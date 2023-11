Stortinget skal vurdere fem statsråders kompetanse. Dette skjer på høringen

Tirsdag er dagen for den store habilitetshøringen i Stortinget. Fem statsråder, hvorav fire allerede har gått av, pluss statsminister Jonas Gahr Støre, skal forklare seg for Stortingets kontrollkomité.

Her er sakene de må svare for:

Erna Solberg (H): Har hun vært inhabil i flere saker grunnet ektemannen Sindre Finnes’ aksjekjøp?

Anette Trettebergstuen (Ap): Har hun vært inhabil når hun har utpekt venner til verv?

Ola Borten Moe (Sp): Var han inhabil da han eide aksjer i Kongsberg Gruppen, mens regjeringen ga milliardkontrakt til Nammo?

Anniken Huitfeldt (Ap): Var hun inhabil da ektemannen Ola Flem gjennomførte en rekke aksjehandler mens hun var statsråd?

Tonje Brenna (Ap): Var hun inhabil da hun utnevnte sin venn Frode Elgesem til styret i Wergelandsenteret?

Erna Solberg mest utsatt

Eivind Smith er professor i forvaltningsrett ved Institutt for offentlig rett på Det juridiske fakultet i Oslo. Han forteller at det vi skal se tirsdag er en god, gammeldags grilling.

– Alle som er anklaget for noe skal få legge fram sitt eget syn på saken. Og så skal de bli kryssforhørt eller grillet, forklarer han.

– Hva kan konsekvensene bli av en sånn høring?

– Komiteen skal ikke avsi noen dom, men må nøye seg med rent politiske vurderinger. Dessuten har jo de fleste av de innkalte allerede gått ut av regjering, og kan ikke godt gjøre det en gang til. Men også politisk kritikk kan svi, sier han.

Smith mener den mest utsatte tirsdag er Erna Solberg, selv etter at Økokrim har lagt habilitetssaken til siden. Sindre Finnes har kjøpt aksjer, men Erna Solberg selv er uansett ansvarlig for Erna Solbergs habilitet når hun behandler saker som statsminister.

– Etter mitt syn er sakens mest alvorlige side at Solberg ikke ser ut til å ha vært opptatt av den siden av saken. Hun har skjøvet tilliten til ektemannen foran seg, men ikke forklart hvorfor hun ikke kunne ha forklart han at det ikke er fru Solberg/Finnes som trengte å vite, men statsminister Solberg. Hun har kjørt en linje som har gått veldig langt i å legge skylda på Sindre. Men Sindre hadde ikke ansvar for å passe på Ernas habilitet. Dette håper jeg komiteen er seg bevisst, sier professoren.

Ektefellers aksjekjøp

Både Erna Solberg og Anniken Huitfeldt har saker hvor ektefellene har kjøpt aksjer som kan ha gjort dem inhabile. Det som kan gjøre en person inhabil på grunn av aksjer, er om avgjørelser hen tar kan ha vesentlig betydning for dine aksjers verdi.

Det sier Jan Fridthjof Bernt, habilitetsekspert og professor emeritus ved Universitet i Bergen.

– Og ektefellers økonomi påvirker hverandre?

– Ja. Vet jeg at min kone kan få en gevinst på sytti tusen kroner ved et vedtak, så blir jeg inhabil, selv om jeg ikke får noen direkte glede av dette. Når ektefellen tjener penger blir du inhabil allerede, på grunn av det personlige forholdet mellom dere to, sier Bernt.

NTB_VND1NUS5jf4.jpg Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt. (Vidar Ruud/NPK)

Han avviser tanken om å være såkalt «ubevisst inhabil», et begrep som er trukket fram i Erna Solberg-saken.

– Det er en tankemessig forvirring. Det går ikke an å være ubevisst inhabil, for du kan ikke bli påvirket av noe du ikke vet. Men det som kan være et tema er om hun har opptrådt uaktsomt. At hun ikke har skjermet fortrolig informasjon.

– Men man kan vel snakke med ektefellen sin?

