idyll i Barra de Conhau. (Børre Haugli)

Dag 1: Slavenes by

Første strand etter Pipa er Praia do Amor – kjærlighetsstranda, som blant de lokale også kalles for De druknedes strand. Sterke understrømmer gjør det farlig å bade. Men her er strandbarer, parasoller, menn i trange badebukser og kvinner kledd med tanntrådbikini. Bukta svinger seg mot odden der neste strand starter: Praia Chapadao.

Hit kommer ingen for å bade, bare for å gå, se eller fiske – det er alt for farlig å bade her – strømmene langs stranda er for sterke. Selv surferne foretrekker andre strender.

Etter Chapadoa brer Mina Beach seg kilometer etter kilometer mot Sibauma. Her kan man i et heldig øyeblikk treffe på kjempeskilpadder som kryper på land for å legge egg. Her patruljerer naturoppsynet og det er strengt forbudt med motoriserte fremkomstmidler. Og her er du også nesten helt alene, men etter et par kilometer ligger et par tett omslynget i vannkanten i noen kulper mellom steinene på lavvann. Her kommer jeg også over spor etter skilpadder som har vært på land i løpet av natta og lagt egg.

Sibauma er slavenes by. Den ble anlagt på midten av 1800-tallet av rømte slaver – de forsvarte seg mot de hvite nybyggerne og klarte å beholde sin frihet fram til slavene ble frigitt over hele Brasil i 1888 – det siste landet som opphevet slavedriften.

En god solhatt og solfaktor 50-60 er helt nødvendig hvis du skal ut å gå sør for ekvator. (Børre Haugli)

Utenfor Sibauma bryter bølgene hardt og skaper livsfarlig strømmer – en trang kanal fyller lagunen med nytt vann hver gang bølgene slår mot steinen. Det trukket et tau som over kanalen – et sikkerhetstau som folk kan gripe hvis du skulle være så uheldig å bli trukket ut av strømmen.

Neste og siste stopp denne dagen er Barra do Conhau – cirka en times gange fra Sibauma. På veien passeres en rekefarm – et par nedslitte pousadaer – forlatte sommerhus og noen enkle hytter – ikke et menneske å se.





En liten ferjetur (Dagsavisen)

Barre de Conhau er et fantastisk syn, kritthvite strender – som strekker seg ut i den store lagunen som også danner utløpet til elva Rio Curimatau. Noen menn fikser med kastegarn – det er en uterestaurant med en gjest og fargerike parasoller som får det til å se ut som et forlatt paradis. Boligene strekker seg oppover i åssiden og det ser veldig eksklusivt fra stranda – nesten som et Santa Barbara i miniatyr. Når du kommer nærmere er det ikke eksklusivt lenger, men enkelt og fattigslig.

Baia Formosa er en ganske typisk by i Nordøst-Brasil. (Børre Haugli)

Dag 2: Surfeparadis

Først må Rio Curimatau krysses. Ferjeleiet er en sandstrand. Ferja er et flatt, trebygget gammelt vrak med en motor så liten at den akkurat klarer å gå motstrøms når tidevannet tømmer bukta. Den tar to biler og har et overbygg også i tre der passasjerene kan stå å beundre den seks-sju minutters overfarten. Det koster fem realer (11,50,- kr) å komme seg til den andre siden. Der kjører en Toyota Hi lux i skyttelfart med stoler, bord, parasoller og isbokser for å etablere en kafé på stranda noen hundre meter fra ferjeleiet. Da har de cirka seks timer å drive forretningen på før høyvannet spiser opp forretningsgrunnlaget.

Stranda strekker seg kilometer på kilometer mot Baia Formosa (BF). En og annen bil og motorsykkel farer forbi, noen vinker og noen ser rett fram

Det er en og annen død fisk, merkelig hvit sand, kritthvit som snø, palmer som duver i den sterke vinden, mann med hund ellers bare lyden av bølgene, vinden og suset inni hodet. Før Baia Formosa bøyer stranda seg i en bue med retning rett øst – noen ungdommer bader i bukta der kraften i havstrømmene er borte – de vanlige fiskerne med kastegarn står rolig og stirrer ned i havet og med plutselige bevegelser kaster garnet.

