Markerer 100 år: − Jeg tror de hadde veldig naive forhåpninger

VADSØ (Dagsavisen): − NKP var veldig tett knyttet til Sovjetunionen som politisk prosjekt. Det var den ideologiske og politiske visjonen som NKP sto veldig nær. Da hele Sovjetkommunismen gikk i oppløsning i 1990-årene, mistet man grunnlaget for partiet, sier daglig leder for Arbeiderbevegelsen arkiv og bibliotek, Ole Martin Rønning til Dagsavisen.

4. november er det 100 år siden Norges Kommunistiske Parti (NKP) ble grunnlagt, et parti som har mistet sin oppslutning og innflytelse. Toppen ble nådd i 1945 da de fikk 11,9 prosent av stemmene og elleve representanter inn på Stortinget.

NKP eksisterer fremdeles og hver 14. dag gir de ut avisen Friheten. Men partiet har ingen politisk makt. Da NKP stilte liste til stortingsvalget i 2021, ble resultatet bare 301 stemmer på landsbasis, ifølge en artikkel i Idunn. I årets kommunevalg hanket de inn 835 stemmer.

Dører av margarinkasser

Men tilbake til Finnmark, der arbeiderbevegelsen fikk et solid fotfeste rundt århundreskiftet. Tiårene etter 1900 var preget av uro og økonomisk armod for innbyggerne i Vardø og nabobygda Kiberg.

Det var radikale strømninger i Øst-Finnmark. Kampen om en mer rettferdig fordeling av godene ble viktig for befolkningen i Finnmark. Det ble vist blant annet under folkeavstemningen i 1905. Da stemte 221 av innbyggerne i Vardø nei til danske prins Carl (Haakon 7.) som konge. Bare 166 stemte ja. Av norske byer var det bare Vardø og rallarbyen Narvik som var imot Haakon 7. som konge.

Mange partisaner og kommunister flyktet fra bygda Kiberg i Vardø under krigen. (Finnmark Fylkesbibliotek)

Forfatter og NRK-journalist Morten Jentoft intervjuet Gunnar Halvari i boken Mennesker ved en grense. Halvari var en av dem som fikk føle på det vanskelig livet ved Varanger-kysten. Han beskriver fattigdommen og elendigheten det på denne måten: «Vi sultet ikke fordi vi alltid hadde fisk å spise, men kom du inn i et hjem var det knapt en stol til å sitte på, veggene var ofte dekorert med avispapir og dørene var laget av margarinkasser.»

Flukten

Da revolusjonens vinder blåste i nabolandet i øst, var det ikke noe som skjedde i et land langt borte. Gjennom generasjoner hadde handelen med Russland vært viktig for hele Øst-Finnmark. Mange sluttet seg til NKP da partiet ble stiftet i 1923.

Da andre verdenskrig brøt ut havnet arkivet over kommunister i Varanger i tyskernes hender. Da flere ble oppsøkt i sine hjem av tyskerne skjønte de hva som var i vente: arrestasjoner og i verste fall deportasjon. I løpet av høsten 1940 dro flere familier over Varangerfjorden i sine fiskefartøyer til Sovjetunionen for å få våpentrening. Det var en jevn strøm av partisaner og deres familier som flyktet med båt over til Russland. Det var spesielt mange fra Kiberg som reiste. I Norge bruker vi begrepet partisan på de rundt 45 nordmennene som tjenestegjorde som etterretningsagenter i den sovjetiske Nordflåten. Partisanene ble stort sett rekruttert blant folk fra Øst-Finnmark.

Medlemskap i NKP og kommunistsympatier var viktig for mange av partisanene, men de gikk først og fremst inn i motstandskampen for å kjempe mot de tyske okkupantene.

Boklansering: I grenseland. Historien om Frode Berg Journalist og forfatter Morten Jentoft har skrevet flere bøker om partisanene og menneskene ved grensen til Russland. (Øyvind Nordahl Næss/NTB)

Arrestert

Med tro på kommunismen og partibok i orden trodde alle at de ville bli tatt godt imot av russerne. Der tok de feil.

− Jeg tror de hadde veldig naive forhåpninger, og de ble jo arrestert alle sammen. De kom jo over da Stalin hadde vennskapspakten med Hitler-Tyskland. Derfor var Stalin livredd for å provosere tyskerne. De som flyktet, ble arrestert for ulovlig grensekryssing. Det var nok et sjokk for mange at de ble mottatt på den måten, de trodde de kom til deres ideologiske hjemland, sier Morten Jentoft.

Josef Stalin var Sovjetunionens leder fra 1924 til 1953.

Da krigen var over startet en storstilt overvåking av kommunistene i Finnmark.

