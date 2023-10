Vil ikke kalle Israel krigsforbryter

Den alvorlige situasjonen i Israel og i Gaza dominerte onsdag også norsk politikk. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) rakettangrepet mot al-Ahli-sykehuset i Gaza «fullstendig uakseptabelt og et totalt brudd med alle regler for krigens folkerett».

– Jeg er helt sikker på at dette kommer til å eskalere. Fordi dette er grusomme scener der det er mange som er drept. Alle disse har venner, familie og bekjente, og uansett opphav til selve katastrofen, har dette selvsagt en spredningseffekt, og dette kommer til å mobilisere situasjonen i regionen og utenfor, sier Barth Eide til TV 2 onsdag ettermiddag.

– Vi kommer til å forfølge dette, sier han, samtidig som han presiserer at det fortsatt er uklart hvem som står bak.

– Rett til å forsvare seg selv

Også statsminister Jonas Gahr Støre understreket i Stortinget tidligere på dagen at man ennå ikke kan være sikker på hvem som står bak sykehusangrepet der nærmere 500 mennesker ble drept – Hamas eller Israel. Han ble i Stortingets spontane spørretime presset av Rødts leder Marie Sneve Martinussen til å fordømme «bombing av sivile og krigsforbrytelser på Gazastripen». Hun kalte blokaden av Gaza og Israels planlagte bakkeinvasjon for «en kollektiv avstraffelse i massiv skala» og «en krigsforbrytelse etter Genèvekonvensjonen».

Men Støre ønsket ikke å bruke ordet «krigsforbrytelse» om Israel.

– Israel ble utsatt for en terrorhandling som vi fordømmer, og Israel har rett til å forsvare seg selv, sa han.

– Vi vil understreke til begge parter at de har et ansvar for å stoppe voldshandlingene, få temperaturen ned og komme over i et annet spor. Norge sier dette på vår måte i alle de kanaler vi kan.

– Vi har fordømt blokaden

Men Støre understreket også at når et land skal forsvare seg, skal det forsvaret være «forholdsmessig». Han innrømmet i den forbindelse at Israels forsvarskrig i Gaza, der 2,2 millioner mennesker lever under Israels blokade, er «krevende» på flere måter.

– Vi har fordømt blokaden, fordi det handler om å frata over to millioner mennesker helt nødvendige livsbetingelser, som medisiner, vann og mat. Man må ta hensyn så langt det er mulig for å beskytte sivile. Men det oppstår veldig krevende situasjoner når det skytes raketter fra tett befolkede områder, og du skal forsvare deg mot de rakettene. Da er det ikke mulig å garantere at ikke sivile blir rammet, sa Støre.

Men omfanget av det som nå skjer, ødeleggelsene som skjer, belastningen for de sivile – det er det grunn til å ta avstand fra, sa Støre, som lovet at Norge kommer til å si klart fram om partene bryter folkeretten og Genèvekonvensjonens regler for krigføring. Han sa også at Norge samarbeider tett med andre land i Europa for å få inn humanitær hjelp til Gaza.

– Vi skal også formidle vårt syn til den israelske regjeringen. Akkurat nå er vi mest opptatt av å få hjelp inn og krigshandlingene til å slutte, sa Støre.

Savner tydelig tale

Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes sa til Dagsavisen før møtet i Stortinget begynte at han gjerne skulle sett at Norge var mer offensiv og tydelig i dette spørsmålet.

– Det vi ønsker, er at vår egen regjering tar kontakt med sine kolleger i europeiske land for å øke presset på Israel om å slippe inn strøm, mat og medisiner til Gaza for å heve blokaden. Det andre er å tydelig fordømme angrep rettet mot sivile. En hel verden fordømte angrepene fra Hamas forrige helg, det skulle bare mangle, men vi savner en like tydelig tale fra regjeringen når det gjelder angrepene mot Gaza fra israelsk side. Vi har ennå ikke hørt regjeringen si det tydelig: Israel må avstå fra bakkeinvasjon, sa Moxnes, som etterpå ikke var fornøyd med Støres svar i stortingssalen.

– Støre bør være tydelig i talen og kalle Israels handlinger på Gaza for krigsforbrytelser. Det vil også øke presset på israelske myndigheter om å avslutte dem.

Det pågår ellers en debatt om bruken av begrepene «folkemord» og «krigsforbrytelse». Dagsavisen har tidligere snakket med folkerettsekspertene Cecilie Hellestveit og Knut Einar Skodvin. Begge sa tidligere denne uka at det per nå ikke kan slås fast at Israel har begått krigsforbrytelser, og at begrepet folkemord heller ikke er riktig å bruke. For Hamas’ handlinger er bildet tydeligere, men omstendighetene er likevel kompliserte, forklarte de to.

