Midtøsten-ekspert: – Hamas vil at volden skal avle mer vold

Nyhetsintervjuet: Dag Henrik Tuastad

Tuastad er førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo (UiO) og forfatter av boken «Palestinske utfordringer».

Lørdag 7. oktober våknet verden til nyheten om et storstilt, koordinert Hamas-angrep mot Israel. Israel og statsminister Benjamin Netanyahu lovet en kraftfull gjengjeldelse, som nå er i gang.

Hamas vant valget til den palestinske nasjonalforsamlingen i 2006. Spenninger i det palestinske samfunnet førte i 2007 til militære kamper mellom Hamas og Fatah, som er det største partiet i Selvstyremyndighetene på Vestbredden (PA). Etter kampene i 2007, har Hamas i praksis styrt Gaza, skriver Store norske leksikon.

– Hvorfor gjør Hamas det de gjør nå?

– Man kan peke på tre forklaringer på angrepene i Israel. Den første er fangeutveksling, den andre er å få avsporet den gryende normaliseringen mellom Saudi-Arabia og Israel, mens den tredje er å spre den voldelige kampen. Altså å få en militarisering av situasjonen. På kort sikt kan Hamas kanskje lykkes med de to siste elementene, men noen særlig grad av fangeutveksling virker mindre sannsynlig.

Israel har slått voldsomt tilbake mot Gaza etter Hamas' angrep 7. oktober. Her ses ødelagte bygninger etter et israelsk bombeangrep. (Hatem Moussa/AP)

Tuastad legger til at det sitter 5000 palestinske fanger i israelske fengsler, mange av dem med Hamas-tilknytning.

Fakta om Hamas

Hamas ble dannet i 1987 under den palestinske oppstanden mot Israel som kalles den første intifadaen.

Organisasjonens charter krevde opprinnelig utslettelse eller oppløsning av staten Israel.

Charteret ble revidert i 2017 og åpner for etablering av en midlertidig palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen, innenfor grensene fra før krigen i 1967, men det krever samtidig «frigjøring av hele Palestina».

Det reviderte charteret understreker at Hamas ikke vil krige mot det jødiske folk, men mot sionismen som de holder ansvarlig for «okkupasjonen av Palestina»

I 2006 vant Hamas valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene, men ble ikke anerkjent av omverdenen. USA, EU og Israel stempler gruppen som en terroristorganisasjon.

I februar 2007 inviterte Hamas Fatah med i en samlingsregjering, som Norge var alene om å anerkjenne i Vesten.

Noen måneder senere brøt det ut i væpnet konflikt mellom de to gruppene på Gazastripen. Hamas jaget Fatah-styrkene ut av Gaza, og palestinernes president og Fatah-leder Mahmoud Abbas fratok Hamas regjeringsmakten.

Hamas har siden hatt makten i Gaza, mens Abbas og en midlertidig regjering styrer på Vestbredden.

Siden 2007 har Hamas og andre militante grupper utkjempet flere kriger med Israel.

Abbas avlyste i 2021 det planlagte valget, som ville ha vært det første på 16 år.

(Fakta: NTB)

– Har spredningen av vold vært det viktigste målet for Hamas med angrepet mot Israel?

– En så stor operasjon tyder på det, ja. Hamas har ønsket å militarisere situasjonen, slik at vold erstatter en mulig fredsprosess på Vestbredden. Hamas har tidligere hatt elementer som har vært inspirert av al-Qaida-ideologi. Mot slutten av 2000-tallet hadde man elementer i Hamas som prøvde å snu seg mer mot en nasjonal islamsk bevegelse. Men ting tyder på at elementer av voldstenkningen i Hamas har vært sterkere enn det man har trodd. Likevel er det etter min mening for enkelt å si at essensen i det som har skjedd bare er vold.

– Hvorfor det?

– Støtten til vold mot israelske sivile går opp og ned i det palestinske samfunnet. Emosjonelle strømninger styres av oppfattet vold blant palestinerne. Paradokset er at jo mer Israel bomber Gaza, jo høyere vil aksepten for vold mot israelere være og jo sterkere blir støtten til vold fra det palestinske samfunnet. Men det er ikke noe «permanent». Palestinerne ønsker jo å leve sine liv. Når det for eksempel er roligere forhold og økonomisk vekst, ser man at støtten til bruk av vold går ned. Dét er en trussel mot militariseringen som Hamas ønsker.

– Hva ønsker Hamas konkret å vinne på angrepet?

– Hvis målet faktisk var å drepe sivile på bestialsk vis? Da er målet å få økt volden, altså at vold skal avle vold – ikke bare på Gaza, men også på Vestbredden. Og at gjengjeldelsene fra Israel igjen vil avle mer vold. Samtidig kan man ikke utelukke en strategisk blunder fra Hamas sin side. At de har ønsket å bli et palestinsk Hizbollah, som styrer palestinsk politikk og utvikling, men som i stedet vil ble regnet som et palestinsk IS, og bli en paria. Bestialiteten i volden vi har sett vil hefte ved Hamas i all framtid.

Hizbollah er et islamistisk parti, en sosial bevegelse og en militær organisasjon i Libanon med røtter i Iran.

– Hva er kjernen av Hamas?

– Hamas er en massebevegelse med fire deler. Historisk sett var Hamas en religiøs og sosial bevegelse. Det muslimske brorskap, forløperen til Hamas, hadde som mål å islamisere samfunnet. Dét var en forutsetning for å frigjøre Palestina. Men i 1987, da det første opprøret brøt ut (første intifada, palestinsk folkelig opprør mot de israelske makthaverne, red. anm.) ble Hamas dannet som den islamske motstandsbevegelsen. Den beholdt den religiøse delen, med moskeene og imamene. I tillegg hadde man også institusjonene – med barnehjem, helseinstitusjoner og så videre – og fra 1987 også den væpnede grenen. Etter valgseieren i 2006 fikk man også en politisk front. Alle disse fire delene er Hamas.

– Nyhetsbyrået AP gjør et poeng av at Hamas de siste årene tilsynelatende har fokusert på styringen av Gaza, heller enn å angripe Israel. Har dette vært et spill for galleriet fra Hamas’ side, med tanke på angrepet 7. oktober?

– Det er et viktig spørsmål. Én ting er etterretningsblunderen som har skjedd på israelsk side, en annen er om det også har vært en analytisk blunder. Mange har forstått det slik at Hamas tilsynelatende har vært fornøyd med å styre Gaza, blant annet fordi 20.000 arbeidere har fått jobbe i Israel. I tillegg har Hamas fått penger til å dekke sivile tjenester i Gaza, finansiert fra Qatar – med israelsk forståelse. Da har man hatt en status quo som både Hamas og Israel har vært fornøyd med.

Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad tror Hamas er ferdig som politisk aktør. (Jørn H. Skjærpe)

– Jeg tror Hamas som politisk aktør har fått et historisk tilbakeslag. Innenrikspolitisk blant de unge generasjonene, med politiske palestinere, kan angrepet kanskje gi Hamas økt popularitet på kort sikt. Men når det gjelder å bli tatt og akseptert som en politisk aktør i det internasjonale samfunnet, er jo dette slutten på Hamas.

– Hvilken støtte har Hamas blant palestinere flest?

– Hver gang det har vært «minikriger» tidligere, som med den israelske invasjonen i 2014, har Hamas opplevd økt støtte. Også på Vestbredden, og da spesielt under den nyeste regjeringen i Israel. Det har vært mye frustrasjon blant palestinerne på Vestbredden, over det som har blitt oppfattet som en tafatthet på palestinsk side. Selvstyremyndighetene har blitt sett på som tannløse når bosettere går til aksjon, for eksempel. Så vold mot Israel har blitt med støtte blant deler av befolkningen.

– Vil oppfatningen av Hamas endre seg etter angrepet på Israel?

