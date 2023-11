Tatt for kjøring i cannabisrus to ganger på én måned

Den 26 år gamle mannen erkjente seg ikke skyldig da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

6. september i fjor kjørte han bil i Kvernevikveien til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham samme dag viste en ruspåvirkning tilsvarende over 1,2 i promille. I retten forklarte han at han hadde røykt en joint på deling med noen venner fire dager før kjøringen.

«Han hadde imidlertid ikke foretatt seg noe for å forsikre seg om at han ikke lenger var ruspåvirket til tross for at den subjektive følelsen av ruspåvirkning hadde forlatt kroppen», heter det i dommen.

Også 27. september i fjor ble 26-åringen tatt for kjøring i cannabisrus.

Straffen ble fengsel i 36 dager og 47.800 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og fire måneder.