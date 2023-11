Må i retten for mobilbruk

16. november må en 60 år gammel mann fra Stavanger møte i Stavanger tinghus. Bakgrunnen for det er at han har fått et forelegg som han har nektet å vedta, noe som er grunnen for at saken kommer opp for retten.

24. mai i år omkring klokken 09.05 skal han i Sentrumsveien i Sola ha kjørt en lastebil og benyttet mobiltelefon under kjøring uten at denne var håndfri eller plassert i en fastmontert holder. For dette fikk han en bot på 9700 kroner.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale 12.000 kroner i bot og i tillegg risikerer han også å måtte betale saksomkostninger.