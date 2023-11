Rune Grammofon vant pris, men trapper ned

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Tonos formidlerpris går til mennesker og organisasjoner «som gjør et eksepsjonelt arbeid for å formidle musikk ut til publikum». Siden starten for 25 år siden har Rune Grammofon gitt ut rundt 250 album. Blant mange som har gitt ut plater på selskapet er Susanna & The Magical Orchestra, Motorpsycho og Supersilent. Det meste av dette er musikk som de store plateselskapene aldri ville tatt i lenger.

«Kristoffersen har valgt den smale sti ved å prioritere ulike eksperimentelle uttrykk med et begrenset kommersielt potensial, men Rune Grammofon har i løpet av sine 25 år vært med å spre norsk musikk langt utover sjanger- og landegrenser», står det i begrunnelsen for utmerkelsen fra Tono.

Rune Kristoffersen fikk prisen fra Tonos Willy Martinsen under en tilstelning på kontorene til Grappa Musikkforlag torsdag. Til stede var også to Rune Grammofon-artister, gitaristen Hedvig Mollestad og pianisten Espen Eriksen. Som er blant de få Kristoffersen kommer til å jobbe med i framtida. Han kommer også med nye plater med krafttrioen Elephant 9 og svenske Fire! Orchestra til vinteren og våren, men sier at det blir færre utgivelser fra hans side framover.

– Jeg har lenge gitt ut rundt ti album i året. Mange av mine kontakter i utlandet har vært overrasket over at jeg har gjort alt dette alene. Det har rett og slett blitt for mye for meg, så 2023 har vært det første året med færre utgivelser, sier Kristoffersen. At han selv nærmer seg pensjonistalderen er underordet. – Alder er bare et tall, humrer han. Han viser til pandemi og brexit som medvirkende årsaker til at driften er tyngre enn før, med større produksjonskostnader og økte fraktpriser.

Historien om Rune Grammofon ble oppsummert i boka «Money Will Ruin Everything» til 5-årsjubileet i 2003, i utvidet utgave i 2008. Tittelen kom han fram til sammen med Kim Hiorthøy, som har laget omslagene til de fleste platene siden starten.

– Tittelen henger også sammen med realismen i dette. Jeg forstår at det kan bli vanskelig å bli stor med slik musikk. Platebransjen handler stadig mer om økonomisk overskudd. Innholdet kommer helt i skyggen. Jeg vil heller kunne se tilbake og si at jeg fikk gitt ut mange gode norske plater. Hvis jeg gjør noe for å vokse er det store sjanser for at alt ville blitt ødelagt, fortalte han da. – Dette gjelder så til de grader ennå, sier han i dag.

Molde Jazzfestival 2010. Rune Kristoffersen foran noen av albumcoverne til Kim Hiorthøi på Moldejazz i 2020, da Rune Grammofon var "label in residence". Foto: Vidar Ruud / NTB (Vidar Ruud/NTB kultur)

I sitt forord til denne boka skrev den amerikanske musikkjournalistveteranen David Fricke om legendariske plateselskap som Sun, Blue Note, Immediate, Elektra, ECM og Tzadik, og syntes at Rune Grammofon fint fant sin plass blant disse. Han minnet også om at å overleve i platebransjen er ikke en selvfølge, hvis ikke selskapene blir godt drevet. Legendariske selskap som Stax, Apple og Creation gikk nedenom og hjem.

Da han startet Rune Grammofon hadde Rune Kristoffersen mange års fartstid fra gruppa Fra Lippo Lippi, med solid erfaring fra musikkbransjen, på godt og vondt. Fra Lippo Lippi hadde for eksempel vært inne og ute igjen på Virgin Records, selskapet som startet med å gi ut eksperimentell progressiv musikk på 70-tallet, og utviklet seg til å bli et av verdens største finanseventyr. Så langt kom ikke Rune Grammofon. Han ble aldri fristet til å starte flyselskap.

– Men jeg har klart å leve av dette de siste 20 årene. Jeg har aldri gitt ut noe jeg angrer på. Jeg er bare gledelig overrasket over at det har dukket opp både én og to generasjoner med spennende artister siden jeg startet. Det har aldri vært noe problem å finne nye, sier Rune Kristoffersen