Freyr setter batterifabrikk på vent – ordfører har fortsatt tro på prosjektet

Storsatsningen på batterifabrikk i Mo i Rana ser ut til å henge i en tynn tråd.

Batterigiganten Freyr, som har satt i gang byggingen av batterifabrikken «Giga Arctic», skalerer ned bruken av penger på utbyggingen i Rana i 2024.

Det kunngjorde de i en pressemelding torsdag.

– Norge og Europa har enda til gode å komme med konkurransedyktig respons på USAs «Inflation Reduction Act (IRA)», eller lignende insentiver fra Canada, sier selskapet i en pressemelding, og melder at de derfor vil bruke mindre penger på prosjektet i 2024.

De vil fortsette å jobbe opp mot interessenter i Norge og Europa for å utvikle en løsning.

Store konsekvenser

Dermed legges videre utbygging i Rana på is.

Det kan få store konsekvenser, ettersom Rana-samfunnet har satset mye på Freyr-prosjektet.

I et intervju høsten 2022 uttalte Rana-ordfører Geir Waage til Dagsavisen at kommunen opplever et “vekst-sjokk”.

Et regnestykke gjort av Menon Economics på vegne av Freyr, viste at batterifabrikken ville sørge for at at det ville komme totalt 3.000 nye arbeidsplasser i kommunen fram mot 2030. I sum anslår de at det totale antallet nye innbyggere i kommunen vil være 5.000 i 2030 – en økning på 19 prosent fra daværende innbyggertall.

Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Svein Øien Eggesvik (Sp), sier i en pressemelding at nyheten er trist og alvorlig.

– Nyheten om at Freyr avventer byggingen av storfabrikk for batteriproduksjon i Mo i Rana er trist og alvorlig for Rana-samfunnet. Det er også nedslående for Nordland, som nå ikke får være med i fullskala batteriproduksjon i verdenssammenheng, skriver Eggesvik.

– Fylkeskommunen vil selvsagt bistå Rana-samfunnet i tiden fremover med utfordringer som måtte komme i forbindelse med nedskaleringen ved Freyr, sier han.

Svein Eggesvik (Sp), leder i Nordland fylkesråd, sier det er trist og alvorlig at batterisatsningen er satt på vent. (Einar Lohne Bjøru)

Fortsatt tro på prosjektet

Nå sier ordfører Geir Waage at han kommer til å gå i dialog med regjeringen om å finne en løsning.

– Norge må ha minst like gode rammevilkår som man har ellers i Europa. Det kommer til å være et av de viktigste budskapene jeg har til regjeringen, skriver han i en pressemelding.

Videre skriver han at batterifabrikken vil kunne gi store CO2-kutt, og at han mener regjeringens «Grønt industriløft» bør oppdateres for å kunne konkurrere mot andre aktører i USA og Europa.

– Etterspørselen etter energilagring i form av store stasjonære batterier produsert i Europa er derfor sterkt økende. Det er nettopp slike batterier FREYR Battery planlegger å produsere på «Giga Arctic» i Mo i Rana, skriver han.

På spørsmål om hva han tror dette betyr for Rana-samfunnet, som har rigget seg for vekst, tror han stadig veksten kommer, men ikke like fort som de har håpet på.

– Så batterieventyret er ikke lagt død?

– Nei, vi tror på Freyr. Vi jobber videre, sier han.

Geir Waage (Ap), ordfører i Rana, jobber nå opp mot regjering for å få på plass konkurransedyktige løsninger. (Stian Lysberg Solum / NTB)

