Hvem er Dean Phillips? En til lykkejeger, mener USA-ekspert

Etter en ringerunde til ulike USA-eksperter i Norge, skjønte vi at det er få som vet hvem egentlig Dean Phillips egentlig er. Han har plutselig dukket opp hos de ulike mediekanalene i USA, og markert sitt inntog i valget.

Phillips går hardt mot sin egen partikollega og presidenten i USA, Joe Biden. Den treårige kongressmedlemmet og bedriftseieren mener at Biden bør gi fakkelen videre til en yngre demokratisk kollega, og dermed utfordrer Biden.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, forteller at Dean Phillips er så godt som helt ukjent for flere, inkludert i mediene.

Mjelde forteller at Phillips har en suksessfull forretningskarriere bak seg, noe som er ganske typisk for en kongresspolitiker.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, mener Dean Phillips er en politisk lykkejeger.

– Stiller for å bli kjent

– Jeg ser på han som en politisk lykkejeger. For to uker siden visste ingen hvem han er, nå omtales han i alle USAs medier. Det er grunn nok til å stille for mange, sier Mjelde og fortsetter:

– Mange presidentkandidater stiller ikke fordi de tror de kan vinne. De stiller for å bli kjent, fordi det åpner karrieredører i både politikk og media senere. Jeg putter Phillips i den båsen.

Det er ikke første gang at helt ukjente folk har slått seg opp i presidentpolitikken ut av intet, forteller Mjelde. Han referer til Pete Buttigieg, som var borgermester i South Bend i Indiana. Han stilte som presidentkandidat ved valget i 2020.

På den andre siden blir Trump utfordret av en yngre kandidat i sin parti, Vivek Ramaswamy til det kommende valget.

– Det har en smitteeffekt, sier Mjelde.

Minnesota Election 2024 Dean Phillips annonserte at han stiller som presidentkandidat i oktober i år. (Glen Stubbe/AP)

– Biden er for gammel

Det store argumentet til Phillips er at Biden er for gammel og for politisk svekket til å vinne gjenvalg. Derfor stiller han som presidentkandidat.

– Men det uvanlige her er at han er politisk helt på linje med Biden. Interne utfordrere pleier å representere en intern motfløy til presidenten, men det gjør jo ikke Phillips, sier Mjelde.

---

Dette er Dean Phillips:

54 år gammel fra Minnesota.

Et av de rikeste kongressmedlemmene.

Hans far døde i Vietnamkrigen. Phillips fikk aldri møtt han.

Moren hans DeeDee giftet seg med Edward Phillips. Han var styreformann og administrerende direktør i Phillips Distilling Company som selger brennevin.

Phillips politiske karriere begynte i 2018 da han utfordret den sittende republikaneren Erik Paulsen, som hadde sittet i fire år, i Minnesota.

Hans slagord er: “Make America Affordable Again”.

Kilde: Politico

---

Ifølge Mjelde er ikke Phillips en trussel for Biden internt.

– For det første skifter ikke partier ut sin egen president. For det andre er han helt ukjent i USA. For det tredje vil han trolig ikke oppfylle formelle krav til å kunne stille i flere delstater. Det vi derimot har sett, historisk, er at interne utfordrere er tegn på intern uro. Gerald Ford, Jimmy Carter og George Bush Sr. ble alle utfordret internt, og alle tapte gjenvalg.

Professor mener at demokratene står samlet bak Biden.

– Han har levert varene på mange saksfelt. Men Israel-støtten kan bli et problem for Biden. Vietnamkrigen og Irak-krigen førte til stor intern splittelse i henholdsvis demokratene og republikanerne

– Kan intern uro mellom demokratene bli en fordel for Trump?

– Donald Trump vil samle Demokratene. Blir han motkandidaten, vil Demokratene slutte rekkene bak Biden. Men om Biden ikke får med seg de uavhengige velgerne, kan gjenvalget ryke.

Alt tyder på at de republikanske velgerne vil ha Trump, også i 2024, sier Mjelde. Ingen har tapt nominasjonsvalget med en så stor ledelse som Trump nå har.

– Det er dødt løp mellom Biden og Trump på målingene. I en situasjon hvor mange velgere er misfornøyd med økonomien, kan det veldig godt hende at Trump vinner. Mange velgere husker økonomien som bedre under Trump.