– Det å bli assosiert med IS og bestialsk vold, vil av veldig mange palestinerne anses som en katastrofe. Jeg tenker at blant palestinsk elite, for eksempel i de fleste ikke-islamistiske partiene, så vil bestialiteten i volden vi har bli ansett som en strategisk blunder og moralsk uakseptabelt. Samtidig er det nok også elementer som har hatt en hevnlyst, som nå opplever å få sin hevn.

Statsminister Benjamin Netanyahu i Israel har sagt at Hamas må knuses slik som IS. (Abir Sultan/AP)

– Hva er forskjellen på Hamas og De palestinske selvstyremyndighetene (PA) på Vestbredden?

– Hamas var mot forhandlingene da PA i sin tid ble opprettet i 1994. Men så valgte Hamas selv å delta i valget i 2006, og vant. Og da de vant valget, ønsket de å overta institusjonene til selvstyremyndighetene på både Vestbredden og i Gaza.

– Men forsøket på en nasjonal samlingsregjering mellom Fatah (PAs største parti) og Hamas ble mislykket, fordi det internasjonale samfunnet krevde av Hamas at de skulle akseptere Israel og ta avstand fra vold. Så lenge de ikke gjorde det, ville de boikotte. Det førte til splittelsen mellom Hamas og PA, og at Hamas drev ut Fatah og overtok styringen av Gaza i 2007. Men Hamas har styrt gjennom de samme institusjonene. De har ikke skapt alternative styresett, men på en måte adoptert det apparatet PA hadde i Gaza og erstattet det med sine egne folk.

– Hvor godt koordinert er Hamas?

– Det som taler for at de er godt koordinert, og at det ikke er motsetning mellom politisk og militært apparat innad, er at de regelmessig gjennomfører valg til sitt øverste organ. Dette kalles Shura-rådet. Jeg mener det må ha vært konsensus om angrepet, siden det medfører et paradigmeskifte.

– Hva skjer når Israel går til bakkekrig – hvordan vil det påvirke Gaza?

– Hamas er forberedt på en bakkekrig. Samtidig har de sivile på Gazastripen ingen steder å gå. Israel må ta hver kvadratkilometer av Gaza. De må inn i og under bygningene, for å lete etter Hamas’ «undergrunnssystemer» og bunkere. Likevel kan man si at bombing er vanskeligere å unnslippe for de sivile enn det bakkekrig er. Du kan til en viss grad flykte fra bakkekrig. Du har sjelden tid til å flykte fra bomber.

– President Joe Biden har allerede uttalt at USA vil stå last og brast ved Israel. Hvordan vil reaksjonene være fra det internasjonale samfunnet – og fra Hamas’ støttespillere?

– Blant vestlige makter fins det ingen klima for å gjøre annet enn å gi Israel støtte, som det USA gjør. Ingen av dem vil gå ut mot israelsk gjengjeldelse. I Qatar, der Hamas har hatt sitt hovedkvarter i eksil, har man trodd på økt moderasjon fra Hamas. Den «avtalen» er jo brutt med det som har skjedd. Så Qatar kan ikke lenger være en slags vert for Hamas.

Biden USA-president Joe Biden har gitt sin støtte til Israel. (Susan Walsh/AP)

Reaksjoner på krigen mellom Hamas og Israel

De palestinske angrepene har møtt kraftig fordømmelse fra FN, India og Vesten. USA lover mer militærhjelp og sender et hangarskip til det østlige Middelhavet.

Iran støtter palestinernes rett til selvforsvar, Russland og Kina ber om umiddelbar våpenhvile, Saudi-Arabia ber om en stans i opptrappingen og beskyttelse av sivile, mens Tyrkia ber Israel og Hamas om å støtte fred.

FNs sikkerhetsråd klarte søndag kveld ikke å enes om en felles resolusjon eller fordømmelse av angrepene. Årsaken skal ha vært russisk motstand.

Den Iran-støttede libanesiske Hizbollah-militsen skjøt søndag artillerigranater mot israelske militærstillinger ved et israelskokkupert område nær grensa til Libanon og Syria. Israel svarte med artilleriild.

(Fakta: NTB)

