Lege drept i Gaza: – Vi har lenge fryktet at dette ville skje

Palestinske Mohammed Al Ahel jobbet for Leger Uten Grenser som laboratorietekniker i over to år. Mandag kveld var han hjemme i Al Shate-flyktningleiren der han bodde da området ble bombet. Bygningen raste sammen og drepte ham og flere familiemedlemmer.

– Vi har mistet den første av våre lokale medarbeidere i Gaza, sier lege Morten Rostrup i Leger Uten Grenser til Dagsavisen.

– Det er et forferdelig øyeblikk som vi har advart om gjentatte ganger. Folk blir drept her hele tiden, og vi har fryktet lenge at det også skulle skje våre folk. Nå har det skjedd, og det er fryktelig, fryktelig trist, sier Rostrup.

– Slike hendelser er et eksempel på hva som foregår i Gaza nå, av helt grusomme ting. Vi som organisasjon føler Mohammeds pårørende, venner og gjenlevende familie.

Må legge press

Rostrup påpeker at det er uvanlig at folk i krigssoner ikke får flykte, slik situasjonen er i Gaza.

– Jeg kunne aldri forestilt meg at vi i 2023 skulle oppleve at 2,3 millioner mennesker er sperret inne og bombes i et område med ingen vei ut. Ingen vei.

– Vanligvis har man i krigssoner mulighet til å flykte og å komme seg ut. Det har vært den eneste redningsplanken. Men her er også den muligheten utelukket. Det gjør dette til en helt ekstrem situasjon, å være sperret inne i et område helt uten hjelp, helt uten forsyninger, uten vann, mat, medisiner. Jeg fatter ikke at det kan fortsette, forteller Morten Rostrup.

Han understreker at det må leges enda større press på resten av verden, for å få stanset det folkemordet som nå pågår i Gaza.

– Hvor lenge skal vi være vitner til dette forferdelige meningsløse som skjer? Når legges det press på partene, sånn at vi kan får en stopp på denne tragedien? spør legen.

Alle de rundt 300 lokale ansatte til Leger Uten Grenser har alle mistet noen i sin familie, forteller han videre.

– Likevel har de jobbet heroisk, det har også Mohammed gjort.

– Vi er i en dyp sorg. Og vi føler en enorm tristhet over alt vi hører om av det som foregår, også med hjelpearbeidere, som gjør det de kan for å bistå folk som er i en alvorlig krise, sier Rostrup.