– Nei, ikke hvis dette vil være opplysninger som det er en reell risiko for at ektefellen vil kunne nyttiggjøre seg i sin egen økonomiske virksomhet. Plikten til å beskytte fortrolige opplysninger gjelder også overfor ektefeller, selv om man har tillit til at hen ikke vil misbruke dem, sier Bernt.

Lovbrudd, men ikke straffbart

Av de fem inhabilitets-anklagede har fire allerede gått av som statsråder.

– Kan de bli straffet for det de har gjort?

– Nei. Kontrollkomiteen kan ikke reise mistillit mot en stortingsrepresentant. Så konsekvensene blir av politisk karakter, sier Eivind Smith.

– Men er dette lovbrudd?

– Ja, det er på det rene at om du ikke har sjekket din habilitet og dermed deltatt i behandlingen av en sak du skulle holde deg unna, da har du brutt loven. Da Økokrim la vekk etterforskningen mot Sindre Finnes, var det flere kommentatorer som sa: «Nå er jussen lagt bort». Men også habilitet handler blant annet om juss.

– Kan vi si at disse politikerne er kriminelle da, eller?

– I mange lovbestemmelser står det at du kan straffes sånn og slik hvis du bryter dem. Noe sånt står det ikke forvaltningsloven. Men at flere av de som skal høres isolert sett har brutt loven, er det neppe tvil om.

– Er det litt pussig, at de kan bryte loven men ikke straffes?

– Det kan du si. Og det er lett å se, at dette i alle fall er noe annet enn det de som for eksempel bryter veitrafikkloven eller trygdeloven møter. Men samtidig skal vi passe på å ikke skape stats- eller kommuneansatte som først og fremst er opptatt av ikke å gjøre feil.

Tonje Brenna (Ap) Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) skal høres tirsdag for brudd på habilitetsregelverket. (Terje Pedersen/NTB)

Dumme, men ikke slemme

Også Jan Fridthjof Bernt forklarer at det ikke er noen juridiske konsekvenser av høringen.

– Dette er en vurdering av deres profesjonelle kompetanse, om større eller mindre svikt i deres evne til å takle problemer av denne typen. Har de opptrådt inkompetent?

– Ja, har de det, da?

– Det er vel åpenbart at det har vært elementer av kompetansesvikt. Det tror jeg Erna har innrømmet også. Heller ikke Huitfeldt skjønte ikke at dette kunne bli habilitets- eller innsideproblemer. Trettebergstuen rotet rundt i habilitetsreglene. Brenna burde sørget for å skaffe seg ryggdekning for sin vurdering av habiliteten, også om hun hadde rett i at hun ikke var inhabil i denne saken, sier Bernt.

Samtidig vil han ikke fordømme politikerne som nå må stå skolerett foran kontrollkomiteen.

– Det er ingenting her som har gitt meg grunn til å tvile på deres individuelle moral. Dette er spørsmål om mer eller mindre lite kompetent behandling av vanskelig tematikk.

– De er litt dumme, men ikke slemme?

– Ja, i alle fall klossete og lite kompetente. Men jeg har ikke mistet et fnugg av respekt for noen av dem. De har i varierende grad tråkket i salaten, men ikke gjort noe utilgivelig, sier han.

Høringen starter 8.30 tirsdag morgen, og er ikke ferdig før nesten tolv timer seinere, skriver NTB. Erna Solberg begynner, mens statsminister Jonas Gahr Støre kommer til slutt. Hver politiker får ti minutter til å legge fram saken sin, før komitémedlemmene får stille spørsmål.

Totalt skal hver politiker høres ut i én time og ti minutter. Komiteens behandling blir trolig først ferdig over nyttår.

Høringen om habilitetssakene

Den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité begynner klokka 8.30.

Del 1 – Om habilitetsbruddene til enkeltmedlemmer av ulike regjeringer

08.35 – 09.45: Tidligere statsminister Erna Solberg (H).

10.15 – 11.25: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

12.00 – 13.10: Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

13.20 – 14.30: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

16.00 – 17.10: Arbeids- og inkluderingsminister og tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Del 2 – Om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket

17.25 – 18.35: Tidligere statsminister Erna Solberg (H).

18.50 – 20.00: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Høringen blir strømmet på Stortingets nett-TV.

(NTB)

