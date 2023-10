Demonstrerer foran UD: – Alle liv er like mye verdt. Også palestinske liv

Over tusen demonstranter samlet seg utenfor Utenriksdepartementet på Victoria terrasse i Oslo klokka 17 i dag for å demonstrere mot de israelske angrepene mot Gaza. Det blir den tredje demonstrasjonen på få dager til støtte for palestinerne.

– Vi er samla her i dag i solidaritet med dem som rammes av krigsforbrytelser og etnisk rensing på Gazastripen, sa tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes under sin appell.

Over tusen mennesker demonstrerte onsdag mot Israels angrep på Gaza. Bjørnar Moxnes i Rødt var blant appelantene. (Aslak Borgersrud)

Han sammenlignet situasjonen på Gaza med Russlands angrep på Ukraina.

– Vi synes det er bra at Norge har stått tydelig opp imot Russland. Så mener vi at alle liv er like mye verdt. Også palestinske liv, sa han.

– Vi savner tilsvarende tydelige tale også når den som kritiseres er en alliert av USA, sa han.

Demo nesten hver dag

Leder i Palestinakomiteen, Line Khateeb, var også på plass i demonstrasjonen.

– Vi trenger å være brei front, og enes om helt basale krav som våpenhvile, medisin inn og åpne kolonner, sier hun til Dagsavisen.

Line Khateeb er leder i Palestinakomiteen. (Aslak Borgersrud)

Hun forteller at Palestinakomiteen nå jobber både med støttekonserter og forskjellige arrangementer. Samtidig er det demonstrasjoner nesten hver dag, og ikke alle er arrangert av dem.

– Nå er det så mange initiativer, det er veldig mange som føler de må ut å gjøre noe, sier Khateeb.

På lørdagens demonstrasjon ble det telt 5500 deltakere. I dag var det færre, men etter alt å dømme over tusen.

Krever tilbaketrekning

I et opprop krever Palestinakomiteen, Rødt, SV og flere andre organisasjoner at krigshandlingene stopper. Oppropet krever at norske myndigheter skal kreve at israelerne:

Innfører våpenhvile i hele Gaza og Vestbredden (Stopp bombingen og angrepene)

Dekker grunnleggende behov for befolkningen i Gaza (Vann, mat, strøm, medisiner og internett ved å åpne alle forsyningslinjene)

Oppretter flere humanitære korridorer (både i nordlige og sørlige Gaza) for å møte de humanitære behovene»

Over tusen mennesker demonstrerte onsdag mot Israels angrep på Gaza. (Aslak Borgersrud)

Videre står det at «Vi fordømmer apartheidsystemet som gjennom okkupasjon, beleiring, krigsforbrytelser og tvangsforflytning av palestinere er i brudd med folkeretten og menneskerettighetene. Vi fordømmer videre alle angrep og bruk av terror mot sivile fra begge sider. Samtidig understreker vi ubalansen i makt mellom partene, og derfor må Israel ta det første steget ved å gjennomføre kravene ovenfor. Israel må videre trekke tilbake kravet om forflytningen fra nordlige til sørlige Gaza og trusselen om bakkeinvasjon.»

Demonstrasjonen gikk etter hvert til Jernbanetorget.

Krigen mellom Israel og Hamas

Lørdag 7. oktober gikk palestinske Hamas overraskende til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig. Angrepet er det største og dødeligste Israel har opplevd siden Jom Kippur-krigen for 50 år siden.

Angrepet startet rundt klokka 6.30 på den jødiske høytidsdagen simchat tora.

Hamas skjøt flere tusen raketter inn i Israel fra Gazastripen, mens flere hundre Hamas-soldater brøt seg gjennom det israelske forsvarsverket med sprengstoff og bulldosere. I løpet av dagen skal 2000 Hamas-medlemmer ha rykket inn i Israel.

Hamas gikk til angrep på sivile i over 15 landsbyer og byer. Over 1400 mennesker ble drept og 199 bortført, de fleste sivile, ifølge den israelske hæren (IDF). Mange av ofrene ble skutt, andre ble drept da husene deres ble satt i brann.

Rundt 270 ble drept i terrorangrepet på en musikkfestival nær kibbutzen Re’im. Over 100 sivile ble drept i Kfar Aza, ifølge IDF.

Hamas skal ha tatt kontroll over minst åtte militærposter, og blant de drepte er minst 299 IDF-soldater og 54 politifolk. Ifølge Israel er rundt 1500 militante palestinere funnet drept på israelsk territorium.

Hamas hevder flere offiserer er blant fangene, har oppgitt fangeutveksling som motiv for bortføringene og truet med å likvidere gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile.

8. oktober erklærte Israel formelt krig mot Hamas. To dager senere fikk IDF kontroll på Gaza-grensen. Militante palestinere har fortsatt med sporadiske rakettangrep mot Israel.

Over 3000 mennesker er drept på Gazastripen, 64 prosent av dem kvinner og barn, ifølge Gazas helsedepartement. 12.500 er såret. I tillegg har det palestinske helsedepartementet registrert 61 drepte og 1250 sårede på Vestbredden i samme periode.

9. oktober beordret Israels forsvarsminister en «full beleiring» av Gaza og sa at verken mat, vann eller drivstoff får slippe inn. Grensene er også stengt for nødhjelp.

11. oktober stanset driften av det eneste kraftverket på Gazastripen på grunn av drivstoffmangel.

De første seks dagene gjennomførte IDF 6000 luftangrep mot mål på Gazastripen. Boligblokker og hele nabolag er jevnet med jorda.

12. oktober ga IDF ordre om at 1,1 millioner innbyggere i Nord-Gaza, inkludert Gaza by, måtte reise til Sør-Gaza innen 24 timer mens hæren forberedte en bakkeinvasjon. FN-eksperter har fordømt ordren og beskriver det som tvangsforflytning.

Israel har siden utsatt fristen. FNs nødhjelpsorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) anslår at 1 million mennesker er drevet på flukt på Gazastripen som følge av luftangrepene på én uke.

14. oktober varslet IDF at en bred luft-, bakke- og marineoffensiv mot Gaza by starter snart. Målet er å få slutt på Hamas’ styre.

Israel har innkalt over 360.000 reservister og utplassert titusenvis av soldater nær Gaza.

16. oktober opplyste den israelske hæren at minst seks høytstående Hamas-medlemmer er drept hittil.

17. oktober var fortsatt alle grenseoverganger ut og inn av den palestinske enklaven stengt, og nødhjelp hadde ennå ikke sluppet inn fra Egypt til Rafah sør på Gazastripen. Israel har sagt at det er uaktuelt å oppheve blokaden før gislene som Hamas har tatt til fange, blir sluppet fri.

Hamas’militære fløy, Qassam-brigadene, meldte samme dag at Ayman Nofal ble drept i et angrep mot Bureij sentralt på Gazastripen. Han er den fremste Hamas-kommandanten som er drept så langt i krigen.

Rundt 500.000 israelere har blitt evakuert og fordrevet på de ti dagene siden Hamas angrep Israel, ifølge det israelske militæret. Alle israelske landsbyer rundt Gazastripen er evakuert, i tillegg til over 20 landsbyer ved Israels nordlige grense til Libanon.

Hamas opplyste at minst 500 mennesker er drept i det de hevder var et israelsk luftangrep mot sykehuset Al Ahli i Gaza by. Palestinske sivilforsvarsmyndigheter oppga at minst 200 ble drept.

18. oktober opplyste palestinske helsemyndigheter at minst 3478 er drept i angrep på Gazastripen siden 7. oktober. Det nye tallet inkluderer 471 mennesker som helsemyndighetene på Gazastripen knytter til sykehusangrepet som fant sted dagen før.

Israels forsvar har presentert det de mener er video- og lydopptak som bevis for at Israel ikke sto bak sykehusangrepet. Islamsk hellig krig sto bak angrepet som følge av at en rakett ved en feil falt ned over sykehusområdet rett etter oppskyting, ifølge forsvaret.

