Dommer til Trumps advokat: – Kontroller klienten din!

Dommeren i New York som har ansvaret for Donald Trumps sivile bedragerisak til en verdi av 250 millioner dollar, beordret den tidligere presidentens advokat to ganger til å kontrollere klienten sin, da han inntok vitneboksen mandag.

Ifølge The Telegraph sa Arthur Engoron til forsvarsadvokat Chris Kise at «dette er ikke et politisk møte, dette er en rettssal» etter at Trump hadde gitt lange svar på spørsmål.

– Jeg ber deg om å kontrollere ham hvis du kan, la dommer Engoron til.

– Hvis dere ikke kan det, vil jeg gjøre det.

Trump Fraud Lawsuit Dommer Arthur Engoron leder tidligere president Donald Trumps sivile bedragerirettssak i New Yorks høyesterett, onsdag 1. november 2023 i New York.

Hevet stemmen

Donald Trump sa til retten at dette er en «veldig urettferdig rettssak, veldig, veldig urettferdig, og jeg håper offentligheten følger med» etter at dommer Arthur Engoron hevet stemmen mot Trumps advokater og ba dem sette seg ned.

Engoron har flere ganger skjelt ut Trumps advokat Chris Kise for ikke å ha kontroll på klienten sin.

– Nei, jeg er ikke her, og disse menneskene er ikke her for å høre hva han har å si, vi er her for å høre ham svare på spørsmålene, sier Engoron.

Heksejakt

Den tidligere presidenten har tidligere hevdet at de mange rettssakene han står overfor, både straffesaker og sivile saker, er en heksejakt, og del av en kampanje fra «Trump-hatere» for å undergrave ham. Trump nekter for at han har gjort noe galt.

Trumps måte å forsvare seg på mot beskyldningene om at han har overvurdert sine eiendommer er mildt sagt interessant, skriver The Guardian. Ifølge avisen sa Donald Trump at hvis han ønsket å blåse opp eiendelene sine i regnskapet, kunne han ha gjort det bare ved å bruke navnet sitt.

Stor som Coca-Cola

– Den mest verdifulle eiendelen var merkevareverdien. Hvis du ser på selskapene, er merkevareverdien en svært stor del av selskapets aktiva.

– Hvis jeg ønsket å bygge opp et regnskap, ville jeg ha lagt til merkevareverdien her, og jeg ville ha økt den med flere titalls millioner dollar, sa den tidligere presidenten og sammenlignet seg selv med Coca-Cola.

– Jeg ble president på grunn av merkevaren min. Og jeg selger bøker i et omfang som er helt utrolig på grunn av merkevaren, sa han.

