Sov mer, lev lenger, hevder forskere

Å holde kroppsvekt, blodsukker, kolesterol og blodtrykk i sjakk, samtidig som man opprettholder sunne søvn- og kostholdsvaner, er regelmessig fysisk aktiv og ikke røyker, kan ifølge amerikanske eksperter bremse aldringsprosessen med rundt seks år.

En studie sitert i The Guardian tyder på at disse tiltakene fremmer god hjertehelse, noe som igjen kan bremse den biologiske aldringsprosessen med opptil seks år. Funnene, som er basert på data fra mer enn 6500 voksne med en gjennomsnittsalder på 47 år, presenteres på American Heart Association (AHA) Scientific Sessions-konferansen i Philadelphia.

Trening, løping ute i naturen er bra for helsa.

Kalorimengden teller

Også hva du putter i deg kan ha effekt på levetid. Tidligere i år meldte Time Magazine om en ny studie der lavt kaloriinntak kan bidra til å overliste våre biologiske klokker for på den måten bremse aldringsprosessen og holde oss friske lenger.

Forskerne fant ut at de som klarte å redusere det daglige kaloriinntaket med minst 10 %, fortsatt hadde en viss aldringsgevinst, men ikke like stor som de som spiste enda mindre. Noen forskerne uttrykte også en viss bekymring for de potensielle ulempene ved langvarig kalorirestriksjon blant mennesker, inkludert konsekvenser for den mentale helsen og nedgang i beintetthet og muskelmasse.

Periodisk faste

En studie fra 2018 på ikke-menneskelige primater viste at kalorirestriksjon kan forlenge levetiden, men at det også kan endre hjernens sammensetning. Dermed er ikke utbredt kalorirestriksjon noen ensidig praktisk strategi for å bremse aldringen i befolkningen, men at det er mulig å bremse aldringsprosessen hos mennesker ved for eksempel periodisk faste.

Sara Grøn energi-smoothie og salatbowl - minsker kaloriinntalet. Det er bra, i følge forskerne

Langt og friskt livsløp

Alle ønsker å leve lenger, men enda viktigere er det at vi ønsker å leve sunnere lenger, slik at vi virkelig kan nyte livet og ha god livskvalitet i så mange år som mulig. De åtte helsetiltakene som er utpekt av American Heart Association for et langt og godt liv er:

Sunt kosthold

Fysisk aktivitet

Røykestopp

Nok søvn

Opprettholde en sunn vekt

Kontroller kolesterolet

Hold øye med blodsukkeret

Kontroller blodtrykket

