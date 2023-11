Ansatte i staten kan ha tapt titusener. Arbeidsgiver nekter å rydde opp, hevder tillitsvalgte

I februar vant LO Stat og Norsk Tjenestemannslag (NTL) en sak i Arbeidsretten mot staten. Den handlet om at statlige arbeidsgivere hadde ansatt LO- eller YS-medlemmer der lønna var angitt i en kronesum.

På denne tariffavtalen skal lønna angis i lønnstrinn.

NTL reagerte på dette av flere grunner. De mener det er en undergraving av lønnstrinnssystemet, og vil ha lønna på lønnstrinn slik at den øker når det gis tillegg på lønnstabellen i tariffoppgjørene.

– Tariffstridig

Arbeidsretten dømte i fordel av arbeidstakerne, og staten tapte. Så skjedde ingenting på over sju måneder, før staten, ved personaldirektør Gisle Norheim, sendte ut en personalmelding 12. oktober.

Der konstateres det at det skal ansettes på lønn fra lønnstrinn, men i tillegg heter det: «Arbeidsgivere skal ikke justere ansattes lønn som følge av dommen.» Dette får NTL-nestleder Ellen Dalen til å reagere:

– Da fortsetter staten med tariffstridig lønn. Vi kan ikke ha det slik at selv om man vinner saker i rettssystemet, så blir det ignorert, sier hun.

Dalen poengterer at det er viktig for NTL å hegne om systemet med lønnstrinn, og at det derfor var en viktig seier da Arbeidsretten fastslo at lønna skal angis som lønnstrinn.

– Når vi har et slikt system, må arbeidsgiver forholde seg til det. Det er ikke opp til lokale arbeidsgivere å velge om man vil forholde seg til tariffavtalen eller ikke, fastslår hun.

Samtidig har det betydning i kroner og øre for de ansatte som har fått lønna oppgitt i et kronebeløp.

– Om du signerte en kontrakt i mars om at lønna skulle være 600.000 kroner, og begynte etter 1. mai, har du gått glipp av 31.000 kroner. Hadde du blitt ansatt på et lønnstrinn, ville det blitt justert automatisk med tillegget vi forhandla fram, sier hun.

Personaldirektør Gisle Norheim (t.v.) sier staten tar konsekvensene av dommen, og statssekretær Gunn Karin Gjul avviser at de viderefører høyrepolitikk. Her er de sammen med riksmekler Mats Ruland. (Ole Palmstrøm/FriFagbevegelse)

Vil ha opprydning

Dalen vet ikke hvor mange som har fått lønn angitt i kroner, men vet at dette har skjedd siden mai 2022. Hun krever at arbeidsgivere rydder opp for de det gjelder.

– Vi mener de burde blitt runda oppover til nærmeste lønnstrinn fra den lønna de har. Det er ganske små summer for å bli regulert opp til nærmeste trinn. Men om du har gått glipp av 31.000 kroner, er det veldig mye penger, sier Dalen.

Hun synes det er skuffende at tillitsvalgte skal måtte holde på med slike saker når forventningen var at ny regjering skulle sørge for en ny arbeidsgiverpolitikk i staten.

– Departementet har latt arbeidsgivere ture fram, og så sender de et signal om at de ikke trenger å forholde seg til tariffavtalen de har inngått med oss. Det ser ut til at det ikke har skjedd noen endring i departementet etter regjeringsskiftet, men at den rødgrønne regjeringen viderefører høyrepolitikken med angrep på det kollektive avtalesystemet, sier Dalen.

Dalen har ikke tenkt å gi seg med dette, og oppfordrer medlemmer som har blitt ansatt på et kronebeløp om å kontakte en tillitsvalgt i sitt organisasjonsledd for å ta det opp med ledelsen.

– Følger opp dommen

Personaldirektør Gisle Norheim i staten sier de har brukt tida som er nødvendig for å finne en løsning sammen med LO Stat og YS Stat om hvordan konsekvensene av dommen skulle praktiseres. En dialog han mener er grunnleggende i den norske samarbeidsmodellen.

– Vi mener staten har fulgt opp dommen på en god måte. Vi er enige med LO Stat og YS Stat om hvordan vi skal håndtere lønna til de arbeidstakerne som allerede er ansatt med en lønn utenfor et lønnstrinn, sier han.

Han avviser at staten ikke forholder seg til dommen, og sier de har tatt konsekvensen av den.

– Vi har gitt ut en personalmelding med klare signal om hvordan dommen skal følges opp av virksomhetene, sier Norheim.

Personaldirektøren avviser også at de ikke forholder seg til lønnstrinnssystemet.

– Vi følger selvsagt avtalen med LO Stat og YS Stat. Framover skal ansatte fra disse lønnsinnplasseres på et lønnstrinn ved ansettelse, og om det gis ny lønn etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.5, nummer 3, sier han.

Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet svarer på Dalens kritikk om retninga på arbeidsgiverpolitikken.

– Denne regjeringa leverer gode tiltak for et bedre arbeidsliv tufta på den norske modellen. Tillitsreformen og endringene i innleiereglene er eksempel på dette. Sammen med partene har vi også fått til en enda bedre hovedavtale i staten der medbestemmelsen er styrka. Det er gjennom partssamarbeidet løsningene ligger. Der er staten en av flere parter, der alle må gi og ta for å finne gode løsninger, som alle kan enes om, sier hun.

