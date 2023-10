– Det verste for Ukraina er om all militærhjelp går til Israel

At verdens blikk nå er rettet vekk fra den ukrainske fronten og mye fokus går på Gaza tror ikke sjefforsker Tor Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) spiller så stor rolle for ukrainerne.

– Hvis det er midlertidig, så tror jeg ikke det er nødvendigvis har så store konsekvenser. Men det som er verre for Ukraina er hvis militærhjelp som skulle til dem, i stedet vil bli sendt til Israel. Og det har vi sett en par eksempler på om vi skal tro det som står i en rekke avisartikler de siste dagene. Det ser ut som noe av artilleriammunisjonen som opprinnelig skulle til Ukraina, har gått til Israel, for eksempel. Men Joe Biden har sagt at støtten til Israel skal ikke gå ut over støtten til Ukraina, så det kan Ukraina håpe på. Men, det er jo ikke sikkert, sier Tor Bukkvold til Dagsavisen.

Sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets Forskningsinstitutt (Christian Tandberg)

Endret russisk strategi

I øst er russerne i ferd med å endre strategi. Derfor har de nettopp satt i gang en koordinert offensiv på flere fronter i Øst-Ukraina for å innta den tungt bevoktede byen Avdijivka. Det skriver det britiske forsvarsdepartementet på det sosiale mediet X. Sjefforsker Tor Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstitutt bekrefter det, men sier det foreløpig ikke har hatt særlig effekt.

– Så langt har det ikke ført til noen framgang av betydning, så det er egentlig litt overraskende at russerne gjør det nå, uten å ha mobilisert. De hadde i utgangspunktet for å få folk til å sette i gang en stor offensiv, som har allerede har ført til mye tap både til mennesker på området.

– Kan hende at de overvurderer sin egen styrke litt på grunn av at Ukraina ikke har hatt særlig framgang, det er en mulighet. Ellers kan det være mer politisk at det er et sterkt ønske i Kreml om en eller annen seier å vise til. Det man kunne tenke var at det ville vært bedre for russene å bare sitte rolig i de stillinger de har, og latt Ukraina slite seg ut i stedet for å gå ut og eksponere sin styrke, sier Bukkvold.

[ – Russlands og Vladimir Putins mareritt har vært at Krim skulle bli angrepet. ]

Ikke stillstand

Han forklarer at det slett ikke betyr at det er stillstand i selve krigen, men mer at det ikke er så store bevegelser i frontlinjen.

– Nei. Det skytes ganske mye, og det er fremdeles veldig mange døde og betydelige tap på begge sider. Men det er ikke så store bevegelser i fronten, det er egentlig mer at begge sider har slitt hverandre ut, sier Tor Bukkvold.

Det skytes ganske mye, og det er fremdeles veldig mange døde og betydelige tap på begge sider. — Tor Bukkvold, forsker

– I tillegg har nok russerne lidd ekstra store tap nå de siste par ukene på grunn av en koordinert offensiv ved det som heter Avdijivka, som er en mindre by rett nord for Donetsk.

Nøkkelby

Avdijivka er en nøkkelby som er helt sentral i kampen om Donetsk, og ifølge den britiske forsvarsministeren er dette en endret strategi der Russland etter alt å dømme angriper med panserbataljoner for å omringe byen.

«Det vil etter alt å dømme være den mest betydelige russiske operasjonen siden januar i år» skriver det britiske forsvarsministeriet på nettstedet X.

Men, ifølge britisk etterretning har ikke Russland lykkes med å innta nøkkelbyen Avdijivka. De ukrainske styrkene har så langt stått imot det russiske angrepet, og russerne har lidd store skader på utstyr og mistet flere soldater. Ettersom det ser ut til å bli utrolig vanskelig å rydde Avdijivka, forventer det britiske forsvarsministeriet at Russland i fremtiden vil drive en form for aktivt forsvar istedenfor en regelrett offensiv mot byen.

[ – Det som skjer i Palestina er en okkupasjon, ikke en konflikt ]

Nye raketter

Bukkvold minner om at Ukraina også har fått nye raketter fra USA – de såkalte ATACMS-rakettene som har en rekkevidde på rundt 300 kilometer.

Ukraina varslet ifølge New York Times tirsdag at de hadde angrepet russiske flyvåpenbaser i de okkuperte delene av landet over natta, og ødelagt flere helikoptre med missilene. I tillegg ble angivelig et ammunisjonslager ødelagt, og russiske myndigheter og flere russiske Telegram-kanaler påsto at det ble funnet ATACMS-rester ved en flystripe i Berdjansk etter angrepet.

– Ja, Ukraina har hatt et par overraskelsesangrep på to russiske flyplasser på okkupert område som Russland bruker. Så de har vært meget effektive, sier Bukkvold.

Russia Ukraine War En kommandant for en angrepsstyrke fra 3. angrepsbrigade, med tilnavnet "Fedia", viser frem et ødelagt hus ved frontlinjen i Andriivka i Donetsk-regionen i Ukraina lørdag 16. september 2023. Brigaden kunngjorde fredag at de hadde gjenerobret den krigsherjede bosetningen, som ligger 10 kilometer sør for den russiskokkuperte byen Bakhmut, i det omstridte østlige Ukraina. (Alex Babenko/AP)

Gjørmesesongen

Det som kan bli en utfordring er årstiden. De går det mot vinter, og nettopp overgangssesongene mellom høst og vinter, og vinter og vår kan være krevende å drive krig på i Russland og Ukraina.

– Det er når regnet setter inn det blir verst. Det har det allerede gjort i en del av området, og det vil antakelig bli mer over de neste 14-dagene. Da kan bakken bli så bløt at det ikke er mulig å bevege seg særlig utenfor asfaltvei. Men får de en kald vinter, og det fryser på ordentlig kan de krige ganske mye gjennom vinteren selv om det blir sterk kulde. Og det har ukrainerne sagt at de kommer til å gjøre, så de har nok folk og våpen til å gjennomføre, sier Tor Bukkvold.

[ SATS-eier Bjørn Maaseide har tatt med seg formuen sin og flyttet til Sveits. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen