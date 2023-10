Paris og Europa hardt rammet av veggedyr. Slik sjekker du

Paris kjemper en innbitt kamp mot veggedyr. De har blitt observert på T-banen, på kinoer, hoteller og i folks hjem. Krypene har også skapt uro etter at de ble observert på T-banen i London, melder avisa The Guardian.

Foreløpig er det ingen grunn til bekymring her hjemme, forteller Bjørn Arne Rukke, seniorforsker i Folkehelseinstituttet (FHI). Men det er lurt å være forsiktig på reise til Europa, for veggedyrene kan bli med hjem.

– Reiseaktivitet er viktig for veggedyrsituasjonen fordi spredningsrisiko på overnattingssteder øker med antall besøkende over tid, sier han til Dagsavisen.

Meldinger om veggedyr i Paris begynte å dukke opp under moteuken, fra 25. september til 3. oktober, med videoer av skadedyrene på offentlig transport. Flere influensere begynte å dele sine bekymringer på sosiale medier, noe som førte til panikk i store deler av landet, skriver CNN.

---

Hva er veggedyr?

Veggedyr er et blodsugende vingeløst insekt som er tett knyttet til mennesker. Stikkene kan gi kløe og irritasjon, og infestasjoner (at parasitter trenger inn i huden) kan være svært psykisk belastende for de som rammes. Bekjempelser bør utføres av profesjonelle skadedyrbekjempere med giftfrie metoder.

Kjennetegn

Veggedyret er rødbrunt og har en oval og sterkt flattrykt kroppsform

Voksne veggedyr er 5-6 mm lange og 3 mm brede

Nymfene ligner de voksne, men de er mindre og lysere i fargen

De legger 5-8 egg per uke ved 23 ̊C og kan produsere opp mot 200 egg i løpet av sitt voksne liv

Eggene er 1 mm lange og hvite

Når veggedyr suger blod, svulmer de opp og får en mørkere farge (4)

De mangler vinger, og munndelene danner en lang, leddelt sugesnabel som i hvile ligger rettet bakover under hodet og forkroppen. Sugesnabelen rettes forover når den brukes.

Veggedyr utskiller et alarmferomon med en karakteristisk lukt som kan være fremtredende i rom med mange dyr

Kilde: FHI

---

Til og med den franske presidenten Emmanuel Macrons parti lovet å ta tak i problemet ved å legge fram et lovforslag for å bekjempe veggedyr.

Nederland, som har togforbindelse til Paris, følger situasjonen nøye, skriver avisen NL Times

I Belgia har flere leger slått alarm og er redde for spredning av veggedyr fra Paris.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Arne Rukke. (Folkehelseinstituttet)

– Viktig med nøkternt syn

Det er vanskelig å finne nøyaktige tall som dokumenterer situasjonen, skriver CNN og viser til en undersøkelse utført av Anses, det franske byrået for mat, miljø og arbeidsmiljø. De hevder at fler enn én av ti franske husholdninger har vært angrepet av veggedyr i løpet av de siste fem årene.

Frankrikes helseminister sier imidlertid at landet ikke er «invadert av veggedyr» og maner til ro.

Seniorforsker ved Avdeling for skadedyrkontroll ved FHI, Bjørn Arne Rukke, oppfordrer til det samme.

– Det er viktig å ha et nøkternt syn på dette, og det kan nok hende at det er litt blåst opp. Jeg kan ikke si noe om situasjonen i Paris, men her i Norge har vi oversikt over utviklingen fordi vi har noe som heter skadedyrstatistikken, der skadedyrfirmaene melder til FHI om antall bekjempelser de gjennomfører.

Sjekk under senga

Statistikken viser at det ble utført 2.285 bekjempelser av veggedyr i Norge i 2022. Dette er en viss økning etter at vi hadde tre år med nedgang i antall bekjempelser siden reiseaktiviteten under pandemien var minimal. For desto flere netter på hotell, desto høyere risko for å ta med veggedyr hjem.

Derfor er det viktig at man er bevisst på veggedyr når man er på reise. Hvis du bruker noen minutter på å sjekke senga når du kommer på rommet du skal bo, kan du oppdage om det er veggedyr der.

– Her er det jo veldig stor forskjell da noen ikke sjekker i det hele tatt, mens andre – sånne som meg som sikkert er litt yrkesskadd – sjekker grundig. Men den yrkesskaden burde egentlig alle hatt, sier Rukke.

