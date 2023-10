NRK fjerner ikke «Team Ingebrigtsen»

Torsdag publiserte friidrettsutøverne Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen et debattinnlegg på VG.no. I kronikken hevder de at faren brukte fysisk vold og trusler som en del av oppdragelsen.

Helt siden februar 2022 har det vært åpen konflikt mellom løperbrødrene og faren Gjert. Brødrene brøt med han som trener, og han har siden blitt nektet trenerakkreditering blant annet under VM i Budapest. Ikke før nå har offentligheten fått vite hva konflikten har handlet om.

Fra 2016 til 2021 gikk det en svært populær dokumentarserie om familien på NRK. Dokumentarene går svært tett på familien og ble svært populær. Gjert Ingebrigtsen ble nominert til prisen for «årets deltaker» på Gullruten i 2017. Han ble også kåret til «årets trener» under idrettsgallaen i 2019.

NRK: Følger saken

Nå bekrefter NRK overfor Dagsavisen at serien ikke skal fjernes fra NRKs nettspiller.

– Vi kommer ikke til å fjerne seriene på nåværende tidspunkt. Vi følger saken videre og forholder oss fortløpende til utviklingen av den, skriver Petter Wallace, programredaktør for eksterninnhold i NRK i en e-post til Dagsavisen.

Gjert Ingebrigtsen avviser overfor NTB at han har utøvd vold og mener det ville vært utenkelig.

– At jeg har hatt svakheter som far, og i for stor grad vært trener, er en erkjennelse også jeg har kommet til, om enn altfor sent. Vår familie har levd i offentlighetens søkelys i mange år, og vi har valgt å slippe offentligheten inn i livene våre gjennom TV-serier, intervjuer og mye annet. At det i dette offentlige familielivet skal ha forekommet voldsutøvelse er utenkelig. Det norske folk har fått se livene våre, på godt og vondt, sier han til NTB gjennom advokat Elden.

