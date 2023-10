Ola Svenneby etter Nytt på Nytt-kritikk: – Man kan bare skru av TV eller bytte kanal

Over 600 klager har kommet på den siste «Nytt på Nytt»- sending forrige fredag, melder Medier 24.

En av de som reagerer er samfunnsdebattant, Eddie Whyte. Han beskriver fredagsunderholdning om krig og død som smakløst, vulgært og uakseptabelt.

Videre i kommentaren som ble publisert i Dagsavisen skriver han:

– Hvor fjerne er NRK og Unge Høyres leder fra virkeligheten som rår utenfor Norges grenser? Mens folk blir drept og barn sulter og tørster i hjel, velger statskanalen – i beste sendetid – å fronte dette som humor?

– Øker polarisering

Leder for ungdomspartiet til Høyre, Ola Svenneby har fått en del negative kommentarer på sosiale medier etter sin opptreden på NRK-programmet «Nytt på Nytt».

En av de som mener at det er velfortjent er Qasim Ali, leder i minoritetsorganisasjonen MINORG. På sin facebook-side skriver han:

– Jeg reagerte på at det ikke bare var Ola Svenneby, men samtlige som var i programmet der virket totalt empatiløse. Hvordan kan man spøke om noe slikt? Det er snakk om små barn som dør. Har dere ikke hjerte?

Ali skriver videre at han skjønner at et humorprogram skal ha stor takhøyde, men det er en tid og et sted for alt.

– Akkurat som man ikke spøkte om 22. juli dagen etter, eller at det noen gang ble laget hånende karikaturtegninger (i satirisk øymed) av de døde på Utøya. Og det er jeg veldig glad for! Men når det kommer til muslimer er det virkelig fritt fram? De signalene som sendes ut nå år etter år, debatt etter debatt, til innvandrere og muslimer gjør ikke noe annet enn stor skade. Det vil bare øke polariseringen, mener han.

Linda Noor, daglig leder av Minotenk skriver også på sosiale medier at i beste sendetid velger leder i Unge Høyre å spre israelsk propaganda som ikke er bekreftet, samtidig som Israel teppebomber 1 million innestengte barn.

– For Israel er Midtøstens eneste demokrati ifølge Svenneby. At dette «demokratiet» både er en brutal okkupasjonsmakt og apartheidstat ledet av høyreekstreme, glemmer Svenneby beleilig å nevne. At Israel har drept et palestinsk barn hver tredje dag de siste 21 årene har selvfølgelig ikke noe å si.

[ Debatt: Har du noen tips, Ola Svenneby? ]

– Bytt kanal

Leder for Unge Høyre, Ola Svenneby sier at det er helt greit at hans opptreden i «Nytt på Nytt» ikke falt i smak hos enkelte. Og legger til at han ikke syntes at vitsene var for drøye.

Svenneby sier at en del feiltolker hvem som faktisk var målskiva for flere av vitsene.

– Alle har jo forskjellige grenser for hva de synes er greit eller ikke greit å tulle med, sier han.

Svenneby svarer på kritikken fra Ali om han hadde også hadde tullet på samme måte om det var dagen etter 22. juli, at det hadde han ikke gjort.

– Nei, jeg tuller ikke med 22. juli i dag heller, og da er vi inne på noe igjen. Hvert eneste land og kultur har noe som det ikke tulles om. Og da er spørsmålet om vi mener at vi skal importere de kulturene fra andre steder til Norge? Jeg mener at svaret på det er nei.

– Kan du utdype det litt, hvordan mener du at det er forskjell mellom det å tulle med for eksempel 22. juli og det som skjer i Gaza nå?

– Jo nærmere du er en konflikt jo nærmere føles det. Det er jo andre som har tullet med 22. juli, og jeg tror at det har virket oppløftende for noen, sier han.

Ifølge Svenneby referer både Ali og Noor til ting han ikke har sagt.

– Det jeg sa om Palestina-debatten inneholdt aldri noe som kan tolkes som mot sivile, døde eller barn. Tvert imot kritiserte jeg Egypt som ikke åpner grensene sine, sier han.

På kritikken fra Linda Noor svarer Svenneby at han har diskutert en del med Noor på sosiale medier og hun vet veldig godt hva han står for.

– Men likevel later hun som at jeg deltok i en debatt om Palestina på fredag og for å ha vært unyansert. Det blir litt meningsløst å forsvare det jeg har sagt på «Nytt på Nytt» som om det er sant og at jeg mener det, sier han.

– Men har du forståelse for at din opptreden kan oppleves som sårt?

– Ja, selvfølgelig. Jeg har null problem med å forstå det. Men opplever man det som ikke morsomt, tungt eller sårt så kan man bare slå av TV-en, sier han og legger til:

– Jeg er ikke bitter på at den saken har fått stor oppmerksomhet. Det er lov å synes at det ikke var morsomt. Da kan man igjen bare skru av TV eller bytte kanal.

Svenneby forteller at han fått enn del trusler på sosiale medier og derfor har valgt å lukke kommentarfeltene.

– De som mener at dette handler om menneskesyn – det er ganske merkelig. Om det er sånn at alle må dele samme grenser på hvilken type humor som er greit eller ikke, så blir det ganske fordummende, sier han.

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen, i NRK, er ikke overrasket over reaksjonene sier han til Kampanje.

– Det å ta opp en krig som berører så mange emosjonelt i et satireprogram er en vanskelig balansegang. Så mener jeg vi greide det bra. Og vi burde absolutt ikke styre unna en så viktig nyhet i «Nytt på nytt», sier Halvorsen.

I tillegg til 600 klager til «Nytt på Nytt», har NRK fått over 300 klager på sin dekning av krigen mellom Hamas og Israel.

[ Igjen regnet det på festen hans ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen