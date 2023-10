Sjefen skyldte Elise 38.000 kroner. Dette måtte hun gjøre for å få pengene sine

Samtidig som trebarnsmamma Elise M. Hansen utdanna seg til å bli barnevernspedagog, jobba hun i to dagligvarebutikker.

To år etter at hun begynte i den første butikken, oppdaga hun at lønna skulle vært høyere.

Hansen krevde å få lønna etterbetalt. Den ene butikken førte over pengene med en gang. Den andre ville ikke betale.

Det endte med en lang konflikt før pengene var på konto. Pengene hadde kommet godt med i et hektisk foreldre- og studentliv.

– Jeg kunne ikke være med på mange fotballtreninger- og kamper fordi jeg måtte jobbe. Hadde jeg hatt 60 kroner mer i timen, kunne jeg jobba mindre for like mye, sier Hansen.

Østlands-Posten omtalte saken først.

– Har vært naiv

Sommeren 2020 tok Elise M. Hansen en jobb som tilkallingsvikar på Spar-butikken i Kvelde – en bygd en halvtimes kjøretur fra hjemmet i Stavern. Samtidig studerte hun til å bli barnevernspedagog i Porsgrunn.

Hansen trivdes godt i jobben i Kvelde. Men da hun fikk tilbud om en jobb i en annen butikk nærmere hjemmet, måtte hun takke ja.

Etter hvert som studiene begynte å nærme seg slutten, begynte hun å søke mer relevante jobber. Da blei hun oppmerksom på ansiennitet, og at mye forskjellig erfaring kan avgjøre lønna.

Kanskje hadde lønna i butikkene vært for lav, undret hun.

– Før tenkte jeg at butikkyrket bare var litt dårlig betalt. Jeg har vært naiv og tenkt at når CV og arbeidserfaring er levert, så får jeg lønna jeg skal ha.

Elise M. Hansen fikk til slutt pengene hun skulle hatt i en tidligere butikkjobb. (Herman Bjørnson Hagen)

38.000 kroner

Hansen og den tillitsvalgte på jobben fant ut at hun hadde blitt plassert inn på feil lønnstrinn i tariffavtalen. Det var snakk om en forskjell på rundt 60 kroner i timen.

Begge butikkene fikk beskjed om feilen, og det blei i september 2022 sendt inn et lønnskrav fra den tillitsvalgte på vegne av Hansen.

Den andre butikken hadde henta lønnsinformasjonen fra Spar-butikken. De innrømte feilen og betalte ut lønna straks, ifølge Hansen.

Men Spar-butikken ville ikke betale ut de 38.000 kronene Hansen mente de skyldte henne.

– Det er mye penger. Men det burde ikke være mye penger for butikken, sier Hansen.

Fra 2020 til 2022 gikk butikken med om lag 13,9 millioner kroner i overskudd. 8 millioner kroner blei tatt i utbytte til eierne.

Fikk hjelp

For å få betalt ut lønnskravet, fikk Hansen hjelp av regionsekretær i HK Østlandet Sør, Dan Rugsveen.

HK sendte i starten av mai 2023 inn et formelt lønnskrav til Spar-butikken. Dersom ikke arbeidsgiver aksepterte, ville HK gå rettens vei for å tvangsinndrive pengene.

Kjøpmann Linda Herland i Spar Kvelde aksepterte fortsatt ikke lønnskravet.

Kjøpmannen mente at avtaler som er inngått er bindene. Hansen hadde derfor selv ansvar for å kontrollere at lønna på arbeidskontrakten og lønnsslippen var riktig.

Dessuten mente kjøpmannen at det var gått for lang tid siden arbeidsforholdet var avslutta til at kravet om etterbetaling var gyldig.

Fikk pengene

I slutten av mai 2023 skreiv likevel kjøpmann Herland at pengene skulle bli utbetalt, og at beskjeden var sendt til lønnsavdelinga i NorgesGruppen.

Men etter lønnsutbetaling i både mai og juni hadde fortsatt ikke pengene kommet.

Først etter at lokalavisa Østlands-Posten tok kontakt, blei kravet betalt ut 6. juli 2023 – over et år etter at Hansen først oppdaga feilen.

Kjøpmann Linda Herland har fått mulighet til å svare på kritikken som blir presentert i denne artikkelen. Dette svarer hun i en e-post:

– Vi har hatt god dialog med HK underveis i denne prosessen, og vi er glade for at saken har løst seg på en god måte. For vår del er den nå avslutta. Utover det har vi ingen kommentarer.

Blånekta

Regionsekretær Dan Rugsveen opplyser at de ofte hjelper medlemmer med å regne ut lønna de har rett på – da ligger det gjerne en mistanke om at de har fått for lite.

– Det spesielle her var at bedriften blånekta, sier Rugsveen og legger til at de fleste lignende saker raskt blir løst på arbeidsplassen.

Rugsveen er glad for at Spar Kvelde til slutt betalte ut pengene. Nå opplever han at forholdene er blitt bedre ved butikken.

Det har vært en lignende sak i samme butikk, som nylig også har blitt løst.

Tungt

Uten hjelp fra HK hadde Elise M. Hansen nok ikke klart å stå i den lange prosessen for å få lønna utbetalt, sier Hansen selv.

– Jeg har ikke klart å dra innom butikken siden dette starta. Selv om jeg har hatt mitt på det reine, har jeg vært redd for å møte sjefen.

– Det var tøft å stå fram, men jeg håper at dette får flere til å sjekke om de får riktig lønn, avslutter Hansen.

