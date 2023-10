Mannlige artister blir fortsatt spilt mest på radio

To av de ti mest spilte artistene på norsk radio i fjor var kvinner, skriver NRK.

Når musikken til artistene blir spilt på radio så betyr det også penger i kassen til artistene. Tall som NRK har hentet fra organisasjonen Gramo viser at utbetalingen var fordelt slik for året 2022:

77,75 % til menn, 22,25 % til kvinner.

Siden 2016 har andelen kvinnelige artister som blir spilt på radio kun økt med 2–3 prosent.

Statistikken har tatt utgangspunktet i NRK-kanalene, P4 og Radio Norge.

Musikksjef i NRK Mats Borch Bugge sier at tallene er for lave og at radarbransjen må se på dette.

– Tar tid

Artist Line Dybedal sier til NRK at hun visste ikke at det lå sånn dårlig an.

Hun håper nå at det skal bli en jevnere balanse mellom hvem som blir spilt på radio.

– Utvikling tar tid, men man må begynne et sted, sier hun.

