Norske artister synger for Gaza

Konserten på Cosmopolite 26. november er til inntekt for Leger uten grenser. – Musikk er samlende i krisetid. Nå trenger vi å stå sammen for Gaza, sier initiativtaker Fatemeh Fahadi i en pressemelding. Hun har tidligere stått bak lignende konserter for Gaza og fra flyktninger fra Syria. Hun forteller at dette startet med et ønske om å bidra, og en melding til Susanne Sundfør om hun kunne tenke seg å være med. – Hun svarte ja uten å nøle. Jeg er rørt over engasjementet fra norsk kulturliv, sier Fahadi.

I tillegg til de nevnte artistene opptrer Sondre Lerche, Stein Torleif Bjella, Øystein Greni, Musti, Jonas Alaska, Billie Van, Bugge Wesseltoft, Rohey Taalah, Susanna Wallumrød, Rola Srour, Saleh Mahfoud og Oda Felicia. Sangerne opptrer med et husband bestående av Geir Sundstøl, Kristoffer Lo, David Wallumrød, Ole Morten Vågan, André Roligheten og Gard Nilssen.

Generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum, sier i pressemeldingen at de er rørt over engasjementet fra dem som vil stille opp for menneskene på Gaza. – Situasjonen våre ansatte der forteller om er helt desperat, legger hun til.

- En del av vår visjon på Cosmopolite Scene er å skape felles forståelse gjennom musikk. Det å medvirke til Songs for Gaza gjør at vi kan vise akkurat hvor samlende musikken kan være i stunder som dette, sier daglig leder Marthe Heggenhougen.

Konserten strømmes også på nett, for en valgfri pris på minst 200 kroner.