Anniken overrasket «Petter Uteligger»

Familie, venner og naboer – det var mange som ville være med å markere rusfrie år for Anniken.

– Det er godt å se vennskapet og det store nettverket Anniken har rundt seg, sier Petter «Uteligger» Nyquist til Dagsavisen.

Rørt av omtanken

– Raskt endret tilværelsen seg fra å ha kontroll, til ikke å ha kontroll. Noe det er vanskelig for en rusmisbruker å innrømme, fortalte Anniken Nordengen i fjor.

Etter over 20 år som rusmisbruker, sto hun i 2015 ved sykesengen til barnas far. Han lå i koma. Da tok hun valget om å bli rusfri. Det ble en hard kamp.

Åtte år som rusfri er verdt å markeres. Med god mat på bordet og kake til kaffen samlet nærmere 40 gjester seg rundt Anniken i Bakgården mat og vinhus, i Askim.

– Det ble en helt fantastisk feiring. Mange taler og gode ord, smiler en rørt Anniken, og fortsetter:

– Som mange sikkert har fått med seg har jeg hevet stemmen for en bedre offentlig tannhelse. Personlig havnet jeg mellom to stoler. Dårlig tannhelse berører mange og gir utslag i folks psykiske helse. Derfor ble det ekstra hyggelig da Jan Tore Sanner (H) i sin tale ga meg ros for å ha løftet utfordringene ut i den offentlige debatten.

Åtte år som rusfri. Anniken Nordengen fikk både taler og blomster på markeringen. (Privat)

Overrasket Petter

Petter «Uteligger» Nyquist forteller at han har kjent Anniken Nordengen i over sju år. Hvert år har han vært med å markere hennes nye rusfrie år.

– En viktig markering for en sprudlende dame med mye energi, glede og omsorg, forteller han.

Omtanke fikk han selv føle på kroppen da Anniken overrasket Petter med en helt spesiell gave.

– Jeg ba Petter komme litt tidligere til markeringen. Han er stadig på farten, derfor fikk han en time med pleie hos Helens hud- og fotpleie her i Askim. Jeg synes han fortjente å få orden på «pedalene», så mye godt han gjør for mange, gliser Anniken.

Petter «Uteligger» Nyquist og Anniken Nordengen. (Privat)

– Se enkeltmenneskene

Petter Nyquist er aktuell med programmet «Petter – der ingen vil bo» på TV 2. I den prisbelønte dokumentarserien «Petter Uteligger» levde han på gata i 52 dager.

Tidligere rusmisbruker Patrick Pedersen, sa nylig til Dagsavisen: «Alle ære til Petter Uteligger og hans TV-serie. Likevel vil jeg si at han var langt fra livet som rusmisbruker. Petter våknet ikke med sterke abstinenser og avføring i buksa – liggende i eget oppkast på fortauet.»

– Det er klart livet på gata for rusmisbrukere er helt jævlig. Jakten på rus altoppslukende. Rett og slett et rotterace, sier Petter Nyquist, som mener behandling må tilbys umiddelbart når misbrukeren er klar for å få hjelp:

– Motivasjon er ferskvare. Hjelpen må stå klar.

– Bortsett fra hjerter og likes på Facebook, hva kan vi som storsamfunn gjøre?

– Facebook-støtte skal vi ikke undervurdere. Det er viktig å bli sett i en utfordrende livssituasjon. Men som storsamfunn må vi se enkeltmennesket. Inkludere. Gi folk et sted å bo, jobb, aksept og muligheter. Der kan vi alle bidra, avslutter Petter «Uteligger» Nyquist.

– Berit (89) er en fantastisk dame jeg ble kjent med på =Kaffe for seks år siden. Vi snakker sammen på telefon flere ganger i uka og møtes ofte, sier Anniken Nordengen om sin gode venninne. (Privat)