Gerd Johansen er død. Med Nye Takter forandret hun norsk musikkjournalistikk

Vi kan si at Gerd Johansen var til stede helt fra begynnelsen da rocken kom til Norge. Hun var ivrig deltaker på opptøyene utenfor Sentrum Kino i forbindelse med filmen «Rock Around The Clock» i 1956. Mange år senere var hun selv med på å forandre norsk rock som redaktør og utgiver av musikkavisa Nye Takter.

Gerd jobbet til å begynne med på Standard telefon- og kabelfabrikk. Der traff hun Jonn Johansen i bedriftskoret. Han ble fort hennes mann, og senere hennes høyre hånd i produksjonen av Nye Takter i alle år. Et stykke fra rock’n’roll-uroen skrev hun tekster til to Melodi Grand Prix-finalister i 1973 og 1974 («Alternativ» og «Hvem», for de spesielt interesserte). Hun jobbet med reklame og oversettelser i Williams Forlag, men hadde vært hjemme i noen år mens barna Kjersti og Gry var små. Da Nye Takter startet i 1977, hadde Gerd aldri jobbet som journalist.

Dagsavisen, representert ved to Nye Takter-veteraner, traff henne til et større intervju i forbindelse med musikkavisas 30-årsjubileum i 2007. På kjøkkenbenken hjemme på Rødtvet, der musikkavisa ble produsert i noen år til å begynne med.

– Jeg var glad i musikk og glad i å skrive, fortalte hun. Derfor svarte hun på en annonse i Dagbladet, der det ble søkt etter folk som ville starte en norsk musikkavis. Begge barna hennes var kommet i skolealder, hun hadde tenkt å være hjemmeværende, men hun trivdes ikke spesielt godt som husmor, og trengte penger til husholdningen.

– Jeg tror halve Oslo svarte på annonsen. Det var noen folk som hadde mye penger og hadde fått det for seg at de ville satse på en norsk musikkavis, fortalte hun. Prospektene ble innkalt til det som ble et historisk møte for norsk musikkjournalistikk. Gerd ble plukket ut til redaksjonsgruppa for den nye musikkavisen, sammen med Kurt Bakkemoen, Tore Neset og Thorkild Lindskog.

– Nye Takter var et veldig godt navn. Det forteller jo alt vi står for. Vi vil jo fortelle om det nye, fortalte Gerd.

Nye Takter fikk kontor med telefon og kopimaskin. Thorkild Lindskog var redaktør for første nummer, som kom på gata i juli 1977. Forsiden var prydet av revyartisten Dag Vågsås kledd ut som punker – «Norges første punk-konge» – som henvisning til en satirisk artikkel om mangelen på punkrock i Norge. I avishodet, ved siden av Nye Takter-logoen, står det ramset opp: «Klassisk, rock’n’roll, jazz, visesang, country & western». Inni var det artikler om blant andre Emmylou Harris, Pink Floyd, Bob Marley, The Clash, Neil Young og Jahn Teigen.

– Og jeg hadde intervjuet dansebandet Septimus. Det var min første sak, smilte Gerd. – Vi i Nye Takter var opptatt av bredden. Jeg var ikke med på at Septimus var mindre viktig enn et rockeband. De spilte musikk for folk flest og fortjente å bli tatt på alvor. Jeg har aldri skjønt dette med skiller mellom sjangerne. Enten er det bra musikk, eller så er det dårlig musikk. Og det var viktig for oss å ta popmusikken alvorlig. Popmusikken ble grenseløst stemoderlig behandlet i media og på radio den gang.

Bortsett fra bilsidene og «ville vekster til matbruk» er vel det første nummeret av Nye Takter så godt som oppskriften på et moderne musikkmagasin: Noe gammelt, noe nytt. Det første nummeret solgte respektable 5.000 eksemplarer, men allerede kort etter ble pengekrana skrudd igjen på Nye Takter-kontoret.

Gerd Johansen produserte Nye Takter hjemme på kjøkkenbordet de første årene etter starten. (Jonn A. Johansen)

– Telefonen ble stengt, noen kom og hentet kopimaskinen, vi ante ikke hva som foregikk. Fyren med penga var borte. Vi syntes alt var veldig trist, for vi var mange som ville lage Nye Takter videre, fortalte hun. Hun samlet sammen en ny redaksjon, og overtok som ansvarlig utgiver sammen med mannen Jonn. I mars 1978 kom «Nye Takter 1 – 2. årgang»

Gerd tastet inn manus på maskin, og lagde layout på kjøkkenet sitt. Med en idé om at Nye Takter skulle være en slags landsdekkende veggavis, der spaltene var åpne for alle som hadde noe å melde.

–Grunntanken var at alle som ville, skulle få skrive. Om ei plate man var glad i eller et band man likte eller en konsert på stedet der du bodde. Det var en av grunnene til at vi fikk inn så mange gode folk, sa hun.

Blant den første generasjonen Nye Takter-medarbeidere fra 1977 til 1983 finner vi navn som Jostein Pedersen, Odd Arvid Strømstad, Torgrim Eggen, Willy B, Kurt Hanssen, Thor-Rune Haugen, Atle Jonsson, Per Ole Oftedal, Arvid Skancke-Knutsen og den innflytelsesrike skribenten Jan Arne Handorff. Nye Takters betydning i disse årene er trukket fram i de store romanseriene «Min Kamp» av Karl Ove Knausgård og «Verden som var min» av Ketil Bjørnstad.