Brasilianere liker å slapp av. Disse hadde plassert seg godt i skyggen i Baia Formosa. (Børre Haugli)

Baia Formosa henger på klippene over stranda med en tunge ned til havna – der folk pusser på fiskebåter som ligger tørr. Ute i bukta ligger et trettitalls fiskebåter. Havna er egentlig ikke noen havn, stranda er havna. På vanlige turiststeder ville det vært tett med strandrestauranter – i Baia Formosa er det ingen – bare en gruppe menn som henger mens de drikker den brasilianske ølet Brahma, gestikulerer og snakker høylytt. Et hode gjemmer seg i et av husene og følger med på denne hvitingen fra Norge som går med ryggsekk, men ingen spør.

Rundt neset på Praia da Cacimba er det et par restauranter uten gjester, noen gutter surfer og et par familier ligger i vannpyttene som lavvannet har latt ligge igjen. Baia Formosa er blitt kjent som et surfeparadis, og spesielt etter at byens store helt Ítalo Ferreira ble verdensmester i surfing i 2014. Han ble også olympisk mester i Tokyo i 2020.

Rundt neste nes finner ligger pousadaen Chalemar, som klamrer seg til åssiden. En pousada er et lite hotell, eller pensjonat på portugisisk. Nede ved stranda ligger resepsjon og svømmebasseng – oppover ligger små hus med rommene – det er stille. Sesongen i Brasil er januar – nå er vi et godt stykke ut i februar.

Rundt en sving og en ny strand så langt du kan se. (Børre Haugli)

BF kan beskrives som en typisk by i Nordøst-Brasil. Små, enkle hus i sterke farger, trange gater der folk sitter i dørkanten eller samler seg rundt kafeene eller rundt en benk. Det er fredelig, folk smiler bortsett fra de som jobber på supermarkedet, de er alltid sure. Turistene har reist hjem.

Det sitter en gruppe med eldre karer i skyggen på kanten av byen, der klippene stuper ned på stranda. De vil fotograferes – de strammer seg opp og smiler før en av dem spør om hvor jeg kommer fra. – Noruega, sier jeg. ­– Bachalau, svarer en av dem direkte, alle smiler og viser tommelen opp.

På 1980-tallet var Baia Formosa dit alle skulle i Brasil. Backpackere skulle dit – det var autentisk, fantastiske strender og et behagelig liv. I dag har Baia Formasa fullstendig havnet i bakleksa for Pipa, som har utviklet seg i en formidabel fart. BF har ikke forandret seg spesielt mye og har styrt bort fra masseturismen. Kanskje derfor er byen verdt et besøk – du blir ikke forstyrret.

En skilpadde har vært på land og lagt sine egg. (Børre Haugli)

Dag 3: Uten søppel og plast

Frokost er først og fremst frukt. Frukten smaker som en søt drøm i Brasil. Å spise frukt som har modnet på trærne er noe helt annet enn frukten som selges på butikken i Norge.

Vann er handlet og så er det å legge av gårde. De første hundre meterne på en ruglete bilvei, før den bøyer av ned mot stranda. Sola har enda ikke fått stor høyde på himmelen – men den steker.

Langs Baia de Baia Formosa ligger fiskerhyttene, bare skjeletter med enkelt tak laget av bananblader, fillete. Utenfor et par av dem sitter menn som ser utover havet – det ser ut som de bor der, de venter og ser på havet.

Nedenfor Bacopari Fyr sitte et par som ser ut som er ute i samme ærend som jeg – de har ryggsekker med altfor store oppakninger – de har nok sovet ute på stranda. De krangler høylytt. Jeg går videre.

Så bretter en flere kilometer lang bukt seg utover og du er alene. Slik fortsetter det – bare avbrutt av en og annen bil eller motorsykkel. En død havål som blir kastet inn og ut av bølgene. Et hus som ser ut som en enkel pousada – men er stengt med et tau foran gårdsplassen selv om et altfor stort brasiliansk flagg vaier ivrig.

Så forbi nok et nes og langt framme kan skimtes bebyggelse i soldisen, men det er umulig å vite hva det er, kan det være landsbyen Sagi. Enda lenger borte vokser de første vindmøllene fram. For første gang stopper en mann på en firhjuling og tilbyr skyss. Jeg takker og sier jeg ønsker å gå – han ser rart på meg og raser videre.

Slike silikonpakker lå langs strendene etter et skipsforlis året før. Ellers er det nesten ikke plast å se. (Børre Haugli)

Det er nesten ikke søppel eller plast langs strendene i Nordøst-Brasil, men mellom Baia Formosa og Sagi dukker de for første gang opp – firkantede og brune terninger, cirka 50 cm i bredde og lengde og nesten en meter høy. De er klissete – tynne plater som er klistret samme lag for lag til en terning. De skal forfølge meg hele veien til Camaratuba. I Sagi forteller folk at det er silikonblokker som kommer fra et skip som forliste i en storm utenfor kysten for rundt ett år siden. Ingen har gjort forsøk på å rydde dem bort.

13 kilometer i stekende hete tømmer deg etter hvert for krefter. Skrittene er tunge. På den vide stranda sitter en flokk fugler som ser ut som gribber oppå en stor skilpadde – død og nesten oppspist. Noen hunder løper rundt i sand – de ser ikke vennligsinnet ut, men eierne kommer ikke langt bak. De skuler, hundene altså. De to kvinnene smiler og hilser som alle gjør på stranda i Nordøst.

Det er komplett umulig å beregne avstanden når du går på stranda, noe som er fem kilometer borte, kan føles som det bare er noen hundre meter til, hvert skritt kan føles som at du ikke kommer noen vei, at du spinner på samme plass, men det er vel fordi du ser så langt.

Derfor er skrittene blitt tunge ved ankomst til Pousada Manga Rosa i Sagi og møter mannen som driver stedet, Julio. Det er ingen andre gjester, derfor byr han på det beste rommet. Helt ned mot stranda og en terrasse med verdens beste utsikt.

Landsbyen Sagi er ren idyll. (Børre Haugli)

Dag 4 og 5: Pøsregn

På Manga Rosa blir det to netter og et hvileskjær fra sola og ganske slitne bein. En bedre plass å hvile finnes ikke.

50 meter nord for terrassen ligger to restauranter som serverer sjømat. På Bar Uca og har de spesialiteten Mouquec de Peixe E Camarao – rett og slett en brasiliansk fiskegryte. Den blir servert i en kjempegryte – sikkert beregnet for fire personer. Men siden dagens inntak har vært cashewnøtter siden frokost går det meste ned.

Det er på stranda det skjer i Sagi før mørket siger inn. (Børre Haugli)

Av og til har man flaks. Neste dag – altså hviledagen – pøsregner det. Dagen går med til å se på regnet og havet. Det bor rundt 900 mennesker i Sagi, turistsesongen er egentlig bare i januar og en uke under karnevalet – ellers er det stille. Og stille er det. I gatene bak pousadane sitter gamle og unge folk i døråpningene og venter på at noe skal skje, men det gjør det aldri – bortsett fra når en og annen gringo valser forbi.

På Bar Uca sitter et par som ikke er brasilianske, de ser veldig norske ut. De er fra Kristiansand og de eier en leilighet nord for byen og prøver å tilbringe minst en måned her hver neste vinter. De har funnet sitt paradis.

Strand uten ende (Dagsavisen)

Dag 5: Havet stiger

Neste etappe er på rundt 16 kilometer – til turens endestasjon, Camaratuba. Allerede etter en kilometer fra Sagi ligger en kjempeskilpadde i sanden, men før kameraet er på plass er den ute i bølgene og forsvinner. Dette er turens villmark.

Etter fire kilometer kommer man til grensa mellom Rio Grande de Norte og neste delstat, Paraiba. Delstatsgrensa går der elva Rio Guaju renner ut i havet. Her finner du også strandrestauranten Barraca da Dona Mochina. Det er for tidlig for mat – men øl har de, og de har klegg som klarer å bite godt fra seg.