Han oppfordrer alle som reiser til å sjekke senga på hotellrommet grundig for sportegn, som mørke ekskrementflekker på undersiden av senga.

Slik kan du redusere risikoen for å få med deg veggedyr videre. I tillegg er det lurt å holde tingene dine mest mulig i kofferten og langt unna seng, sofa og stoler fordi veggedyrene liker å oppholde seg nær der vi sover og hviler.

Psykisk stress

Veggedyr suger blod.

– Det er ikke påvist at veggedyr overfører smittsomme sykdommer, sånn som skogflåtten kan gjøre, men veggedyret stikker deg og da kan mange få utslett som klør, forteller Rukke.

Men det verste er det psykiske stresset man opplever når man har veggedyr, ifølge seniorforskeren.

– Du vet at når du skal gå til ro og sove, så kommer det dyr fram og stikker deg. Det er jo ganske tøft psykisk for mange. Mange vil oppleve søvnproblemer, som igjen kan føre til angst og depresjoner.

Kan bli dyrt

Det kan være vanskelig å oppdage om du har fått veggedyr i boligen. De vil imidlertid bli mange i løpet av noen måneder dersom de har rikelig tilgang på blod fra oss. Da vil man enkelt oppdage at man har veggedyr i huset. Og det kan fort bli dyrt om du er så uheldig å få med deg veggedyr hjem og de får formere seg.

For hvis man får veggedyr i boligen, oppfordrer Rukke til å søke hjelp hos et skadedyrfirma siden det er vanskelig å håndtere dette på egen hånd.

Det koster. Etter hvor mye angrepet boligen er, kan det fort bli snakk om mellom 20.000 og 50.000 kroner for en bekjempelse av dyrene, ifølge FHI.

Du kan imidlertid kjøpe forsikring som dekker bekjempelse av skadedyr som veggedyr.

Kryper til naboen

Er det kommet veggedyr i en leilighet i en boligblokk, bør det også undersøkes om naboleiligheter har veggedyr siden de kan spre seg dit for egen maskin.

Rukke forteller videre at på 1930-tallet hadde 30-40 prosent av leilighetene i Oslo veggedyr.

– Når mer moderne insektmidler ble tatt i bruk fra 1950-tallet og utover, ble de nesten utryddet, men etter år 2000 har de kommet tilbake fordi veggedyrene har blitt resistente mot disse kjemikaliene. Nå behandler man problemet med kombinasjon av forskjellige metoder uten bruk av slike kjemikalier. Man bruker gjerne ulike metoder som varmebehandling, kuldebehandling, tørkepulver og dampbehandling.

Ble du likevel litt bekymret for veggedyr?Under er noen tips til hvordan du kan unngå dem.

Veggdyr (Carolyn Kaster/Ap)

---

Forholdsregler mot veggedyr

Skal du ut å reise til Frankrike eller andre land og er bekymret for å få med deg en uønsket gjest tilbake fra ferien? Her er forholdsreglene du kan ta, ifølge FHI:

Den vanligste måten å få veggedyr inn i boligen på er via bagasjen etter at man har overnattet på steder med veggedyr. Derfor bør du undersøke undersiden av senga på overnattingsstedet for å se etter flekker og dyr. Se også i sprekker og løft på tekstilkanter i senga der det er mulig. Sørg for godt lys. Finner man veggedyr, eller det man mistenker er spor etter disse, skal man ikke flytte inn på rommet.

Oppsøk resepsjonen umiddelbart om du mistenker veggedyr. Be om at rommet undersøkes nøye. Skift overnattingssted dersom mistanken om veggedyr ikke blir avklart.

Hold mest mulig av bagasjen i kofferten til enhver tid. Ta kun ut det du trenger.

Plasser kofferten langt vekk fra senga, gjerne oppe på et koffertstativ om et slikt finnes.

Har man overnattet på et sted der man mistenker at det kan ha vært veggedyr, bør man kulde- eller varmebehandle bagasjen før denne tas med inn ved hjemkomst.

Det er lite sannsynlig at man får med seg veggedyr i klær eller andre gjenstander hvis man bare er på dagsbesøk på angrepne steder. Er det imidlertid mange dyr der , bør man være klar over at det er en viss risiko for at veggedyr kan krype inn i ting man har med seg, som vesker og sko.

---

