Forsker: Derfor kan ikke Hamas utslettes

Krigen i Gaza tilspisser seg ytterligere. De siste dagene har Jabalia-flyktningleiren, som ligger nord i Gaza, blitt bombet flere ganger i israelske luftangrep. Torsdag melder nyhetsbyrået AFP at en talsmann for Israels væpnede styrker (IDF) sier at de har «fullført omringingen av Gaza by».

Dette skjer etter nyheten om at Rafah-grensen, den eneste veien ut av Gaza, ble åpnet onsdag formiddag.

IDF sin uttalelse skjer til tross for at flere nasjoner tilknyttet FN gikk sammen i helgen, og ba om våpenhvile mellom Hamas og Israel.

– Det kan faktisk være at ut av denne forferdelige katastrofen som skjer nå, så kommer det en ny vilje til å tenke på en løsning som kan bli varig, sa utenriksministeren Espen Barth Eide, til NTB og glimtet et håp.

Men forsker og Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo, Erik Skare, ser ikke for seg en våpenhvile med det første, og mener at situasjonen kommer til å bli verre før det eventuelt roer seg ned.

Forsker og Midtøsten-ekspert ved Universitet i Oslo, Erik Skare. (UIO)

Ulike scenarioer

Et spørsmål er hva som kommer til å skje med Gaza. Ifølge Skare kan man se for seg ulike scenarioer.

– Den ene scenarioet er jo at man kan se en Gaza som er betraktelig mindre enn det vi ser nå. Eller så kan stripen bli delt i to med sikkerhetskorridorer imellom seg, forteller han og legger til:

– Det andre spørsmålet er jo hva skjer når bakkeinvasjonen er ferdig. Kommer Israel til å stå der med soldater? Det tror jeg er ganske usannsynlig. Kan Hamas fortsatt styre Gaza? Det er også usannsynlig at Israel tillater det etter det som har skjedd. Ikke minst fordi den internasjonale kredibiliteten til Hamas – hvis de hadde den i det hele tatt – er ødelagt etter angrepet mot Israel 7. oktober. Det kommer til å henge ved dem i lang tid fremover, mener han.

Rundt 2500 Hamas-terrorister stormet Israel 7. oktober og drepte over 1400 mennesker, de fleste sivile, og kidnappet minst 243 gisler. Flere tusen ble skadet i angrepet.

Dr. Michael Milshtein, leder for “Palestinian Studies Forum” ved Moshe Dayan-senteret ved Tel Aviv-universitetet, sier på sin side til BBC at Israel bør støtte opprettelsen av en ny administrasjon, ledet av innbyggerne på Gaza med støtte fra lokale ledere og støtte fra USA, Egypt og kanskje Saudi-Arabia.

– Må ha en plan

Den amerikanske presidenten Joe Biden har sagt at det ville være “en stor tabbe” for Israel å okkupere Gaza igjen. Han mener at Hamas bør elimineres helt og holdent, men det må finnes en vei til en palestinsk stat, sa han på TV-programmet 60 Minutes i et intervju som ble sendt på søndag.

– Du må ha en plan for dagen etter, og i bunn og grunn må det være en politisk plan, sa han.

Andre kilder påpeker også på at Israel ser ikke ut til å ha noen plan eller strategi for hva som skal følge etter den militære offensiven.

– Det er åpenbart et stort problem, slik vi har erfart i både Irak og Afghanistan, sier den demokratiske representanten Seth Moulton fra Massachusetts til NBC.

Globale konsekvenser

Skare sier at en annen mulighet kan være at myndighetene på Vestbredden kan ta over makta, men det er også vanskelig å se for seg er mulig – siden de da vil kunne bli sett på som kollaboratører og medansvarlige.

Om Hizbollah kommer inn i konflikten kan situasjonen eskalere seg ytterligere.

Hizbollah er en sjiamuslimsk islamistbevegelse fra Libanon som ønsker å motarbeider Israel og vestlige makter som opererer i Midtøsten.