Over elva går det såkalte ferjer – eller noen planker som er spikret sammen for å frakte biler over. Motorkraften er staking. Å få transport over var bare å glemme. Ferjemannskapene på den andre siden vinket og viste fram svømmetak i luften. Lommene tømmes og sekken legges på hodet og så er det bare å vasse over Rio Garaju med vannet til rett under halsen. Men det er forfriskende. Fergemenne på den andre siden ler.

I landsbyen Camaratuba truer erosjonen husene langs strandkanten. Havet stiger og spiser av landet. (Børre Haugli)

I Paraiba strekker stranda seg utover, den er nesten helt rett og du kan skimte noe langt borte i horisonten – kan det være Camaratuba, eller er det Baia Da Traicao. Ikke godt å si, men det er bare å gå. Noen biler kjører forbi, vindmøllene svirrer sakte rundt og stranda er nesten flat og veldig lettgått, det er hardt og lite løs sand. Du kan gå helt nede i vannkanten og flyte av gårde. Sola steiker som vanlig og ikke et menneske å se – det er ensformig men så uendelig fredelig – bare brølet fra havet og bølgene som ruller innover stranda. For andre gang på fem dager stopper noen. En mann på en traktor og spør om jeg vil ha skyss – men jeg sier jeg ønsker å gå. Mannen på traktoren ser rart på meg og hever lett på skuldrene før han fortsetter mot Camaratuba – og det gjør også jeg.

Sola steiker hardt i dag og 16 kilometer tar på, men det er ikke verre enn at det er fullt mulig å nyte vandringen. Men det er en god følelse når Camaratuba sakte vokser fram. Også dette en stille og fredelig by, med noen pousadaer. Her bader ingen, for bølgene er store og slår voldsomt inn over stranda.

Havet stiger, og kraften fra bølgene har tatt store jafs av byen. Havet har spist seg innover og det som var en slak helling ned mot stranda, er blitt til en bratt vegg. Noen hus henger på kanten og vil om noen år ligger som vrakrester i havet. Allerede har to hus måtte forlates og er borte.

I Camaratuba har jeg avtalt skyss tilbake til Pipa. Men det er fullt mulig å fortsette turen videre helt ned til João Pessoa. Da må du beregnet nye fire-fem dager. Nord for Natal er det også muligheter å vandre langs strendene og finne fine småbyer med overnatting.

Bare å legge i vei. Det kreves lite bortsett fra reisen til Brasil.

Godt å vite

Reise: TAP (Air Portugal) flyr fra Oslo via Lisboa til Fortaleza, Natal og Recife daglig.

TAP (Air Portugal) flyr fra Oslo via Lisboa til Fortaleza, Natal og Recife daglig. Bo: Det finnes et utall av alt fra luksushotell til små pensjonater i Pipa. Alle små byer har små hotell. Bestill i sesongen som er januar og under karnevalet. Ellers er det aldri vanskelig å finne overnatting. Det er billig sammenliknet med Europa, selv om den lokale valutaene, real, har styrket seg det siste året mot den norske krona.

Det finnes et utall av alt fra luksushotell til små pensjonater i Pipa. Alle små byer har små hotell. Bestill i sesongen som er januar og under karnevalet. Ellers er det aldri vanskelig å finne overnatting. Det er billig sammenliknet med Europa, selv om den lokale valutaene, real, har styrket seg det siste året mot den norske krona. Kriminalitet: Du er mest utsatt i de store byene. Ellers er folk i Nordøst-Brasil vennlige og hjelpsomme. Men pass på sakene dine, de forsvinner fort hvis du ikke passer på.

Du er mest utsatt i de store byene. Ellers er folk i Nordøst-Brasil vennlige og hjelpsomme. Men pass på sakene dine, de forsvinner fort hvis du ikke passer på. Ut å gå: Strendene ligger der og med litt planlegging kan du gå hvilken distanse du vil. Sola er nådeløs og er kanskje det farligste. Beskytt deg godt og bruk gjerne en uke til akklimatisering hvis du kommer med vinterhvit hud til Brasil. Du trenger nesten ikke klær. Ta med en ekstra t-skjorte og shorts. Reservehatt, lommelykt, masse solkrem faktor 50 eller 60. Alt som stikker ut er utsatt: Nese, skuldre, oversiden av føttene.

