Kong Charles roser flyktningene. Men landet vurderer omstridt migrantplan

Nylig var det britiske kongeparet vertskap for flere humanitære veldedige organisasjoner på Buckingham Palace for å anerkjenne arbeidet de gjør over hele verden. Der diskuterte kongen ivrig behovet for å få flyktninger til å «føle seg mer velkomne» i Storbritannia, forteller Monty Python-stjernen Sir Michael Palin til den britiske avisen The Telegraph.

På mottakelsen ble Storbritannias bidrag til humanitær innsats over hele verden ble hedret. Kongeparet møtte også stjerner som Sir Michael, Dame Joanna Lumley og Adrian Lester, som har lansert appeller for DEC, som i år feirer sitt 60-årsjubileum. Etterpå kunne Sir Michael Palin fortelle at kongen hadde virket meget nysgjerrig på å finne nye og bedre måter å integrere flyktninger i landet på og bruke talentene deres.

Dronning Camilla sammen med Deborah Meaden under en mottakelse på Buckingham Palace i London for å anerkjenne Storbritannias bidrag til humanitær innsats over hele verden og for å markere 60-årsjubileet til Disasters Emergency Committee, onsdag 8. november 2023. (POOL/Reuters)

– Å prøve å finne en måte å bruke de beste talentene til flyktningene som har kommet til landet på, og det er noe jeg er helt enig i. Vi vet at mange mennesker som kommer hit, ser på Storbritannia som et trygt sted, men også som et sted som gir håp, og jeg tror det er vanskelig å bli avvist her. Jeg kjenner til problemene med å få flyktninger inn i landet, men det var helt klart hans majestets idé at det var dette vi burde gjøre, nemlig å gjøre dem mer velkomne, sier Michael Palin.

Kong Charles har også tidligere snakket varmt om de «enorme fordelene» flyktningene tilfører landet, og hvor heldig Storbritannia er som har dem. Men, i dag kunne NTB melde at britisk høyesterett vurderer omstridt migrantplan neste uke, som blant annet vil forby båtflyktninger asyl.

Nektes asyl

Storbritannias høyesterett vil neste uke komme med sin kjennelse i saken om hvorvidt landets regjering kan sende asylsøkere som ankommer landet, til Rwanda.

En ankedomstol i London slo i april fast at ordningen er ulovlig fordi Rwanda er et utrygt land. Den kjennelsen er anket, og høyesterettsbeslutningen kommer 15. november, melder Reuters.

Regjeringen har framholdt at det er et «alvorlig og presserende behov» for å innføre planen, og at avtalen med Rwanda vil sørge for at asylsøkerne blir behandlet bra.

Loven innebærer å nekte alle som kommer til Storbritannia med båt, å søke om asyl. Den inkluderer også et tiltak om å overføre alle flyktninger som kommer ulovlig, til et tredjeland som Rwanda for å avskrekke fra ulovlig innvandring.

Økt tilstrømming

Bakteppet for lovforslaget er økningen i migranter som tar seg over Den engelske kanal i små båter hvert år. Over 45.700 migranter og flyktninger ankom Storbritannia i små båter på den farlige ferden over kanalen i fjor, noe som var en økning på 60 prosent fra året før. Til nå i år har mer enn 26.500 ankommet.

Rwanda-planen ble først introdusert av Boris Johnsons regjering i fjor, men ble blokkert av Den europeiske menneskerettsdomstolen. Tiltaket om å begrense migrantstrømmen over kanalen er ett av fem løfter som statsminister Rishi Sunak har kommet med i håp om å redde oppslutningen til det konservative partiet.

Omstridt plan

Advokater som representerer asylsøkerne, har argumentert med at planen setter dem i fare for å bli returnert til sine hjemland, trass i at de har reelle beskyttelsesbehov.

Avtalen er blitt kraftig kritisert av menneskerettsgrupper, FN og den britiske opposisjonen. Blant annet peker de på menneskerettssituasjonen i Rwanda.

Menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch har sagt at det forekommer «alvorlige brudd på menneskerettighetene» i landet, inkludert innskrenking av ytringsfriheten, vilkårlig fengsling, mishandling og tortur. Rwandas president Paul Kagame avviser kritikken om at landet ikke er trygt, skriver NTB.