Men Hizbollah kommer ikke til å gå inn i en krig som ikke er på deres premisser, hvis det kun handler om ikke å tape ansikt, mener Skare videre. Dersom dette er problemet, vil de alltids finne en unnskyldning.

– Det er først hvis det blir sikkerhetspolitisk vanskelig å stå utenfor at Hizbollah kan bli med – for eksempel hvis de frykter at Hizbollah er Israels neste mål etter at Hamas er betydelig svekket eller utslettet militær.

En annen mulighet som kan forandre situasjonen er om Iran kommer inn i konflikten.

– Et annet troverdig scenario som er større regionalt er at Iran kan komme inn i konflikten, men jeg tror ikke at Israel kommer til å gå i krig med Iran.

Ifølge Skare ser vi allerede konsekvenser av denne konflikten globalt, han referer til det voldsomme sinnet i Midtøsten.

Han er bekymret for er at den vestlige diplomati på sikt kan svekkes globalt.

– Det oppfattes av flere i Palestina at Ukraina-saken og Palestina-saken blir behandlet ulikt av det internasjonale samfunnet generelt, og Vesten spesielt. Er det fordi vi er brune eller muslimer, spør de. Dette oppfattes som dobbeltmoral. Det kan skade vestlig diplomati hvis det globale sør oppfatter en forskjellsbehandling av disse konfliktene, sier han.

– Kan ikke utslette Hamas

Skare tror ikke at den nye FN-resolusjonen om umiddelbar våpenhvile i Gaza klarer å legge press på Israel.

– Hva som skjer videre avhenger av regjeringen i Israel. Vi har en av de mest høyreekstreme regjeringen som regjerer i landet nå, forteller han.

– Målet er nok å utslette Hamas, men Hamas kan ikke bli utslettet.

– Altså de vil nok klare å svekke de militært og materielle skader, og det er også i seg selv et mål, men Hamas vil de uansett aldri klare å opphøre, sier han og referer til at det er ikke første gangen Hamas har blitt utsatt for kraftig angrep fra Israel.

Grunnen til at Hamas ikke kan bli utslettet er ifølge forskeren støtten Hamas har fra det palestinske folket. Ikke minst styrer de flere velferdstjenester. Han legger til også at Hamas er en stor og kompleks organisasjon som er vanskelig for Israel å utslette.

En annen faktor er at Hamas får nå større støtte som følge av Israels motangrep.

– Hamas finnes ikke bare på Gaza, men flere i ledelsen sitter i Vestbredden, Qatar, Libanon og blant annet Tyrkia.

Jobbet med å være politisk aktør

Han mener at Hamas på den andre siden har ingen realpolitisk valg her lenger. De i flere år jobbet for å være en ansvarlig politisk aktør, uten at det har ført til noe.

– De gikk til et demokratisk valg i 2006 og sluttet med selvmordsbombere samme år. Så det angrepet som kom 7. oktober var nok en erkjennelse på at den nye taktikken ikke har ført noe fram, og derfor gikk de tilbake til å angripe.

Skare sier at Hamas har nok ikke kalkulert den reaksjonen som kom etter 7. oktober og den moderate fløyen nok vil ønske å reparere den diplomatiske skaden som dette angrepet har påført bevegelsen.

– Det vil nok ikke Israel akseptere.

Ifølge midtøsten-ekspert Skare ser ikke han for seg noen fredsforhandlinger, eller våpenhvile med humanitærhjelp på kort sikt.

– Det skjer ikke før regjeringen i Israel føler den kan si til den israelske offentligheten at den har oppnådd sine mål. Nå nærmer det seg titusen sivile som er drept, og jeg tror vi kommer til å se det dobbelte før dette her er slutt. Nå ser vi også at sivile ikke bare dør av angrep, men matmangel, tilgang til rent vann og sykdom.

