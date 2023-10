Avviser at Huitfeldt går for å ramme Erna Solberg

Statsministeren var på sin pressekonferanse mandag tydelig på at han mener Anniken Huitfeldts habilitetssak vil stjele fokus og oppmerksomhet fra den krevende jobben som utenriksminister i en skjebnetid for Europa og Midtøsten. Han var også klar på at det ikke har foregått noen maktkamp mellom ham selv og Huitfeldt, og han avviste at Huitfeldt fjernes fordi Ap vil stå fritt til å kritisere Erna Solberg for hennes aksjeskandale.

– Så ser jeg spekulasjoner i media at dette er noe vi gjør for å ramme Erna Solberg. Det vil jeg kategorisk avvise. Jeg kjenner Erna Solberg godt nok til å vite at hun ikke lar seg påvirke av endringer i Aps regjeringslag, sa Støre.

Aksjeskandale og svekket tillit

Anniken Huitfeldt har vært utenriksminister i Støre-regjeringen ble dannet i oktober 2021, og var før det leder av utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget i åtte år. Hun har også vært barne- og likestillingsminister, kulturminister og arbeidsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Støre tok seg god tid på pressekonferansen til å forklare hvorfor han mener det er riktig og nødvendig å fjerne Anniken Huitfeldt som utenriksminister og sette inn tidligere klima- og miljøminister Espen Barth Eide i stedet. Det skjedde i ekstraordinært statsråd på Slottet mandag kl. 11.00.

– Sakene om kjøp og salg av aksjer og habilitet er en del av, men ikke hele bakgrunnen for Annikens avgang. Saken knyttet til Annikens ektemanns kjøp av aksjer er velkjent. Jeg gjentar, som jeg sa det i august: Jeg tror på Annikens fremstilling av den saken. Vi er samtidig enige om at den saken er alvorlig, og den ligger nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sa Støre, og fortsatte:

– Siden august er det to nye forhold som spiller inn: For det første har vi fått vite om, og fått løpende informasjon om Erna Solbergs sak om habilitet knyttet til ektemannens aksjer. Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, selv om Solbergs sak er langt mer omfattende, så har den også prinsipielle likhetstrekk. Kontrollkomiteen har varslet at prosessen vil vare helt til neste år. I en svært krevende utenriks- og sikkerhetspolitisk tid med to kriger i Europas yttersoner, så trenger landet en utenriksminister som kan bruke all sin tid på den jobben, sa statsministeren.

– En god og trygg utenriksminister

Han pekte også på erfaringene fra høstens kommune- og fylkestingsvalg, der han mener spørsmålene om kjøp og salg av aksjer og habilitet spilt en rolle for folks valg og vurdering av politikk.

– Jeg hørte det i valgkampen på reiser rundt om i landet. Derfor: Som statsminister og leder i Ap er det mitt ansvar å ta dette på alvor og gjøre det som er nødvendig. Tillit er ikke noe vi oppnår en gang for alle, det er noe vi må ta vare på og ta ansvar for. Det gjør vi i dag, sa Støre, som mandag utnevnte tidligere klima- og miljøminister Espen Barth Eide som ny utenriksminister.

Med sin bakgrunn som både forsvarsminister og utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen vil Eide fortsette «den gode jobben Anniken Huitfeldt har gjort», mente Støre.

– Anniken har vært en god og trygg utenriksminister for Norge. Vi har samarbeidet nært og tillitsfullt opp til dette skiftet. På hennes vakt har verden vi lever i endret seg fundamentalt. Anniken har måttet håndtere en fullskala angrepskrig i Europa, og de siste dagene også en ny krig i Midtøsten. Hun har vært en viktig ressurs i regjeringen. Jeg vil takke Anniken for den svært gode jobben hun har gjort i denne krevende perioden, sa Støre, som benektet at det har foregått en maktkamp mellom ham selv og Huitfeldt.

– Så føler jeg personlig et behov for å si: Jeg ser at mediene spekulerer i forholdet mellom meg og Anniken den siste uken. Det som er skrevet, er feil. Vi har arbeidet sammen i politikken i mange år, og hun er, og vil fortsatt være en kollega jeg verdsetter høyt. Jeg vet at dette er en krevende situasjonen for Anniken. Jeg vet at hun var fullt ut motivert og klar for å fortsette, så dette er min beslutning som jeg på ingen måte tar lett på. Anniken og jeg har hele veien hatt nær og løpende kontakt om dette.

Solberg: Vil gjenvinne tilliten

Erna Solberg selv sier mandag at hun ikke har noe nytt å si om saken.

– Jeg har fått spørsmål fra journalister om hva jeg synes om det Støre sa om meg og min sak på pressekonferansen i dag. Jeg har ikke noe nytt å si om det. Det er en alvorlig sak fordi det innebærer at jeg har vært inhabil i saker jeg har vært med på å behandle som statsminister, sier Solberg i en uttalelse gjennom Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen, skriver NTB.

– Det er mitt ansvar at jeg ikke spurte, gravde og sjekket bedre opp i Sindres aksjehandel. Det er bra at dette nå har kommet for dagen.

Hun sier hun har forståelse for diskusjonene om hun fremdeles bør være Høyre-leder og partiets statsministerkandidat i 2025.

– Jeg vil uansett ta min del av ansvaret for å rydde opp i det som har skjedd, og bidra til å gjenvinne tilliten folk mister til politikken som følge av sånne saker.

Fem nye ansikter

I alt fem nye statsråder ble presentert på statsminister Støres pressekonferanse: Cecilie Myrseth (Ap) blir ny fiskeriminister, Andreas Bjelland Eriksen blir ny klima- og miljøminister, Kari Nessa Northun blir ny kunnskapsminister, Erling Sande blir ny kommunal- og distriktsminister, mens Karianne Tung (Ap) går inn i den nyopprettede statsrådsposten digitaliseringsminister.

– Vi har fått fem nye ansikter i regjeringen. Jeg gleder meg veldig til å se dem i aksjon, sier Støre, som takket de avgåtte statsrådene for innsatsen. I tillegg til Anniken Huitfeldt gjaldt dette tidligere arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, tidligere fiskeriminister Bjørnar Skjæran og Sps Sigbjørn Gjelsvik, som går av som kommunal- og distriktsminister.

