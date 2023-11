Gutta-trend på TikTok: «Looksmaxxers»

«Looksmaxxing» er en voksende trend blant unge menn på TikTok som ønsker å se bedre ut. Begrepet kommer fra rollespillverdenen, der «max» betyr å utvikle en enkelt karakteregenskap fullt ut, for eksempel styrke eller visdom. Ifølge New York Times er «looksmaxxing» bare en ny generasjons ord for god, gammeldags usikkerhet og ønsker om å få draget på potensielle kjærester.

TikTok-stjerne og modell Nic Kaufmann er et klassisk glow-up-forbilde. (ANDREAS SOLARO/AFP)

Egenpleie

«Looksmaxxere» utveksler tips om hudpleie, frisyrer og til og med tungeøvelser for å definere kjevelinjen. Og til tross for at «looksmaxxing» har røtter i forskjellige incelforum som i stor grad tilskriver romantisk suksess til høye og muskuløse menns antatte genetiske fordeler, har ideen fått innpass i den bredere kulturen blant unge menn på internett. Influensere, som amerikanske Dillon Latham, lager videosnutter såkalt «glow-up-TikTok» – som viser hvordan man kan se bedre ut gjennom å ha en helt basic personlig hygiene: trene, dusje, pusse tenner, vaske håret, behandle kviser og bruke deo.

Modell-look er idealet blant glow-up tiktok-ere (ANDREAS SOLARO/AFP)

Gammelt nytt

Hudpleierutiner, hårpleie og en god natts søvn ikke akkurat er banebrytende forslag til hvordan man ser best mulig ut, i hvert fall ikke for den som noen gang har lest et dameblad. Men for tenåringsgutter, som 18-år gamle Dillon Latham fra Virginia er dette hemmelige visdomsperler.

– Det siste året har jeg tatt ting som jenter har gjort for å se bedre ut, og bedt gutter om å gjøre det samme, sier Latham, som har fått 1,3 millioner følgere på TikTok siden han startet kontoen i september 2022.

Metro til retro

Men, er ikke dette bare en ny utgave av metro-mannen fra nittitallet? Begrepet metroseksualitet stammer fra den britiske journalisten Mark Simpson, som lanserte det i 1994. Begrepet tok av for alvor da han kåret David Beckham til den ultimate metroseksuelle mannen i 2002. Året etter, i 2003, lanserte Simpson begrepet retroseksuell om de mennene som ikke likte at maskulinitetsidealene var i endring.

I doktorgraden sin Fra metro til retro, tok forsker Fredrik Langeland ifølge Kilden for seg brytningen mellom nye og tradisjonelle oppfatninger av mannen som oppsto i populærkulturen på 2000-tallet. Der skrev han hvordan det gikk da mannen skulle prøve å finne seg selv på 2000-tallet: først ble han en avkledd undertøysmodell som syntes det var helt greit å bli kalt sexy. Deretter kom lad-kulturen der mannen skulle være en øldrikkende, pornotittende råtass.

Beinknusing

Det er mye sjargong og humor blant de selvopptatte gutta, som for eksempel den ofte omtalte teknikken som kalles «bonesmashing». Det går ut på at en «looksmaxxer» knuser sine egne kjeve- eller kinnbein for å få dem til å vokse seg sterkere igjen, og dermed få et mer perfekt firskårent modellansikt. Det er en trend som stammer fra incelkulturen ifølge Rolling Stone.

«Bonesmashing» blir av de aller fleste sett på som en spøk. Likevel har «bonesmashing» ført til mange alarmerende nyhetsartikler, men få eksempler på unge menn som faktisk har forsøkt seg.