− Overvåkingen var omfattende, og den var utrolig tøff for dem som hadde vært i Sovjet under krigen. De hadde jo inngått en slags pakt med russene, og at de ikke skulle røpe hva de hadde vært med på. På den måten var de med på å bygge opp den mistanken som overvåkingspolitiet hadde mot dem, sier Jentoft.

---

Norges Kommunistiske Parti (NKP)

NKP ble dannet av mindretallet på Det norske Arbeiderpartis landsmøte i 1923, etter at flertallet var ekskludert av Den tredje (kommunistiske) internasjonale (Komintern).

Ved stortingsvalget 1945 fikk NKP 11 mandater (11,9 prosent av stemmene), det beste resultatet i partiets historie.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 309 stemmer (0,0 prosent).

Partileder fra 2015 er Runa Evensen fra Kristiansand.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

Bruddet

Digitalt NKP har mistet hele sitt grunnlag etter kommunismens fall i Russland, mener daglig leder for Arbeiderbevegelsen arkiv og bibliotek, Ole Martin Rønning. Han skriver nå bok om historien om NKP. (Idehen-Ohrvik, Miriam/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

NKP vokste ut av Arbeiderpartiet, som den gang var atskillig mer venstrevridd enn dagens sosialdemokrater.

− Arbeiderpartiet var medlem av den kommunistiske Internasjonalen, en internasjonal organisasjon av kommunistpartiet med hovedkvarteret i Moskva. I 1923 var det stor motstand i Arbeiderpartiet med Martin Tranmæl i spissen mot medlemskapet. Når man var medlem i Internasjonalen, forpliktet man å følge de vedtakene som ble tatt av Moskva. Derfor vedtok Arbeiderpartiets landsmøte 3. november å ikke godta kravene som Komintern stilte. Da ble Arbeiderpartiet ekskludert fra Internasjonalen av en representant som var til stede på landsmøtet, sier Ole Martin Rønning, som skriver bok om NKPs historie.

− Et mindretall ville fortsatt være medlem av Internasjonalen. De forlot landsmøtet og stiftet dagen etter NKP, som videreførte medlemskapet i en kommunistisk Internasjonalen, forteller Rønning.

– Ja, den er totalt død

Norge er ikke tømt for radikale tanker og partier, men NKPs ideologiske grunnlag har forvitret og andre har tatt over for de radikales stemmer. Sovjet-kommunismen er død, mener Rønning.

− Ja, den er totalt død. Hvis du ser på kommuniststyrene i dag, som Kina med markedsøkonomien, Nord-Korea med personfokus og arvedynasti. Ideen er borte. Jeg tror at det er veldig vanskelig for NKP å reetablere seg og vinne fram. Det er jo en radikal venstreside i dag som er ganske sterk, men de samler seg jo innenfor Rødt som står for en litt bredere linje enn NKP-linja som er veldig tilbakeskuende, sier Rønning.

Etter andre verdenskrig hadde NKP et stort oppsving, men det varte bare et par år da Sovjetunionen strammet grepet og vi fikk en kald krig.

− NKP fikk igjen en rolle der de måtte forsvare sovjetisk utenrikspolitikk og gikk til angrep på Arbeiderpartiet som igjen gikk til angrep på NKP. Oppslutningen sank, selv om den holdt seg ganske bra utover i 1950-årene. Helt til Sosialistisk Folkeparti ble etablert i 1961 og de fikk en konkurrent på venstresiden. Da gikk det for alvor nedover, sier Rønning.

Reidar Larsen var siste fra NKP som ble valgt inn på Stortinget i 1973 som en del av Sosialistisk Valgallianse. Men han brøt med NKP da han ville føre partiet inn i det nye SV.

I Finnmark hadde NKP bra oppslutning i enkelte kommuner helt fram til 2000-tallet. NKP satt blant annet kontinuerlig i kommunestyret i Vadsø fra 1945 til 2009. Da klarte ikke de ikke engang å stille liste. Vadsø Kommunistiske Parti (opprinnelig Vadsø lag av NKP) ble opprettet i høsten 1945. Årsmøtet i 2008 var siste medlemsmøte i partiet.

Feirer jubileet

Dagens NKP skal markere lørdagens jubileum over to dager i Oslo, opplyser partileder Runa Evensen. Gjester fra inn- og utland, medlemmer og sympatisører er invitert. Også representanter for Cubas og Kinas ambassader skal være med for å feire jubilanten, sier hun.

– Dere fikk under 1000 stemmer i årets kommunevalg. Har NKP en framtid?

– Ja, heldigvis er historien på vår side. Vi vet at etter kapitalismen skal vi gjennom sosialismen, så kommer vi til det endelige, som er det kommunistiske samfunnet, sier Evensen.

Nøyaktig når det skjer, sier hun det er vanskelig å si.

– Revolusjonen kan komme raskt, vet du. Når folket har fått nok, og reiser seg.