–Men vi ble etter hvert enige om at vi også trengte en redaksjonell linje. Nye Takter måtte stå for noe. Og etter hvert utkrystalliserte det seg en profil. Vi var mer opptatt av norsk musikk enn Puls og Beat. Og vi skrev også om det ekstremt sære – Residents og sånt. Vi hadde mye på hjertet.

Nye Takter var med på å løfte fram norske band som The Aller Værste, Kjøtt, DePress, deLillos, Raga Rockers, Jokke & Valentinerne og DumDum Boys. I 1980 kom The Aller Værstes klassiske debutalbum «Materialtretthet». Den norske postpunk-scenen var blitt umulig å overse, og Spellemannprisen måtte opprette en ny kategori: «Årets nyrock-plate», der prisen gikk til The Aller Værste. Etter utdelingen kom Sverre Knudsen opp på Nye Takter-kontoret og forærte Gerd Johansen et av bandets Spellemann-diplomer. «Det må du ha. Uten Nye Takter hadde vi aldri fått denne prisen», sa Knudsen.

Det daglige slitet med å lage en norsk musikkavis på nullbudsjett begynte å tære på redaktør Gerd Johansen. De økonomiske forholdene var uholdbare, og gjelda som Nye Takter hadde opparbeidet seg vokste henne over hodet.

–I 1983 begynte jeg å få nok, sier Gerd Johansen. – Jeg var sliten, og jeg var blakk. Nye Takter skyldte penger til moms, men vi måtte kjøpe mat til unga først og betale moms etterpå. Jeg var eldre enn de andre i redaksjonen – jeg var 42 år på det tidspunktet, og jeg tenkte at jeg måtte få noe annet ut av livet før det var for sent. Så jeg ga beskjed til redaksjonen om at jeg ikke orket dette mer.

Redningen kom på overtid og fra uventet hold. Arbeiderbladet hadde vært tidlig ute med å skrive fast om popmusikk, og var i en periode den offisielle utdeleren av gull- og sølvplater i Norge. Arbeiderbladet ønsket å utgi Nye Takter som fast bilag for å styrke avisens ungdomsprofil. Deler av redaksjonen reagerte umiddelbart negativt, Arbeiderbladet var «the establishment» og ikke noe man skulle lefle med. Men Gerd Johansen var opptatt av å bevare Nye Takter, og stilte på møte med Arbeiderbladets daværende ledelse, direktør Aslak Ona (senere direktør i VG) og redaktør Per Brunvand. – Da var jeg så grenseløst opptatt av Nye Takters fortsatte liv at jeg aldri har vært mer veltalende enn på det møtet. «Du verden for et engasjement dere unge legger for dagen», sa redaktør Per Brunvand. Han var vel kanskje fem år eldre enn meg, humret Gerd.

Resultatet var at Nye Takter ble fast bilag i Arbeiderbladet, men fortsatt med en ekstern redaksjon som produserte en frittstående musikkavis. Etter fem år fikk Gerd Johansen for første gang betalt for å lage avisa. Hun konsentrerte seg heretter om det administrative og tekniske rundt produksjonen, og trådte tilbake som redaktør. Redaktørstolen ble overtatt av mangeårig medarbeider Asbjørn Bakke. Rundt midten av 80-tallet kom det til navn som Kjetil Rolness, Anders Giæver, Jan Rustad, Arild R. Andersen, Arne Berg, Sindre Kartvedt, Arne Svingen, Hasse Farmen og ikke minst Knut Nærum med sine ukentlige satiriske tegninger. For ikke å snakke om tegneseriene til Christopher Nielsen. Årene som fulgte sammenfalt med en gullalder for norsk rock.

–Jeg vet ikke hvorfor så mange startet i Nye Takter, men jeg er utrolig stolt av det. Noe av det handler nok om at det var liten redaksjonell styring fram mot midten av 80-tallet. Vi var veldig opptatt av å la folk gjøre greia si, og så viste det seg at mange av dem vi lot slippe til hadde mye å fare med. Jeg ville ikke avvise noen fordi jeg ikke visste hvem de var, eller fordi de ikke hadde kul nok musikksmak. Det hadde jo ikke jeg heller, sier Gerd Johansen. Alltid med denne beskjedne holdningen til sin egen rolle, som voksen kvinne i spissen for en redaksjon med ivrige, men også svært påståelige ungdommer med usvikelig tro på sin egen gode smak.

I 1989 ble Nye Takter gjort om til faste sider i Arbeiderbladet. Det var slutt på tida som selvstendig bilag, men Nye Takter-navnet har levd videre som vignett på musikksidene i Dagsavisen helt fram til i dag.

Gerd Johansen var i P4 da hun fikk hedersprisen i Prix Radio i 2004. (Heiko Junge/NTB)

Tilbake i 1983 var NRK-monopolet nylig oppløst. Som profilert kvinnelig musikkjournalist ble Gerd Johansen invitert til å sitte i musikkgruppa til den nystartede kvinneradioen RadiOrakel. Det ble starten på radiokarrieren, som etter hvert førte henne over i NRK – som programleder for pop-programmet «Verdenstopp-hjørnet». Hun steg i gradene i NRK til tidlig på 90-tallet, da hun var programleder for Nitimen med en million lyttere daglig. I 1992 startet P4 og tilbød Gerd Johansen jobb som programleder. I 2004 fikk hun norsk radios svar på Spellemannprisen, Prix Radios hederspris. – Det er ringer i vannet hele veien. Og alt kan føres tilbake til Nye Takter, mente Gerd Johansen i 2007. For mange kan alt føres tilbake til henne.

Artikkelforfatterne har selv skrevet i Nye Takter i en årrekke.

