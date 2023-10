Ny utsettelse for Tjensvolltorget-planene

Veien mot et triveligere og mer funksjonelt torg på Tjensvoll er brolagt med gode intensjoner: «Nytt belegg og ny belysning, kreativ lekeplass (samme sjanger som Ajaxparken og Hermetikkparken), uteområder som bidrar til fysisk mestring og motorisk læring, gode sitte- og oppholdsfunksjoner, trær, spiselige vekster og frodig vegetasjon som øker biologisk mangfold, og, hvis mulig, rennende vann», heter det i et enstemmig vedtak i Utvalg for miljø og utbygging (UMU) i januar 2020, der et rødgrønt flertall sammen med Venstre også vedtok å fjerne korttidsparkeringen i planene.

Men: Med unntak av at det er blitt skiftet kupler og armaturer på lyktestolpene, har minimalt skjedd med Tjensvolltorget.

– Pinlig, fastslår leder i UMU, Rune Askeland (MDG).

– Denne saken har versert siden innbyggermøte og brukermedvirkning i desember 2018. Vedtakene er fattet, pengene er lagt på bordet, og jeg har flere ganger stilt spørsmål om framdriften av prosjektet, og det har stått på Kommunedirektøren, sier Askeland.

Tjensvolltorget i oktober 2023. (Tore Bruland)

Omkamp

I 2022 tok H, Frp og FNB/FP en omkamp, og fikk denne gangen med seg Venstre og et flertall for at prosjektet skal inneholde mer korttidsparkering, men Askeland vil ikke legge for mye vekt på den endringen i sin oppsummering av tidsbruken.

– Hvis administrasjonen så at korttidsparkering ikke var mulig, burde vi ha fått beskjed om det langt tidligere, sier Askeland, som også er klar på at også det kommende flertallet i kommunen er nødt til å stå på for å få gjennomført planene.

Flytte installasjon?

Per Thjømøe er blant de som har engasjert seg i planene og utviklingen, også gjennom sin egen hjemmeside.

– Bygningen med butikken eies av private, som har utbyggingsplaner. Det som er viktig nå er at det ikke tillates en fire-fem etasjes blokk der butikken nå ligger. Det vil ta bort all sol og ødelegge hele torget, sier Thjømøe.

Disse utbyggingsplanene er også påpekt i administrative utredninger tidligere.

Tjensvoll-beboeren Thjømøe, som tross sin godt voksne alder, 94 år, og dårlige bein jevnlig kjører bil til Tjensvolltorget, reagerte da det på ett tidspunkt var planer om å flytte busstraseen vekk fra torget, en flytting som nå er lagt til side.

– Bussen er, sammen med butikken og Post i Butikk, livsnerven på torget, sier Thjømøe.

Han er sterk motstander av et parkpreget torg, og ønsker seg korttidsparkering på det skjermede området foran Bunnpris-inngangen og ved legesenteret, og en ny kafé med uteservering i den tomme bygningen på hjørnet. I vest på torget, der det er lekeplass og en Hugo Wathne-installasjon, foreslår han overbygde benker vendt mot solen i sør og en levegg mot vinden.

– Lekeplassen her brukes ikke, og Wathne-installasjonen bør flyttes ned til Tjensvoll bydelshus, sier Tjømøe.

– Nitrist

Flere utvalgsmedlemmer reagerer på tidsbruken i arbeidet med Tjensvolltorget.

– Denne saken er nitrist herfra til månen. Nå har det gått snart fire år siden vedtaket, og det har ikke skjedd noen verdens ting her, sier UMU-representant Birger Wikre Hetland (Sp).

– Fortjener torg

Han er frustrert over den trege saksgangen, og peker på at opprusting av Tjensvolltorget var noe av det første det nye, rødgrønne flertallet tok fatt på etter maktovertakelsen høsten 2019.

– Det var en av de første sakene vi hadde befaring på. Nå må noe skje snart. Tjensvoll fortjener et nytt torg, sier Hetland.

– Vi har også tidligere beklaget manglende framdrift i arbeidet med Tjensvolltorget. Jeg kan gjenta det nå: Vi har brukt for lang tid. Politikerne har all grunn til å være frustrerte. sier Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, til RA.

Han vil ikke gå i detaljer om årsakene til tidsbruken.

Skjørestad peker for øvrig på at den saken som nå legges fram for politikerne er for å informere om at administrasjonen ikke får til etablering av korttidsparkering slik den ble vedtatt av politikerne.

– Vi har forsøkt å få det til, men mener at vi ikke er å stand til å på plass disse parkeringsplassene samtidig som vi skal oppfylle målet for prosjektet, som er å få en bedre utnyttelse av dette torget, sier Skjørestad.

– Underlig

Venstres UMU-representant Mette Vabø opplyser til at hun stemte for korttidsparkering i 2022 på grunn av at helsetilbudene ved torget brukes mye av eldre mennesker som er dårlige til beins.

Vabø er for øvrig Venstres gruppeleder, og dermed svært sentral i det kommende borgerlige flertallet. Hun lover å arbeide for å få et nytt torg på plass.

– Tjensvoll fortjener et nytt torg. Det er underlig at det har tatt så lang tid, sier Vabø.

---

FAKTA

Utvalg for miljø og utbygging vedtok 22. januar 2020 planer for Tjensvolltorget, med blant annet nytt belegg, ny belysning, lekeplass, gode sitteplasser og frodig vegetasjon. Et flertall (Ap, FNB (nå FP), MDG og Sp vedtok også at det ikke skal være korttidsparkering.

14. desember 2022 tok høyresiden i Stavanger-politikken en omkamp på korttidsparkeringen, og et flertall (H, FP, FrP og V) vedtok et forslag fra Grete Kvalheim (Frp) om å tilrettelegge for flere plasser til korttidsparkering.

29. september i år la administrasjonen fram en orientering om framdriften i en sak ut UMU, som har sist siste møte i valgperioden torsdag 18. oktober. I orienteringen heter det at «økning av antall korttidsparkering på torg og fartsgrenser innenfor torget er vanskelig å realisere. Det er ikke mulig å etablere korttidsparkering på torget og samtidig oppfylle prosjektmålet om en bedre utnyttelse av byrommet».

---