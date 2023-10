Seniorer er det nye gullet

I årevis har oppslag i media fortalt oss at ledere helst ikke ansetter folk over 50 og i alle fall ikke over 60. Men som karriererådgiver i 20 år og bedriftsleder enda lengre, har jeg erfart at folk over 50 er mer populære enn noen gang. Tenk om disse kunne synliggjøres i media og bidra til at det etterlatte inntrykket av at seniorer er ut, forsvinner. For de er jo det nye gullet.

Hvor gammel er «gammel»? Ærlig talt: Du har sikkert truffet dørgende kjedelige, energifattige og late folk på 30 år, ikke sant? Og også truffet sprudlende, freske og kunnskapsrike 70-åringer som deltar i Birken, bygger seg nytt hus og etablerer enkeltmannsforetak for å kunne fortsette i arbeidslivet som konsulenter?

La oss være enig om en ting, alder er kun et tall og sier svært lite om hvor brukbar personen er i arbeidslivet.

Siden levealderen har økt senere år, må folk stå lenger i jobb. Visst er det mange jobber som sliter ut folk fysisk og selvsagt skal folk i slike yrker kunne avslutte arbeidslivet tidligere. Men disse er ikke i flertall og bør ikke være førende for våre holdninger til den verdifulle ressursen som erfarne folk kan tilføre et arbeidsmiljø.

Vigdis Lamberg har lang erfaring med å hjelpe folk i arbeidslivet. (Privat)

Jeg har selv ansatt folk på både 60 og 65 i konkurranse med yngre kandidater. De gled naturlig inn i team med folk ned til 25 år, ble respektert og godt likt av sine yngre kolleger og bidro svært positivt inn i teamet i mange år.

Utfordringen for mange jobbsøkere, uavhengig av alder, er at de færreste jobbene lyses ut. Det er det mange som ikke vet. «Jeg er på finn.no hver dag, Vigdis, men det er ingen ledige jobber innenfor mitt felt.», er et utsagn jeg som karriererådgiver hører nærmest daglig. Derfor blir antallet som søker utlyste stillinger stort og det blir utfordrende å skille seg ut i konkurransen med andre flinke folk. Dette gjelder uansett alder og yrke.

Ulike undersøkelser viser at 60-åringer ofte har bedre helse enn 30-åringer

Dersom man har søkt på en del stillinger uten å få napp, begynner jakten på egne mangler. Finn 5 feil-øvelsen er i gang. Man forsøker å finne årsaken til hvorfor jobben glapp. Ja, alder er ett element som kommer opp, men dette gjelder uansett hvor gammel man er. Seniorer tror de er for gamle, nyutdannede tror manglende erfaring er grunnen. En 30 år gammel barnløs kvinne tror frykten for mulig mammapermisjon er avslagsgrunn. Søkere med utenlandsk bakgrunn eller et handikap vil fort tenke at dette sikkert er avslagsårsak.

Kjære leser: slutt å jakte på dine feil. Minn deg heller på dine styrker og innse at nettverk, bekjentskaper og aktivt innsalg er måten de fleste får jobb på i dag! Og da har jo seniorer en fordel, for de har flere i sitt nettverk samlet gjennom et lengre liv enn de yngre. Det handler om å bruke dette nettverket, være på, selge seg selv og ikke gi opp.

Mulig komfortsoner må skyves på. Tanker som klarer ikke, funker ikke, greier ikke … kommer seilende og tvilen og usikkerheten krypende. Mitt klare råd: Endre strategi. Fokuser på alt du kan. Men sjansen for at din neste arbeidsgiver banker på din dør, er forsvinnende liten. Du må være på. For det er plass til oss alle dersom vi bare VIL.

Eva Joly er en av mange energifylte og ressurssterke mennesker som fortsetter i yrkeslivet lenge etter definert pensjonsalder. Som eksempler kan nevnes advokat, foredragsholder og styregrossist Ole Lund, aktiv langt opp i 80-årene. President Joe Biden ble valgt til president i USA i en alder av 78 år, Donald Trump vurderer å stille til nytt valg, i dag er han 77 år. Toralv Maurstad sto på scenen som Peer Gynt i en alder av 92 år. Astrid Nøklebye Heiberg fikk rollen som statssekretær for helseminister Bent Høie i en alder av 77 år og ble fast møtende vararepresentant på Stortinget i en alder av 82 år.

Selv har jeg hatt gleden av å være på en workshop hos innovasjonsavdelingen i DNB sammen med blant andre 87 år gamle Petter Planke, grunnlegger av Tomra. Hans hode er fortsatt til leie og blir verdsatt. Nylig ble det kjent at Olav Revhaug, 73 år, går av som toppsjef i Kjell Inge Røkkes selskap TRG. Han fortsetter som ressurs i selskapet, men ikke på fulltid.

Vi har Karen Marie Ellefsens avgang ved 70 år i friskt minne. Dyktige Magnus Takvam måtte også gå fra NRK ved 70, men det gikk ikke lang tid før han ble headhuntet til å bygge opp et nytt mediehus og den nye nettavisen Altinget. Det er heldigvis noen arbeidsgivere som gir blaffen i alder og vektlegger kompetanse.

Trond-Viggo Torgersen uttalte dette på 70-årsdagen etter 47 år i NRK: «Nå blir jeg frilans igjen – for ulike oppdragsgivere. Vi sees nok.»

Dessverre er det ofte folk i frie yrker eller folk med et kjent navn som har et yrkesliv etter 67 år. Ulike undersøkelser viser at 60-åringer ofte har bedre helse enn 30-åringer pga. tidsklemma med påfølgende stress, usunn ferdigmat og manglende mosjon. Å bli 100 år er slett ikke uvanlig lenger. Som 65-åring er det 35 år igjen til 100. Det er da meningsløst at man ikke kan fortsette mange år i arbeidslivet om man ønsker dette?

Dersom manglende forståelse for aldersmangfold som suksessfaktor i arbeidslivet fortsetter, blir arbeidslivet fattigere på kunnskap og erfaring, arbeidsmiljøene kjedeligere og lønnsomheten lavere.

