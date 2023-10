Ap slår alarm om skolevegring

Elise Waagen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson på Stortinget. Hun mener tiden nå for lengst er inne for å innføre et nasjonalt register som gir oversikt over elevers fravær, slik at man kan sette inn tiltak for å hjelpe dem fra dag en.

– Vi må få opprettet et nasjonalt fraværsregister for å bekjempe fravær og skolevegring. Det er ingen grunn til å somle mer med å iverksette dette, sier Waagen, som er kritisk til at Solberg-regjeringen ikke greide å få dette til på sin vakt.

– Jeg er utålmodig på å få dette på plass, og at dette ikke har vært tatt tak i tidligere bør tidligere regjering svare for, sier hun.

Store hull

Waagen har selv snakket med fortvilte foreldre som opplever at barna deres ikke orker eller vil gå på skolen og dermed får et høyt fravær. Skolevegring kan ha flere og sammensatte årsaker, som at eleven er utsatt for mobbing eller sliter med psykisk helse.

– Det har blitt sagt mye i festtaler over mange år, men likevel ser vi i elevundersøkelser at mobbetallene går opp og at altfor mange fortsatt opplever skolen som et utrygt sted. Uansett er det viktig å avdekke omfanget og årsakene til elevers høye fravær, og følge opp elevene tettere, mener Waagen.

– Et problem har vært at vi ikke med sikkerhet kan dokumentere økningen i fraværet i skolen fordi det ikke finnes en nasjonal oversikt over fravær i grunnskolen. Jeg mener tiden er overmoden for å få på plass et nasjonalt fraværsregister, slik at vi får bedre grunnlag både for å følge opp den enkelte elev, men også for å følge utviklingen i stort og finne ut hvor skoen trykker. Vi må kunne mobilisere viktige ressurser rundt elevene for å raskt hjelpe dem tilbake i skolen, sier hun til Dagsavisen, of fortsetter:

– Ifølge Utdanningsdirektoratet er det bare to av tre grunnskoler som i dag har rutiner for å koble på andre ressurspersoner eller yrkesgrupper ved høyt fravær. 40 prosent av skolene svarer også at de ikke har rutiner for å følge opp elever som kommer tilbake etter lengre tids fravær. Det viser jo at det er store hull, og at det er behov for å gjøre noe.

Elise Waagen.

Krafttak mot mobbing

Først i år, under Støre-regjeringen, er det blitt gitt en bestilling til Utdanningsdirektoratet om å utrede et nasjonalt fraværsregister, påpeker Waagen. Direktoratet fikk mandag en utredning som anbefaler at det blir opprettet et slikt register. Det er også dette direktoratet som skal komme med forslag til hvordan man best løser dette.

Til våren kommer også etter planen regjeringens ungdomsskolemelding. Waagen forventer at det der kommer et krafttak mot mobbing. Hun ser også fram til at den nye opplæringsloven som innføres neste høst. Den kommer til å stille strengere krav til oppfølging av skolevegring.

– Men dette ligger langt fram i tid. Det er ingen grunn til å vente med et nasjonalt fraværsregister, mener Aps utdanningspolitiske talsperson.

«Vente og se-holdning»

Tidligere kunnskapsminister og Høyres utdanningspolitiske talspersoni Stortinget, Jan Tore Sanner, ser ikke ut til å føle seg truffet av Aps kritikk. Tvert imot gir han uttrykk for at Ap har somlet.

– Det er bra at Ap og Elise Waagen endelig melder seg på i debatten om skolefravær og skolevegring. Så langt har kravet fra venstresiden vært å svekke fraværsgrensen, og Tonje Brennas tid i Kunnskapsdepartementet vært preget av en «vente og se-holdning», sier Sanner i en e-post til Dagsavisen.

– I kjølvannet av pandemien ser vi en økning i fraværet og økning i mobbetallene. Vi foreslo derfor tidlig i 2022 en større pakke for at elevene skulle kunne ta igjen både faglig og sosial læring. Dette ble avvist av Ap, hevder Sanner.

Han påpeker at Høyre i regjering fikk på plass «statistikk og åpenhet om fravær på 10. trinn», og at de foreslo at opplæringsloven skulle stille krav om at skolen skal følge opp fravær.

– Neste steg er et fraværsregister slik Høyre har foreslått i Stortinget, og mer forskning på årsakene til fravær. Jeg håper at Waagens utspill er et signal om at Ap endelig blir engasjert i å få opp skolenærværet og ned fraværet, sier Sanner.

Jan Tore Sanner.

